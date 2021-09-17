Художница, которая точно знает: в СССР было лучше!

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Художница Наталья Ершова известна своими иллюстрациями из советской жизни в стиле пин-ап. На них СССР предстает сказочной страной красоты, изобилия, любви и счастья. Посмотрев их, ностальгию по СССР почувствует даже тот, кто никогда при нем не жил!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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К СССР это не имеет ну никакого отношения. А жаль! Было бы здорово, если б кто-то сумел в похожем стиле передать дух и красоту людей позднего Союза.
Ага, не хватает белозубой медсестрички в чистом мини, улыбающейся на поле боя легкораненному бойцу, а то бы и на войну захотелось.
Вот тот кто не жил, скорее всего только и будет ностальгировать. Потому как к СССР эти картинки не имеют никакого отношения!