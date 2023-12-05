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Гиены отбили у гепардов добычу, но всё равно остались голодными

Гиены отбили у гепардов добычу, но всё равно остались голодными

Автор:
05 декабря 2023 07:48
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   гепард   гиена   добыча   животные   лев   
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В заповеднике Масаи-Мара в Кении туристы запечатлели противостояние нескольких хищников. Гиены отбили у гепардов добычу, однако недолго радовались своему счастью.

Любители дикой природы, обосновавшиеся в лагере Карен Бликсен, в заповеднике Масаи-Мара (округ Нарок, Кения), стали очевидцами противостояния хищников за добычу. Гепарды были вынуждены уступить тушу антилопы гиенам. Однако они не успели устроить трапезу.

«Царь зверей» воспользовался возможностью и забрал добычу у конкурентов. Момент похищения добычи попал на видео.

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Метки: Африка   Видео   гепард   гиена   добыча   животные   лев   
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10  комментариев
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3k
Оксид Бетона Час назад
Похоже, что первый гепард сдёрнул, увидев приближающегося льва, второй, потому что увидел, что первый свалил или тоже льва увидел краем глаза.
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dima423 14 минут назад
Во там движняки...прям как у нас в 90е))
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vasilykopkov 42 минуты назад
Главный халявщик пришёл...
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16k
GROMOZEKA Час назад
К слову, гиены протупили чего-то.
Судя по видео их там штук 5-6, они в таком количестве одного льва могут вполне размотать.
Видать не сильно голодные были
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33k
Ego sum qui sum Час назад
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