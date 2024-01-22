Экстремальные морозы не отменяют глобального потепления

В некоторых странах мира этой зимой установились неожиданно низкие температуры. Так, в январе столбики термометров в Швеции опустились до -43,6°C, что стало рекордом за последние 25 лет. А в норвежской столице Осло впервые зафиксировали -30°C. Однако эксперты объяснили, почему проблема глобального потепления всё же существует.
В Копенгагене из-за снегопадов было затруднено железнодорожное движение, остановлены паромные перевозки. Температура в столице Финляндии Хельсинки опустилась примерно до -20°C.
Арктический воздух распространился на запад России: в Москву и Подмосковье пришли трескучие морозы до -30°C и рекордные снегопады.
Из-за непогоды сотни машин застряли на автомагистралях в Швеции и Дании, а Великобритания в это время справлялась с дождем и ветром, принесёнными штормом "Хенк".
Зимний шторм с сильнмий морозами и обильными осадками охватил большую часть территории США.
И всё это связано с изменеием климата. Но тут важно понимать, что климат и погода - разные вещи. Климат - усреднённая характеристика за большой период времени (50-100 лет). Он менее изменчив, в отличие от погоды, а глобальное потепление влияет именно на климат.
Потепление Арктики ведет к разрушению зимних циклонов, которые удерживали холодный воздух у полюса, поэтому зимы становятся лишь холоднее.
Профессор Джон Маршам из университета Лидса объяснил: "Изменение климата привело к повышению средней глобальной температуры. Лето становится экстремально жарким, как это было в 2022 году, и в целом зимы становятся теплее. Интересно, что изменение климата приводит к учащению таких явлений, как "Зверь с Востока", поскольку Арктика прогревается быстрее, чем регионы к югу от неё".
"Зверь с Востока" - мощный холодный фронт, охвативший Великобританию и Ирландию в феврале 2018 года.
Энтони Брокколи, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси, США, также подтвердил, что глобальное потепление не отменяет холодной зимней погоды. Оно лишь снижает вероятность холодов.
"Данные показывают, что тёплые экстремумы стали более частыми, а холодные - менее частыми, но они не исключаются", - сообщил профессор Брокколи.
Он пояснил: "Погода может быть очень изменчивой, и в условиях потепления холодные зимы вполне возможны. Когда в каком-то регионе экстремально холодно, это, как правило, говорит об арктических воздушных массах".
"Глобальное потепление - это долгосрочная тенденция, но это не означает, что каждый год будет теплее предыдущего. Ежегодное изменение погодных условий будет приводить к непривычно холодным дням и ночам, зимам и летам, даже несмотря на потепление климата", - сказано в статье Лондонского королевского общества и Национальной академии наук США.
В публикации упоминается явление Ла-Нинья, которое приводит к сильным штормам в одних регионах и засухам в других. По мнению экспертов, Ла-Нинья меняет климат на всей планете, способствуя холодным зимам.
NASA опубликовало ежегодный отчёт о глобальной температуре, и 2023 год стал самым жарким в истории наблюдений с 1880 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Существует проблема глобального потУпления. А также давно известного неистребимого желания учОных подгонять факты под свои теории.
Холодная зима - доигрались, глобальное потепление!
За многолетние наблюдения за погодой, я понял лишь одно - ученые метеорологи в погоде ни хрена не понимают.
Просто при очередной погодной "аномалии", они пытаются её объяснить с помощью более или менее вменяемых теорий....
Нынешняя вакханалия - всего лишь способ заработать определенным лицам.