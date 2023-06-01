«Настоящее вымышленное искусство» Джона Торреано

Как быть, если любишь искусство, ощущаешь себя творцом, но не можешь отыскать для себя нужное направление? Картины получаются унылыми, стихи невыразительными, а песни откровенно бездарными. Поступай как Джон Торреано – создавай новое направление в искусстве.
Джон родился в 1941 году в Мичигане в очень религиозной католической семье. Родители считали, что ребёнок – это дар божий, отказываться от которого грешно. Поэтому семья была очень и очень многодетной.
Какой бы сильной не была родительская любовь, детям во все времена хочется элементарных материальных радостей – игрушек, модной одежды, сладостей. Но тут уж не до жиру. Быть бы живу. И мальчики и девочки с юных лет познавали, что такое труд, прислуживая при церкви, прихожанами которой была семья.
Джон просто делал, как ему велят. И как смиренный сын, во всём слушался родителей. Правда, узнав, что отец планирует связать его будущее с религией уже в профессиональном плане, Джонни не пришёл в восторг. Но и не перечил родителю, просто витал в облаках во время месс, служб и проповедей, рассматривая не слишком богатое убранство церкви, главной ценностью которого была отделка из искусственных камней.
Потом мальчик попытался их рисовать в несколько изменённом виде. А когда пришло время выбора будущего, просто взял и поступил в колледж. Туда, куда действительно тянулась душа. И стал художником. Но не просто художником, Торреано пробовал себя в самых разных областях искусства – живописи, скульптуре, создании стеклянных изделий и даже изготовлении мебели.
Но настоящим призванием, той самой божьей искрой (сказывается религиозное детство) стали искусственные драгоценные камни. Которые автор использовал для оформления картин и инкрустации самых разных предметов – мебели, колонн и не только.
Сейчас на счету Торреано множество регалий, включая степень профессора в Школе культуры, образования и человеческого развития им. Стейнхардта при Нью-Йоркском университете, участие в огромном количестве выставок, престижные награды и гранты.
Но, пожалуй, самое главное достижение, как признаётся сам автор, это создание уникального направления, которое он характеризует как «настоящее фальшивое искусство». Проявления которого – искусственные драгоценные камни стоят не просто дорого, а бессовестно дорого. Но в очередной раз доказывают правдивость простой истины, которой и руководствовался художник при обретении себя, – «Ищите и обрящете».
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