"Ты чё творишь, чучело?": в Красноярске таксист стал свидетелем разборок между бывшими мужем и женой

Водителям такси не позавидуешь, ведь среди пассажиров встречаются и пьяные, и неадекватные, и агрессивные клиенты. В Красноярске, к примеру, таксист получил ножевое ранение, когда приехал на вызов.





Екатерина вызвала такси, однако уехать не успела. Во дворе появился её бывший муж Алексей, который попытался вытащить девушку из авто. Водитель попросил экс-супруга угомониться, чем только подлил масла в огонь. На его беду во двор нагрянули друзья Алексея, которые приняли живейшее участие в этой разборке, и она от слов перешла к потасовке. В результате таксисту в замесе порезали ножом руку и сильно избили.



