Ким Джун Ги и его скрытые линии, обнажающие мир

Графика – это направление в искусстве, в котором сложно чем-то особенно удивить из-за довольно жёстких ограничений и рамок. Но этому человеку удалось не только удивить мир, но и оставить поразительное наследие.
Ким – корейский художник, родившийся в 1975 году в городе Коян, который находится в провинции Кёнгидо (Южная Корея). В возрасте 19 лет поступил в Школу изящных искусств, выбрав направление «Искусство и дизайн». Три года учился в университете Донг-Эй в Пусане, на юго-восточном побережье Кореи. Как и все мужчины в Корее, он служил в армии более 2 лет. Служил в спецназе, что позволило ему освоить большое количество транспортных средств и оружия.
Первая работа Кима была опубликована в журнале Young Jump. Затем он начал преподавать манвха (корейский комикс) в университетах и частных школах. Ким Джун Ги проиллюстрировал два романа французского писателя Бернара Вербера: «Рай» (в 2010 году) и «Третье человечество» (2013).
Он также работал с несколькими компаниями, выпускающими видеоигры, и сотрудничал с различными компаниями, выпускающими комиксы, в США и Европе.
KJG выставлял свои работы в галереях многих стран. И попал в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Иллюстрация» в разделе «Самый длинный рисунок одного человека». Рекорд он побил, создав картину «Рыбий глаз».
Уникальность стиля Кима в том, что он работал без каких-либо предварительных заметок и набросков. Инструментов, которые оказались бы неподвластны художнику, попросту не было – ручка, кисть, фломастер – с их помощью художник создавал линии, которые сплетались в целые миры.
Корейский мастер описывал процесс создания своих работ следующим образом:
Я уделял внимание базовым формам и в рисовании использовал кубы. Почему именно куб? Потому что надо видеть все четыре стороны. Я не учил разные виды перспективы и даже не подозревал о таком понятии, как линия горизонта. Просто рисовал линии на плоскости и только потом осознал, что их можно продлить до точки схода: все они стремятся к ней на горизонте, который расположен на уровне глаз. В моей голове все эти воображаемые линии уже есть. Искать и видеть невидимое и стало моей привычкой.
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Лёгкость, плавность, предельно максимальная детализация отличают работы этого художника. Всем ученикам, которые просили поделиться секретами мастерства, он просто советовал следовать за потоком сознания.
К сожалению, в прошлом году художник скончался. Его жизнь оборвал сердечный приступ. Но остались тысячи работ, вдохновляющие новые поколения мастеров.
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Идиотский стиль повествования. Если рассказываешь о чем-то, почему не приложить фото того о чем речь ? Или очередной копипаст не пропуская через голову ?