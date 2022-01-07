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13 удивительных фактов о снеге

13 удивительных фактов о снеге (12 фото + 2 видео)

Автор:
07 января 2022 11:38
Сообщество : RealFishki
Метки: видео   зима   любопытно   позновательно   снег   факты   
959
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Что интересного в снеге? Белый, холодный, и создаёт массу проблем. Но оказывается, эти замёрзшие капельки воды таят в себе много интересного.
 

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Метки: видео   зима   любопытно   позновательно   снег   факты   
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7  комментариев
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1k
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
В армии сослуживца комиссовали с диагнозом аллергия на снег. Шея пухла.
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1k
b0r Полчаса назад
Комбинированная защита от снега и сосулек).
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2k
Sandmännchen (DDR) 56 минут назад
А смысл?
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Такие очки и по сей день используют коренные народы крайнего севера, месяц назад смотрел программу об этом...
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