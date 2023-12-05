Гиены отбили у гепардов добычу, но всё равно остались голодными

В заповеднике Масаи-Мара в Кении туристы запечатлели противостояние нескольких хищников. Гиены отбили у гепардов добычу, однако недолго радовались своему счастью.
Любители дикой природы, обосновавшиеся в лагере Карен Бликсен, в заповеднике Масаи-Мара (округ Нарок, Кения), стали очевидцами противостояния хищников за добычу. Гепарды были вынуждены уступить тушу антилопы гиенам. Однако они не успели устроить трапезу.
«Царь зверей» воспользовался возможностью и забрал добычу у конкурентов. Момент похищения добычи попал на видео.
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Судя по видео их там штук 5-6, они в таком количестве одного льва могут вполне размотать.
Видать не сильно голодные были