Птица, которая заставляет других делать всю грязную работу за себя

Как давно пернатые начали окучивать человека — загадка. Учёные предполагают, что взаимовыгодное сотрудничество началось тогда, когда мы укротили огонь. С этого момента люди научились окуривать пчёл дымом. К тому же после человеческих набегов на улей остаётся очень много всего полезного. Сапиенсы забирают лишь мёд, а всё остальное: соты, личинки, воск — остается на радость птичкам. Со временем медоуказчики так выдрессировали местные племена людей, что те сами начали просить помощи у птиц. Двуногие быстро сообразили, что маленькие птички помогают найти заветный улей, и стали оставлять своим пернатым помощникам благодарность в виде кусочков сот.