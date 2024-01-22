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Экстремальные морозы не отменяют глобального потепления

Экстремальные морозы не отменяют глобального потепления

Автор:
22 января 2024 08:11
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   глобальное потепление   зима   климат   морозы   погода   
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В некоторых странах мира этой зимой установились неожиданно низкие температуры. Так, в январе столбики термометров в Швеции опустились до -43,6°C, что стало рекордом за последние 25 лет. А в норвежской столице Осло впервые зафиксировали -30°C. Однако эксперты объяснили, почему проблема глобального потепления всё же существует.

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В Копенгагене из-за снегопадов было затруднено железнодорожное движение, остановлены паромные перевозки. Температура в столице Финляндии Хельсинки опустилась примерно до -20°C.

Арктический воздух распространился на запад России: в Москву и Подмосковье пришли трескучие морозы до -30°C и рекордные снегопады.

Из-за непогоды сотни машин застряли на автомагистралях в Швеции и Дании, а Великобритания в это время справлялась с дождем и ветром, принесёнными штормом "Хенк".

Зимний шторм с сильнмий морозами и обильными осадками охватил большую часть территории США.

И всё это связано с изменеием климата. Но тут важно понимать, что климат и погода - разные вещи. Климат - усреднённая характеристика за большой период времени (50-100 лет). Он менее изменчив, в отличие от погоды, а глобальное потепление влияет именно на климат.

Потепление Арктики ведет к разрушению зимних циклонов, которые удерживали холодный воздух у полюса, поэтому зимы становятся лишь холоднее.

Профессор Джон Маршам из университета Лидса объяснил: "Изменение климата привело к повышению средней глобальной температуры. Лето становится экстремально жарким, как это было в 2022 году, и в целом зимы становятся теплее. Интересно, что изменение климата приводит к учащению таких явлений, как "Зверь с Востока", поскольку Арктика прогревается быстрее, чем регионы к югу от неё".

"Зверь с Востока" - мощный холодный фронт, охвативший Великобританию и Ирландию в феврале 2018 года.

Энтони Брокколи, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси, США, также подтвердил, что глобальное потепление не отменяет холодной зимней погоды. Оно лишь снижает вероятность холодов.

"Данные показывают, что тёплые экстремумы стали более частыми, а холодные - менее частыми, но они не исключаются", - сообщил профессор Брокколи.

Он пояснил: "Погода может быть очень изменчивой, и в условиях потепления холодные зимы вполне возможны. Когда в каком-то регионе экстремально холодно, это, как правило, говорит об арктических воздушных массах".

"Глобальное потепление - это долгосрочная тенденция, но это не означает, что каждый год будет теплее предыдущего. Ежегодное изменение погодных условий будет приводить к непривычно холодным дням и ночам, зимам и летам, даже несмотря на потепление климата", - сказано в статье Лондонского королевского общества и Национальной академии наук США.

В публикации упоминается явление Ла-Нинья, которое приводит к сильным штормам в одних регионах и засухам в других. По мнению экспертов, Ла-Нинья меняет климат на всей планете, способствуя холодным зимам.

NASA опубликовало ежегодный отчёт о глобальной температуре, и 2023 год стал самым жарким в истории наблюдений с 1880 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   глобальное потепление   зима   климат   морозы   погода   
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9  комментариев
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1k
thrashbox 2 часа назад
Проблемы глобального потепления не существует - потому, что вообще-то мир ожидает похолодание, бгг
Существует проблема глобального потУпления. А также давно известного неистребимого желания учОных подгонять факты под свои теории.
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3k
Pioner76 3 минуты назад
Перестаньте промывать мозги. Привитым баранам может быть и прокатит, но адекватным нет.
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3k
Роман 40 минут назад
"Глобальное потепление" - политический термин, это никак не связано с реальными температурами.
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1k
lobster 43 минуты назад
Теплая зима - доигрались, глобальное потепление!
Холодная зима - доигрались, глобальное потепление!
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20k
Седой Бегемот 44 минуты назад
Охренительная логика. "Да, вы замечаете, что зимы становятся холодней, а лето прохладнее. Но это не значит, что нет глобального потепления. Термометры НАСА показывают, что оно есть".
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542
3zo672nyb9t0 45 минут назад
Если факты противоречат теории, тем хуже для фактов.
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−4
8k
vasilykopkov 54 минуты назад
Году примерно 1976 или в 77 - м в Подмосковье были 40-градусные морозы, я это хорошо помню. При этом никто не орал про аномалии или глобальное потепление. Пережили, живём дальше.
За многолетние наблюдения за погодой, я понял лишь одно - ученые метеорологи в погоде ни хрена не понимают.
Просто при очередной погодной "аномалии", они пытаются её объяснить с помощью более или менее вменяемых теорий....
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38k
albedo Час назад
Изменение климата - дело СТОЛЕТИЙ, если не тысячелетий.
Нынешняя вакханалия - всего лишь способ заработать определенным лицам.
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