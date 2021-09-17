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Художница, которая точно знает: в СССР было лучше!

Художница, которая точно знает: в СССР было лучше! (36 фото)

Автор:
17 сентября 2021 12:09
Сообщество : Искусство
Метки: Жизнь в СССР   Наталья Ершова   иллюстратор   искусство   пин-ап   плакат   советский пин-ап   художник   
901
36
Художница Наталья Ершова известна своими иллюстрациями из советской жизни в стиле пин-ап. На них СССР предстает сказочной страной красоты, изобилия, любви и счастья. Посмотрев их, ностальгию по СССР почувствует даже тот, кто никогда при нем не жил!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь в СССР   Наталья Ершова   иллюстратор   искусство   пин-ап   плакат   советский пин-ап   художник   
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27  комментариев
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Елена Букреева Час назад
Вроде советские люди, а улыбаются как американцы )
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4k
Lola Минуту назад
А почему у всех лица голливудских путан?
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17k
Zergos 10 минут назад
Процентов 70 к советскому союзу не имеет никакого отношения. По стилю - обычный Пинап.
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25k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 14 минут назад
а то что девушку намотает на колесо это как бы не заметил худжник ?
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5k
Борис Карабанов 19 минут назад
Как по мне, то это "искусство" а-ля "кокосик-америкосик" в отношении СССР омерзительно. Говорю это как человек бОльшую и лучшую часть своей жизни проживший в СССР. На мой взгляд,это выглядит кощунственно. Впрочем, для экспертов по СССР 20-30-и лет отроду, думаю, самое то.
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16k
Алексей Полчаса назад
Не про эту мороженщицу либерда постоянно затирает,что её за недоастачу в гулаг определили,и расстреливали каждую неделю?!
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9k
kaboza Полчаса назад
мороженное "Красное и Белое" серьезно?
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4k
Vasiliy 37 минут назад
Это пин-ап с российским колоритом. Картинки сочные, мне понравились.
К СССР это не имеет ну никакого отношения. А жаль! Было бы здорово, если б кто-то сумел в похожем стиле передать дух и красоту людей позднего Союза.
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3k
Едондер пуп 39 минут назад
"Посмотрев их, ностальгию по СССР почувствует даже тот, кто никогда при нем не жил!"
Ага, не хватает белозубой медсестрички в чистом мини, улыбающейся на поле боя легкораненному бойцу, а то бы и на войну захотелось.
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4k
ayekaramba 47 минут назад
"ностальгию по СССР почувствует даже тот, кто никогда при нем не жил"

Вот тот кто не жил, скорее всего только и будет ностальгировать. Потому как к СССР эти картинки не имеют никакого отношения!
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9k
MakDag 48 минут назад
Интересно в каких коммуналках или квартирах в СССР были такие ванные комнаты?
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635
Mowgley 59 минут назад
В СССР даже станция метро "Котельники" была, оказываецца
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4k
VL Час назад
Очень позитивно.
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