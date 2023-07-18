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Птица, которая заставляет других делать всю грязную работу за себя

Птица, которая заставляет других делать всю грязную работу за себя

Автор:
18 июля 2023 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Африка   в мире   животные   интересно   птицы   факты   
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Рассказ о большом медоуказчике, который с самого детства идёт по головам и манипулирует другими живыми существами.

Кто на свете всех хитрее, всех опасней и наглее? Правильно, большие медоуказчики! С самого детства они учатся идти по головам и манипулировать другими существами: сначала пернатые устраивают тёмную своим братикам-сестричкам, а потом переключаются и на людей! Как этим птахам удалось поработить целые племена двуногих?

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Большой медоуказчик, медовед, индикатор — маленькая невзрачная птичка размером с обычного жаворонка. Длиной пернатый не больше 20 сантиметров, вес — до 50 грамм. Прикид простецкий — в серо-коричневые тонах. Так сразу и не скажешь, что перед тобой великий манипулятор!

Птички знают, чего хотят, и умеют этого добиться. Первая их прихоть — сладко покушать. Пернатым подавай мёд, личинок пчёл и воск. Губа не дура! Индикаторы являются одними из немногих животных, способных переварить такой тяжёлый и несъедобный продукт, как пчелиный воск. Делают они это благодаря целой колонии бактерий и дрожжей-симбионтов в желудке, которые расщепляют воск на простые молекулы жирных кислот.


Только вот загвоздка: сами медоведы никак не приспособлены добывать свое любимое лакомство! У них нет ни бронированной кожи, ни длинного клюва, ни особо плотного оперения. Стоит им лично сунуться в пчелиный улей — насекомые быстро отобьют весь аппетит. Да, в качестве альтернативы птички могут наловить термитов или поклевать фрукты. Но с питательными продуктами лесной пасеки это не сравнится.

Чтобы не ждать, пока кто-то найдет и распотрошит пчелиный улей, некоторые популяции индикаторов выработали уникальную стратегию добычи вкусного лакомства. Они поняли, что охотиться на вредных насекомых намного лучше и безопаснее чужими руками. Поэтому еду им поставляют... люди!


Как давно пернатые начали окучивать человека — загадка. Учёные предполагают, что взаимовыгодное сотрудничество началось тогда, когда мы укротили огонь. С этого момента люди научились окуривать пчёл дымом. К тому же после человеческих набегов на улей остаётся очень много всего полезного. Сапиенсы забирают лишь мёд, а всё остальное: соты, личинки, воск — остается на радость птичкам. Со временем медоуказчики так выдрессировали местные племена людей, что те сами начали просить помощи у птиц. Двуногие быстро сообразили, что маленькие птички помогают найти заветный улей, и стали оставлять своим пернатым помощникам благодарность в виде кусочков сот.

Так происходит и по сей день: в африканских племенах из поколения в поколение передаются навыки охоты по наводке птиц. Учёные подсчитали, что с помощью индикаторов скорость обнаружения пчёл возрастает на 560%! А ещё медоведы приводят людей к самым богатым и большим ульям — они-то целый день летают по своей территории и знают лучшие места. Так местные народы научились мастерить особые свистки и самостоятельно издавать «позывные». Это серия коротких звуков, на которые реагируют пернатые. Человек что-то горланит, и прилетают птички-помогаторы — теперь понятно откуда Дисней взял свою идею!

Также в научной среде существует версия, что хитрые птахи научились манипулировать не только людьми. Говорят, что они даже самого Медоеда обманом заставляют работать на себя! Однако эта версия имеет много белых пятен. Во-первых, никто из учёных не видел лично такого симбиоза, не задокументировал этого и даже фотографий нет.


Во-вторых, хоть ареалы медоведов и медоедов пересекаются, животные и птицы ведут разный образ жизни. Пернатые активничают днём, а звери — ночью. Шансы на то, что при разных циркадных ритмах животные могли договориться и разработать совместную стратегию охоты, очень низкие. Но местные уверяют учёных, что оба вида сотрудничают друг с другом. Исследователи провели более 400 интервью. 80% респондентов утверждали, что медовед и Медоед — братья на век.

Однако спешу разочаровать всех, кто уже начал строить бизнес-планы на эту пташку: живут медоуказчики исключительно в тропической Африке, к югу от пустыни Сахары. Так что, господа искатели, придётся вам либо заводить своих пчёл, либо договариваться с медведями!

Но не мёдом единым. Вторая прихоть медоведов — размножение. Даже тут они скидывают с себя всю ответственность: пернатые являются гнездовыми паразитами как минимум 12 видов птиц! Причём работают они куда изощрённее наших кукушек. Всё начинается осенью. Самец всячески завлекает самку: кричит, хлопает крыльями и летает вокруг неё. Если ухаживания принимаются, парочка вершит злодейства. Пока самец отвлекает, самка подкидывает в чужое гнездо одно своё яйцо. В процессе хитрая мамаша много раз протыкает яйца птицы-хозяина, чтобы уничтожить зародышей.

В 72% случаев самка-хозяин замечает подвох и бросает всю испорченную кладку. Но если всё пройдёт гладко, через 2-3 недельки из яйца вылупится маленький монстрик. Он уже готов убивать: на клюве малышей-медоведов есть два острых крючка для своих сводных братиков и сестричек, которых не приговорила его «мать-кукушка».

Серьёзные повреждения медоведик нанести не может, но измотать постоянными укусами — запросто. В полной темноте гнезда птенец индикатор много-много раз нападает на других птенцов, пока те не погибнут. Так приёмыш остаётся один, и вся родительская забота достаётся только ему. Вот так пернатые с детства закаляются и учатся добиваться своего.

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Метки: Африка   в мире   животные   интересно   птицы   факты   
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1  комментарий
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basil pupkin 36 минут назад
А у наших пращуров наоборот было. Заманипулируют медведа, он им улей разворошит и пока он от пчёл убегает, они все ништяки себе вытаскивают. Это вам не Африка :)))
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