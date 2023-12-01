Королевский гепард: дикая кошка неземной красоты

Вообще, с мутациями у гепарда всё весело. Например, есть «золотые» гепарды — у таких пятнышки превратились в крапинки, да настолько крошечные, что их почти не видно! А до середины XVIII века существовал так называемый «пушистый» гепард. Судя по записям современников, у такого котика и во взрослом возрасте шерсть оставалась длинной и пушистой, как у котёнка. Но увы, нам таких красавчиков уже не встретить — из-за редкости и красоты гепарда быстро истребили.