Женщина успела зайти в магазин буквально за секунду до того, как козырек обрушился под тяжестью снега

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Крыша козырька магазина «Магнит» в казанском поселке Дербышки на Главной, 69 обвалилась под тяжестью снега.
Инцидент произошел в 16:24 10 марта в доме №69 на Главной улице, где расположен магазин "Магнит". Площадь козырька составляла 75 квадратных метров, он вместе со снегом полностью перекрыл проход в магазин.
На место прибыли пожарные, кинологи и спасатели. Они обследовали завалы на предмет наличия под ними людей. Однако никого не обнаружили, и затем к расчистке территории приступила тяжелая техника.
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