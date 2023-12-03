В Германии самолет примерз к взлетной полосе

Казалось бы, примерз да и фиг с ним, но именно на этом самолете должна была лететь немецкая делегация в Дубай, где пройдёт саммит по борьбе с глобальным потеплением.
Сильнейший снегопад буквально парализовал юг Германии. Снега выпало столько, что пришлось полностью останавливать все железнодорожное сообщение. Упавшие деревья заблокировали пути, а контактные провода обледенели. Было отменено движение поездов до главного вокзала Мюнхена и обратно. Пассажиры в Ульме и окрестностях Мюнхена были вынуждены провести ночь в поездах.
Ну а местный аэропорт стал похож на самый настоящий ледяной городок. Самолеты, похожие на сугробики, взлетная полоса как каток. Настоящая зимняя сказка.
Около 20 самолетов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, были перенаправлены во Франкфурт, сообщил представитель оператора аэропорта Fraport в субботу утром.
Мюнхен буквально встал - общественный транспорт не ходит. Жителей Мюнхена и других городов призывают не выезжать сегодня на своих автомобилях.
Глобальное потепление оно такое... Хлоп и +50 сантиметров снега зимой, получите и распишитесь.
По данным со спутников, впервые в ХХI веке целых 60% территории Европы покрыто снегом накануне начала зимы.
Источник:
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а ни чо что у нас вахтовики самолеты см талкача запускают ?