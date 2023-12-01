"Ты чё творишь, чучело?": в Красноярске таксист стал свидетелем разборок между бывшими мужем и женой

Ревнивый экс-муж вместе с друзьями избил водителя такси, порезал колёса его авто и ранил ножом, когда тот приехал за женщиной и пытался отвезти её по указанному адресу.
Водителям такси не позавидуешь, ведь среди пассажиров встречаются и пьяные, и неадекватные, и агрессивные клиенты. В Красноярске, к примеру, таксист получил ножевое ранение, когда приехал на вызов.
Екатерина вызвала такси, однако уехать не успела. Во дворе появился её бывший муж Алексей, который попытался вытащить девушку из авто. Водитель попросил экс-супруга угомониться, чем только подлил масла в огонь. На его беду во двор нагрянули друзья Алексея, которые приняли живейшее участие в этой разборке, и она от слов перешла к потасовке. В результате таксисту в замесе порезали ножом руку и сильно избили.
Осторожно! В видео присутствует драка и ненормативная лексика!
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Как рассказывает Екатерина, Алексей - настоящий тиран, и в браке с ним ей пришлось несладко. Мужчина неоднократно поднимал на свою жену руку, а та долго терпела. Но потом, когда ей по-настоящему стало страшно за жизнь свою и детей, она ушла.
После развода Алексей снял квартиру в том же доме, где сейчас живёт Екатерина и продолжает угрожать.
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Екатерина надеется, что после истории с таксистом, бузотёр, наконец, вплотную познакомится с полицией. И хотя бы на некоторое время забудет о своей экс-жене. Часть конфликта Екатерине удалось записать на камеру телефона - и это очень кстати, т.к. экс-муж утверждает, что он белый и пушистый, ни женщину, и водителя не трогал.
Несмотря на частые рукоприкладства и несколько десятков заявлений в полицию за всё это время ни одного уголовного дела на Алексея так и не завели.
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Зачем?
Она же его раньше не сдавала никуда, когда он ее как говно в проруби месил.
Пусть и дальше продолжает терпеть.
Бьет, значит любит