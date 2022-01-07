13 удивительных фактов о снеге

Жители Австрии в снежки не очень любят играть, а вот лепить снеговиков - это да! Именно им пренадлежит рекорд мира по самому огромному снеговику. В 2019 году они потратили около 60 тысяч евро на создание этого снежного монстра. Для этой фигуры высотой 38 метров ушло 800 тонн снега.

А вот рекорд по снежному замку принадлежит Китаю. В 2016 году в Пекине был создан уникальный шедевр. Высота замка достигала 51 метров и построен он был в стиле барокко и готики.

На строительство скульптуры, которая развернулась на площади в 2800 квадратных метра, ушло 35 тысяч кубических метров снега.