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«Городская жизнь»: превосходные современные картины маслом

«Городская жизнь»: превосходные современные картины маслом (53 фото)

Автор:
09 мая 2021 09:50
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстратор   искусство   картины маслом   фото   художник   
4848
53

Винсент Джаррано- американский художник и иллюстратор комиксов. Его картины скорее напоминают фотографию, настолько тщательно художник прорабатывает каждую деталь.

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Метки: иллюстратор   искусство   картины маслом   фото   художник   
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35  комментариев
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10k
Вампир Кашёлкин 4 часа назад
Прям певец подворотен и татуированных шмар в миниюбках!
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−105
С миру по нитке 6 минут назад
он че потом на них д.р о ч.ит
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3k
mtonaka 14 минут назад
А можно всех посмотреть?
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1k
Шмёль 23 минуты назад
Я не искусствовед, конечно, но тут талант налицо.
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8k
ALFIE 46 минут назад
почти поголовно какие-то тетки с низкой социальной ответственностью, груды мусора, по сути - бомжатники и их обитатели. нарисовано красиво. стоп, а где же "постановочные" домики из беверли или майами? а ну да... реальность, она вот такая, на самом деле. просто редко ее вот так на показ выставляют
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9k
Некто 56 минут назад
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193
NIKOLAI 57 минут назад
ЭТО ХУДОЖНИК! СПАСИБО ЧТО СЕЙЧАС ТАКИЕ ЕСТЬ!
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25k
Лис Час назад
Вроде как Лоза пел: " А я очень очень сексуально озабочен"...
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1k
Димон Час назад
чтошшш, красиво.
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4k
samsr Час назад
Тема не раскрыта, талант есть, сисек нет!
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4k
IceBazooka Час назад
Кроме шлюх в его городе кто-то живёт?
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16k
Егор Час назад
Озабоченный какой-то...
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476
Nataly Час назад
Превосходные изображения шлюховатых лахудр на фоне срача.
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6k
dikijjim 2 часа назад
наверно поверх фотографии закрашивает,слишком некоторые четкие.
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3k
Ewgeny 2 часа назад
Что-то я не увидел ни одной шмары, строящей городской дом, вывозящей мусор, решающей проблемы электрификации районов и укладки рельсов для трамваев. Или в представлении современных аффторов всё это возникает само по себе, а человечкам остается лишь валяться на проспектах, красить стены в сраное граффити, скучать на ступеньках и так далее?
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18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
Сплошная депрессуха (( Мастерство Супер !
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23k
Андрей 2 часа назад
Срамота!
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67
Заслоняющий Пейзаж 2 часа назад
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1k
Александр 2 часа назад
Отличные работы, передающие дух современного общества. Шедеврально!
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6
Сергей Викторович 2 часа назад
Я так понимаю - художник из Иваново?
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236
Sandmann 2 часа назад
Смысл, как я понял, показать просто состояние мироощущения определённого девичьего возраста сознания личного «всепонимания, не удивления и пофигизма»… Со временем это проходит.
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