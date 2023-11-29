Птица-секретарь: жемчужина Африки

Её атаки безукоризненно точны, а сила ударов приближается к 20 кг — в 5 раз больше массы самой птицы! Этого достаточно, чтобы успешно атаковать не только змей, но и мангустов, юных газелей и котят гепардов. При этом животина не особенно боится мести. Она не только быстро бегает, но и прилично летает.

Единственная причина, почему птицы-секретари не стали высшими хищниками в саваннах к югу от Сахары — они не очень общительны. Каждый воин держит свой участок степи и не приветствует проникновение чужаков. Он терпит других бойцов на своей территории только в исключительных случаях. Например, когда через неё проходит маршрут миграции грызунов-погорельцев. В таких случаях в одном месте может собираться до 50 птиц.