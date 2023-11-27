Виды медвежьих берлог

Полугрунтовые и верховые берлоги — это просто неглубокие ямы. Разница между ними в том, что первые, как правило, располагаются в корнях упавших деревьев или под земляным «навесом», а для вторых медведь строит «крышу» из лапника (хвойные ветки) самостоятельно. Они чаще встречаются в местах, где грунт не годится для рытья большими лапами. Например, песчаные почвы слишком хлипкие, а глинистые слишком сильно комкуются и долговечную форму стен им не придать.