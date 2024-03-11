FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1267 постов • 55 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Женщина успела зайти в&nbsp;магазин буквально за&nbsp;секунду до&nbsp;того, как козырек обрушился под тяжестью снега

Женщина успела зайти в магазин буквально за секунду до того, как козырек обрушился под тяжестью снега

Автор:
11 марта 2024 10:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   ЧП   зима   козырек   повезло   снег   
1169
1
2


Крыша козырька магазина «Магнит» в казанском поселке Дербышки на Главной, 69 обвалилась под тяжестью снега.

Инцидент произошел в 16:24 10 марта в доме №69 на Главной улице, где расположен магазин "Магнит". Площадь козырька составляла 75 квадратных метров, он вместе со снегом полностью перекрыл проход в магазин.


На место прибыли пожарные, кинологи и спасатели. Они обследовали завалы на предмет наличия под ними людей. Однако никого не обнаружили, и затем к расчистке территории приступила тяжелая техника.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Казань   ЧП   зима   козырек   повезло   снег   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35
ya da 17 минут назад
Всегда поражали бабы, почему они что при входе, что при выходе залипают, та же история с выходом из вагона метро
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел 51 минуту назад
Сходила за хлебушком, называется. С экономил Магнит на чистке козырька.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

914552



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 находок, назначение которых сложно разгадать даже всезнайкам
15 находок, назначение которых сложно разгадать даже всезнайкам
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили...
Набирающие популярность в сообществах
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Супер-хищник в Африке
Супер-хищник в Африке
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#собака#СССР#в мире#факты#кино#отношения#оскар#США#Россия
#животные#люди#Юмор#8 марта#Девушка#кот#кошка#падение#ностальгия#смерть
#забавно#Прикол#история#интересно#Еда#полиция#знаменитости#сарказм#реакция соцсетей#Пёс
Как оживить старенький Шевроле Blazer Как оживить старенький Шевроле Blazer 13 удивительных фактов о снеге 13 удивительных фактов о снеге В Германии самолет примерз к взлетной полосе В Германии самолет примерз к взлетной полосе В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега Рабочие чудом спаслись и не угодили под упавший кран Рабочие чудом спаслись и не угодили под упавший кран США накрыл зимний шторм США накрыл зимний шторм

На что жалуетесь?

Вернуться