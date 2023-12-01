Ким Джун Ги и его скрытые линии, обнажающие мир

Он также работал с несколькими компаниями, выпускающими видеоигры, и сотрудничал с различными компаниями, выпускающими комиксы, в США и Европе.

KJG выставлял свои работы в галереях многих стран. И попал в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Иллюстрация» в разделе «Самый длинный рисунок одного человека». Рекорд он побил, создав картину «Рыбий глаз».