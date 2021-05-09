«Городская жизнь»: превосходные современные картины маслом

Винсент Джаррано- американский художник и иллюстратор комиксов. Его картины скорее напоминают фотографию, настолько тщательно художник прорабатывает каждую деталь.
Винсент Джаррано, американский художник, родившийся в Буффало, Нью-Йорк, начал рисовать в раннем возрасте, обучая себя изучению других художников. Получив ученую степень в области изобразительного искусства в Государственном университете, Нью-Йорк, 1982 г., и степень магистра в области изобразительного искусства в Сиракузском университете, 1985 г., он решил продолжить карьеру в области иллюстрации, работая, в частности, в крупных издательствах DC Comics и Marvel Comics.
Около десяти лет назад Винсент вернулся к изобразительному искусству и обнаружил, что это то, чем он действительно хотел заниматься. Он любит предметы живописи, связанные с реальным жизненным опытом, желая, чтобы его картины отражали истинные моменты жизни. Захват качества света в сцене также является важным элементом для него, особенно способ, которым он может улучшить настроение, которое он изображает на картине. Он стремится работать последовательно, выбирая предмет, который его интересует, и тщательно исследует его, чтобы полностью раскрыть его потенциал, на что его коллекционеры реагируют очень благосклонно.
Винсент получил несколько престижных наград, он провел много персональных и групповых выставок в США и привлек многих серьезных коллекционеров.
В работах Джаррано критики обнаруживают некое смешение современной живописи и классики. Отмечается, что художник отлично играет с настроением зрителя посредством профессионального отображения света.
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