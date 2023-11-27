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Виды медвежьих берлог

Виды медвежьих берлог

Автор:
27 ноября 2023 07:55
Сообщество : Животные
Метки: Медведь   берлога   в мире   животные   интересно   медвежья берлога   
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Знали ли вы, что у медведей существуют несколько видов берлог? Всего выделяют 4 вида: полугрунтовая, верховая, естественная и грунтовая.

Обустройство места для сна — это целая наука. Причём чисто практическая — каждый медведь учится строить берлогу сам, методом проб и ошибок. Чем старше медведь, тем меньше в его зимней резиденции щелей и больше подстилки. Дважды на одном месте зверь зимовать не станет, а потому каждый раз к холодам приходится готовиться заново.

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Мишки умеют «предчувствовать» насколько суровой будет грядущая зима. На основе своих ощущений они и строят обиталища. Но далеко не всегда это гигантская нора, как мы привыкли видеть в мультиках и сказках. Всего есть 4 вида берлог: полугрунтовая, верховая, естественная и грунтовая.

Полугрунтовые и верховые берлоги — это просто неглубокие ямы. Разница между ними в том, что первые, как правило, располагаются в корнях упавших деревьев или под земляным «навесом», а для вторых медведь строит «крышу» из лапника (хвойные ветки) самостоятельно. Они чаще встречаются в местах, где грунт не годится для рытья большими лапами. Например, песчаные почвы слишком хлипкие, а глинистые слишком сильно комкуются и долговечную форму стен им не придать.

К естественным берлогам относятся разные пещеры, расселины и прочие природные углубления, в которых мишка может безопасно свернуться калачиком и сладко посапывать. Для таких почти не требуется усилий по обустройству, но ты поди, найди идеальную жилплощадь в глухом лесу! То-то же!

А вот грунтовые берлоги — это вершина медвежьего искусства. К ним чаще всего прибегают опытные медведи, ведь построить её не так-то просто. Основная сложность в том, что проход такой берлоги должен быть максимально минимальным, чтобы у холодного воздуха было меньше шансов проникнуть в дом. Зато внутри должны быть хоромы, чтобы во сне можно было поворочаться всласть.

К какому бы виду берлога ни относилась, температура в ней не намного отличается от температуры снаружи — максимум на 10 градусов теплее. И то за счёт того, что сам медведь собой нагрел. А ещё зимние укрытия самок гораздо глубже и лучше обустроены, что не удивительно, ведь там ещё и медвежата должны поместиться.

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Метки: Медведь   берлога   в мире   животные   интересно   медвежья берлога   
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2  комментария
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1k
... Час назад
Грунтовая берлога зимой видна по дыхлу, снег подтаявший , уникально наблюдать их жилище, вход один, а сбоку дымоход, в западной Сибири натыкался на прошлогоднюю лежку, сам бы так не сделал, как Потапыч себе сделал.
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14k
Artem 10 минут назад
Интересно бы узнать историю третьего фото. Внезапно так встретить - это ппц
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Alex Chebrikov

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