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В Германии самолет примерз к взлетной полосе

В Германии самолет примерз к взлетной полосе

Автор:
03 декабря 2023 07:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Германия   Дубаи   глобальное потепление   зима   климат   снег   
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Казалось бы, примерз да и фиг с ним, но именно на этом самолете должна была лететь немецкая делегация в Дубай, где пройдёт саммит по борьбе с глобальным потеплением.

Сильнейший снегопад буквально парализовал юг Германии. Снега выпало столько, что пришлось полностью останавливать все железнодорожное сообщение. Упавшие деревья заблокировали пути, а контактные провода обледенели. Было отменено движение поездов до главного вокзала Мюнхена и обратно. Пассажиры в Ульме и окрестностях Мюнхена были вынуждены провести ночь в поездах.


Ну а местный аэропорт стал похож на самый настоящий ледяной городок. Самолеты, похожие на сугробики, взлетная полоса как каток. Настоящая зимняя сказка.


Около 20 самолетов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, были перенаправлены во Франкфурт, сообщил представитель оператора аэропорта Fraport в субботу утром.

Мюнхен буквально встал - общественный транспорт не ходит. Жителей Мюнхена и других городов призывают не выезжать сегодня на своих автомобилях.


Глобальное потепление оно такое... Хлоп и +50 сантиметров снега зимой, получите и распишитесь.

По данным со спутников, впервые в ХХI веке целых 60% территории Европы покрыто снегом накануне начала зимы.

Источник:

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Метки: Видео   Германия   Дубаи   глобальное потепление   зима   климат   снег   
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6  комментариев
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котегRUS Час назад
Примерз ?...
а ни чо что у нас вахтовики самолеты см талкача запускают ?


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2k
Fara Zolkin 11 минут назад
Подождите, а разве мы с Вами(в смысле Русские)не "виноваты" в том, что в эйропе выпал снег, непорядок надо скорее сказать об этом...
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36k
Андрей Иванов 24 минуты назад
Иронично получилось
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