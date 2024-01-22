Экстремальные морозы не отменяют глобального потепления

Зимний шторм с сильнмий морозами и обильными осадками охватил большую часть территории США.

И всё это связано с изменеием климата. Но тут важно понимать, что климат и погода - разные вещи. Климат - усреднённая характеристика за большой период времени (50-100 лет). Он менее изменчив, в отличие от погоды, а глобальное потепление влияет именно на климат.

Потепление Арктики ведет к разрушению зимних циклонов, которые удерживали холодный воздух у полюса, поэтому зимы становятся лишь холоднее.