13 удивительных фактов о снеге

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Что интересного в снеге? Белый, холодный, и создаёт массу проблем. Но оказывается, эти замёрзшие капельки воды таят в себе много интересного.
Бытует мнение, что все снежинки уникальны и ни одна непохожа на другую, но это не так. В 1988 году в Колорадо были документально зафиксированы абсолютно одинаковые снежинки из снежной бури в Висконсине.
Абсолютной классификации различных типов снежинок пока не существует. Учёные ещё не пришли к окончательному выводу, о том, сколько же типов снежных кристаллов встречается в природе, но уже сейчас имеется довольно точная классификация снежинок.
Абсолютной классификации различных типов снежинок пока не существует. Учёные ещё не пришли к окончательному выводу, о том, сколько же типов снежных кристаллов встречается в природе, но уже сейчас имеется довольно точная классификация снежинок.
В «Полевом справочнике по снежинкам» калифорнийского профессора Кена Либреха, подробно описано 35 видов. Японский эксперт по физике атмосферного льда Укихиро Накайя считает, что видов снежинок минимум 41. А метеорологи К. Магоно и К. Ли и вовсе утверждают, что есть 80 типов снежинок.
Снег - это минерал
К весьма интересному выводу пришли учёные из The National Snow & Ice Data Center. Они классифицировали снег как минерал. Ведь минерал – это встречающееся в природе однородное твёрдое вещество неорганического происхождения с определённым химическим составом и упорядоченным расположением атомов.
Снег бывает разноцветный
Жёлтый и чёрный снег не стоит вспоминать. В природе встречается красный, и даже зелёный снег. Ледник Тейлора в Антарктиде содержит в себе много железа. Окисляясь, оно смешивается с водой и при замерзании образуется красный снег. Зелёным же он становится, когда микроскопические водоросли вступают в фазу цветения.
Самая большая снежинка
Красиво когда с неба тихо падают большие снежные хлопья. В безветренную погоду снежинки сцепляются друг с другом в пушистые пластины и падают на землю. В 1887 году одна такая «снежинка» серьёзно впечатлила владельца в Форт-Кео в американском штате Монтана. Она была в диаметре 38,1 см и в 20,3 см в толщину. Но так как фотографии этого гиганта нет, учёные считают, что, скорее всего, фермер увидел просто скопление мелких снежинок, а не один огромный кристалл.
Снег поглощает звуки
Замечали, что когда идет снег, на улице стоит удивительная тишина? Дело в том, что снег действительно поглощает звук. Звуковые волны, попадающие на слой снега, не отражаются от него так же хорошо, как, например, от твердой однородной поверхности, и часть их поглощается снежным покровом. Но стоит снегу осесть, как количество ячеек с воздухом тут же уменьшится, и звук сможет лучше отражаться от поверхности.
Сколько существует названий снега?
Казалось бы, снег — это снег, но для жителей Крайнего Севера это важная часть их жизни и они не поскупились, придумывая разные слова для твёрдого состояния воды. Антрополог Игорь Крупник, изучив словарный запас почти 10 диалектов интуитской и юпикской групп, насчитал 40 снежных терминов, в эскимосском диалекте канадского региона Нунавик — 53. Для диалекта инюпиак на Аляске зафиксировано почти 70 слов, обозначающих лед. По данным норвежского лингвиста Оле Хенрика Магга, у саамов, живущих на севере Скандинавии и России, минимум 180 слов для обозначения снега и льда.
Самая снежная страна
Больше всего снега выпадает в Японии. Средняя высота снежного покрова в некоторых населённых пунктах этой страны, расположенных в горах, составляет около 18 метров.
Снег в Сахаре
В этой пустыне снег не такая уж и редкость. За последние 42 года снег там выпадает уже в четвёртый раз. И это при том, что средняя температура в январе здесь составляет около +14 °C. Очевидцы утверждают, что снег в пустыне это очень красиво.
Битва снежками
Когда есть море снега, самое время устроить битву снежками! А знаете ли вы, что в 2013 году произошло массовое снежное побоище на планете? На улицах американского Сиэтла собрались 5834 человека и в течение получаса закидывали друг друга снежными снарядами. Кстати, для этой битвы с ближайших гор было привезено несколько десятков тонн снега. Мероприятие было платным, вырученные 40 000 долларов пошли на поддержку местного молодёжного клуба.
Но уже в 2016 году этот рекорд был побит жителями Канады. 31 января в Саскатунесобралось уже 7 681 человек. Битва была действительно грандиозной.
Но уже в 2016 году этот рекорд был побит жителями Канады. 31 января в Саскатунесобралось уже 7 681 человек. Битва была действительно грандиозной.
Снежная крепость и гиганский снеговик
Жители Австрии в снежки не очень любят играть, а вот лепить снеговиков - это да! Именно им пренадлежит рекорд мира по самому огромному снеговику. В 2019 году они потратили около 60 тысяч евро на создание этого снежного монстра. Для этой фигуры высотой 38 метров ушло 800 тонн снега.
А вот рекорд по снежному замку принадлежит Китаю. В 2016 году в Пекине был создан уникальный шедевр. Высота замка достигала 51 метров и построен он был в стиле барокко и готики.
На строительство скульптуры, которая развернулась на площади в 2800 квадратных метра, ушло 35 тысяч кубических метров снега.
А вот рекорд по снежному замку принадлежит Китаю. В 2016 году в Пекине был создан уникальный шедевр. Высота замка достигала 51 метров и построен он был в стиле барокко и готики.
На строительство скульптуры, которая развернулась на площади в 2800 квадратных метра, ушло 35 тысяч кубических метров снега.
Самое большое иглу
Ещё один рекорд был побит в 2016 году, но уже в Швейцарии. Команда из 14 человек создала гигантское иглу диаметром 12,9 м. и высотой 9,92 м. На его строительство ушло 1400 снежных блоков.
Существует боязнь снега
Не все люди любят снег, есть весьма интересный вид снежной фобии - хионофобия. Хионофобия — это не просто неприязнь к снегу или рациональный страх перед суровыми прогнозами погоды. Это неосознанный страх умереть или получить телесные повреждения из-за снега.
Страх снега может возникнуть из-за детских травм, связанных со снегом, сильного удара снежком, попадания в аварию из-за снега или пребывание в окружении снега, связанное с риском для жизни.
Страх снега может возникнуть из-за детских травм, связанных со снегом, сильного удара снежком, попадания в аварию из-за снега или пребывание в окружении снега, связанное с риском для жизни.
Снежная слепота
Это уже не психологическая проблема, а реальная беда, с которой сталкиваются альпинисты, рыбаки, лыжники, работники полярных станций. Это главным образом вызвано светом, отражённым от снега, льда или светлого песка. Снег и лёд отражают более 80% света.
Коренные жители Арктики весьма креативно подходили к такой проблеме и носили такие очки. Делали два узких разреза, через которые люди могли видеть.
Так что ношение солнцезащитных очков это вынужденная мера в условиях длительно прибывания снежной зимой на улице.
Коренные жители Арктики весьма креативно подходили к такой проблеме и носили такие очки. Делали два узких разреза, через которые люди могли видеть.
Так что ношение солнцезащитных очков это вынужденная мера в условиях длительно прибывания снежной зимой на улице.
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