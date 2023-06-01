«Настоящее вымышленное искусство» Джона Торреано

Джон просто делал, как ему велят. И как смиренный сын, во всём слушался родителей. Правда, узнав, что отец планирует связать его будущее с религией уже в профессиональном плане, Джонни не пришёл в восторг. Но и не перечил родителю, просто витал в облаках во время месс, служб и проповедей, рассматривая не слишком богатое убранство церкви, главной ценностью которого была отделка из искусственных камней.