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"Ты чё творишь, чучело?": в Красноярске таксист стал свидетелем разборок между бывшими мужем и женой

"Ты чё творишь, чучело?": в Красноярске таксист стал свидетелем разборок между бывшими мужем и женой

Автор:
01 декабря 2023 12:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   красноярск   нападение   полиция   семейные разборки   такси   
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Ревнивый экс-муж вместе с друзьями избил водителя такси, порезал колёса его авто и ранил ножом, когда тот приехал за женщиной и пытался отвезти её по указанному адресу.

Водителям такси не позавидуешь, ведь среди пассажиров встречаются и пьяные, и неадекватные, и агрессивные клиенты. В Красноярске, к примеру, таксист получил ножевое ранение, когда приехал на вызов.


Екатерина вызвала такси, однако уехать не успела. Во дворе появился её бывший муж Алексей, который попытался вытащить девушку из авто. Водитель попросил экс-супруга угомониться, чем только подлил масла в огонь. На его беду во двор нагрянули друзья Алексея, которые приняли живейшее участие в этой разборке, и она от слов перешла к потасовке. В результате таксисту в замесе порезали ножом руку и сильно избили.


Как рассказывает Екатерина, Алексей - настоящий тиран, и в браке с ним ей пришлось несладко. Мужчина неоднократно поднимал на свою жену руку, а та долго терпела. Но потом, когда ей по-настоящему стало страшно за жизнь свою и детей, она ушла.


После развода Алексей снял квартиру в том же доме, где сейчас живёт Екатерина и продолжает угрожать.


Екатерина надеется, что после истории с таксистом, бузотёр, наконец, вплотную познакомится с полицией. И хотя бы на некоторое время забудет о своей экс-жене. Часть конфликта Екатерине удалось записать на камеру телефона - и это очень кстати, т.к. экс-муж утверждает, что он белый и пушистый, ни женщину, и водителя не трогал.


Несмотря на частые рукоприкладства и несколько десятков заявлений в полицию за всё это время ни одного уголовного дела на Алексея так и не завели.

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Метки: Видео   красноярск   нападение   полиция   семейные разборки   такси   
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16k
GROMOZEKA Час назад
« Екатерина надеется, что после истории с таксистом, бузотёр, наконец, вплотную познакомится с полицией.»

Зачем?
Она же его раньше не сдавала никуда, когда он ее как говно в проруби месил.
Пусть и дальше продолжает терпеть.
Бьет, значит любит
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4k
просто Дмитрий 5 минут назад
Мдяяяя . Как легко " из ничего статью поднять"
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57k
dima423 47 минут назад
Блин как же меня бесят такие ублюдки, была б моя воля. просто казнил бы без суда и следствия... А баб которые не могут ответить и терпят я даже отчасти понимаю...они реально запуганы, забиты, и просто не могут ничего сделать в таком состоянии... Это по факту реальный маньяк, который издевается над своей жертвой...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Ну, не с ботаном же душным отношения заводить? Скукотища!
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