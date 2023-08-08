Грозная лесная свинья

Знакомьтесь, лесная свинья - крупнейшая дикая свинья в мире. Животные не отличаются кротким нравом и могут напасть на любого, кто нарушит их покой.
Живут они в Африке, а конкретнее — в западной и центральной её части. От палящего солнца свин прячется в тени густых тропических лесов, за что и получил своё название. Но скрыть среди листочков и веточек свою тушку у пяточка не получится.
Взрослые хряки достигают 2-х метров в длину и весят до 275 кг. Это как пять холодильников в рядок поставить и взвесить, вот примерно такой и будет! Но все рекордные показатели — прерогатива самцов. Самочки чуть ли не вдвое меньше.
Свои габариты свин наедает на сбалансированной всеядной диете. Правда, в выборе растительных яств он очень избирателен — на стол подавай только определённые виды трав, определённые виды кустарников. Последнее, чтобы ещё не просто деревяшка деревяшкой, а молоденькое, зелёное и сочное.
Лесную свинью почти невозможно встретить в зоопарках. Причина — тот самый замысловатый рацион из зелени. В неволе слишком тяжело обеспечить животного подходящим ему меню.
Самец лесной свиньи — семейный товарищ. Под предводительством хряка по лесу рассекают жёны и разновозрастные детки в количестве до 20 особей. И за своих родных батя постоит кровью. Потому как с большими габаритами приходят большие проблемы.
Свою счастливую жизнь свинье приходится тщательно оберегать от конкурентов и хищников. Первых всегда много: чуть только отвернись, и чужак свой пятак обязательно заинтересованно потянет. Поэтому бои между самцами — вещь нередкая. И крайне травмоопасная. Яростные мужчины буквально сталкиваются лбами. Удар может быть такой силы, что черепушка одного из соперников может треснуть и проломиться!
Но подобная нетерпимость относится не только к идейным соперникам за стадо. Любому хищнику от мала до велика достанется, если тот посмеет попасть в поле зрения папаши. Даже гиен и леопардов — и тех шугает! У первых он обязательно постарается отжать падаль, чтобы откушать самому и накормить семью, а второго будет гонять, чтобы до поросят не добрался.
Зато внутри семьи царит полная идиллия. Матери не делят детей на своих и чужих. Как там в поговорке говорится? Ласковый телёнок две мамки сосёт? Тут примерно также: самки кормят всех, кто попросит. Очень удобно: у каждой свиньи может родиться до четырёх поросят, попробуй уследи за каждым! К тому же побыть в окружении только своих собственных детей получается совсем не долго — роды и неделя после. Вместе с родичами дети живут до 1.5 лет. Потом пацанва уходит в свободное плаванье: либо собственное стадо сколачивать, либо чужое отжимать. Девочки же могут остаться дома. Или тоже отправиться на поиск приключений и новой семьи.
Источник:
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