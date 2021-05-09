«Городская жизнь»: превосходные современные картины маслом

Около десяти лет назад Винсент вернулся к изобразительному искусству и обнаружил, что это то, чем он действительно хотел заниматься. Он любит предметы живописи, связанные с реальным жизненным опытом, желая, чтобы его картины отражали истинные моменты жизни. Захват качества света в сцене также является важным элементом для него, особенно способ, которым он может улучшить настроение, которое он изображает на картине. Он стремится работать последовательно, выбирая предмет, который его интересует, и тщательно исследует его, чтобы полностью раскрыть его потенциал, на что его коллекционеры реагируют очень благосклонно.



Винсент получил несколько престижных наград, он провел много персональных и групповых выставок в США и привлек многих серьезных коллекционеров.