Королевский гепард: дикая кошка неземной красоты

Королевский гепард - это довольно редкая мутация обычного гепарда, впервые обнаруженная в Южной Африке около 100 лет назад. Шерсть это зверя покрыта чёрными полосами вдоль спины и крупными сливающимися пятнами по бокам.
В 1926 году учёные обнаружили удивительного зверя — помесь гепарда и леопарда. По крайне мере, так они подумали. А как иначе? Вместо обычной пятнистой шубки на обнаруженном звере красовались большие чёрные пятна-кляксы и полоски. Лишь позже биологи поняли, что никто ни с кем не грешил. Но гепарды такие действительно есть, и называют их — королевские!
Как и положено высоким особам, с родословной у королевских гепардов всё чинно и благородно — никаких леопардов в роду не наблюдается. За необычный окрас у них отвечает одна маленькая мутация, которая и возвысила котиков до монархического статуса!
Ни для кого не секрет, что за то, как выглядит тот или иной представитель живой природы, отвечает генетический код. Кудрявый ли ты, читатель, или прямоволосый, блондин или брюнет — всё прописано в хромосомах. Также и у наших героев: за окраску отвечают определённые гены.
Вообще, за насыщенность цвета шкурки любого млекопитающего отвечает пигмент меланин. Чем его больше в организме животного, тем темнее оно будет. Но за вид узора на теле отвечает генокод. Он, как кисть художника — распределяет черный пигмент по пятнам и полосочкам.
В случае королевского гепарда произошла мутация в гене с мудрёным названием Тэкьюпеп (Taqpep). Да-да, всего в одном! Такой маленький, а столько суеты навёл. Он отвечает за маленькость, круглость и правильное расстояние пятнышек друг меж другом. Но если работа этого гена нарушена, то гепарды получаются царские — их пятна разбросаны по шкуре хаотично, как будто шерсть кто-то заляпал тушью.
Как и все представители голубой крови, эти гепарды довольно редкие, мутация рецессивна. Чтобы получились королевские котята, надо и кошкомаме, и кошкопапе быть носителями изменённого гена. Сам по себе он вполне безопасный, так как кроме изменённой окраски больше спецэффектов не даёт.
Вообще, с мутациями у гепарда всё весело. Например, есть «золотые» гепарды — у таких пятнышки превратились в крапинки, да настолько крошечные, что их почти не видно! А до середины XVIII века существовал так называемый «пушистый» гепард. Судя по записям современников, у такого котика и во взрослом возрасте шерсть оставалась длинной и пушистой, как у котёнка. Но увы, нам таких красавчиков уже не встретить — из-за редкости и красоты гепарда быстро истребили.
Источник:
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А если учесть что гепарды даже будучи дикими приручаются на раз - вымирание им точно не грозит. Ну а селекционеры скоро подтянутся.