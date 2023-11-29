Птица-секретарь: жемчужина Африки

Птицу-секретаря довольно сложно спутать с какой-либо другой в Африке. Её грациозности и деловой походке могут позавидовать многие. Кроме того, птица прославилась и как беспощадный истребитель змей.
Птица-секретарь — это жемчужина африканского континента. Яростная и боевая жемчужина, место которой в Австралии, посреди ядовитых тварей. Потому что пернатая даже их размотает ударами своих когтистых лап!
С какой стороны не посмотри, птица — просто конфетка. Её стилю может позавидовать любая бизнес-леди. Серый верх, чёрный низ и грамотный акцент в виде аксессуаров: чёрных перьев в причёске и оранжевых теней на глазах. Её ноги растут от ушей, а уши находятся в 1,5 метрах над землёй. Это, пожалуй, самая рослая наземная хищная птица на сегодняшний день.
И с высоты своего роста ей отлично видно всех потенциальных жертв. Стандартный перекус пернатых состоит из ящериц, лягушек и замешкавшихся птичек. Но особенно сильно птицы жалуют ядовитых змей. А знаете, что самое интересное? У них нет иммунитета к ядам. Птица-секретарь рассчитывает только на скорость, ловкость и крылья, которые она использует в качестве щита. Завидев змею, пернатая бросается к ней и начинает выплясывать смертельный танец. Она яростно хлопает крыльями, бегает зигзагами и атакует десятками ложных выпадов, при этом отбивая все контратаки змей.
Если змея и сможет сделать ядовитый выпад, то попадёт в грубые защитные перья птицы. Секретарь быстро реагирует и молниеносно подставляет крылья-щиты во время атаки рептилии.
Рано или поздно рептилия даст слабину: либо попытается уползти, либо потеряет концентрацию. Но спастись от секретаря нереально. Птаха разгоняется до 30 км/ч. Поэтому итог всегда один: хищница разбивает череп ядовитого шнурка в несколько ударов когтистой лапы.
Её атаки безукоризненно точны, а сила ударов приближается к 20 кг — в 5 раз больше массы самой птицы! Этого достаточно, чтобы успешно атаковать не только змей, но и мангустов, юных газелей и котят гепардов. При этом животина не особенно боится мести. Она не только быстро бегает, но и прилично летает.
Единственная причина, почему птицы-секретари не стали высшими хищниками в саваннах к югу от Сахары — они не очень общительны. Каждый воин держит свой участок степи и не приветствует проникновение чужаков. Он терпит других бойцов на своей территории только в исключительных случаях. Например, когда через неё проходит маршрут миграции грызунов-погорельцев. В таких случаях в одном месте может собираться до 50 птиц.
Но даже убеждённые одиночки понимают, что рядом с боевой подругой их шансы на успешное выживание увеличатся многократно. Только вот заслужить верность дамы непросто. Для этого придётся показать себя и в полёте, и в ритуальном танце. Если самка оценит твою силу, грацию и выносливость, то вы будете вместе, пока смерть не разлучит вас. А птицы-секретари живут до 15 лет!
Конечно, боевая подруга нужна не только для совместной защиты территории и пищи, но и для производства боевых детей. Каждый год, обычно ближе к сезону дождей, парочка делает здоровенное гнездо в кроне развесистого дерева и откладывает туда от 1 до 3 яиц. Спустя 45 дней на свет рождаются длинноногие пушистые птенцы.
К 8 неделе секретарята покинут гнездо. В них воспылает инстинкт исследователя! Благо, окрестности богаты учебными целями для охоты: мышками, жуками и осами. А к 85 дню они окончательно вырастут и покинут родительские владения.
В среднем до этого момента доживает лишь один птенец из кладки. Наземные хищники, орлы и совы не спят. Да и сами секретарята с братьями и сестрами не церемонятся. Слабейший птенец из кладки станет обедом для более сильных малышей. С таким мрачным детством не мудрено, что повзрослевшие пернатые становятся суровыми поедателями змей!
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