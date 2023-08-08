Грозная лесная свинья

Лесную свинью почти невозможно встретить в зоопарках. Причина — тот самый замысловатый рацион из зелени. В неволе слишком тяжело обеспечить животного подходящим ему меню.

Самец лесной свиньи — семейный товарищ. Под предводительством хряка по лесу рассекают жёны и разновозрастные детки в количестве до 20 особей. И за своих родных батя постоит кровью. Потому как с большими габаритами приходят большие проблемы.