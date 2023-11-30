Пациент помочился в машине скорой помощи и вышвырнул медика

На кадрах 30-летний фельдшер корчится от боли и сжимает руку после падения, а мужчина выходит из неотложки.

Полиция, уже находившаяся на месте происшествия, арестовала нарушителя. Его впоследствии осудили и обязали выплатить фельдшеру компенсацию.

"Было настолько больно, что я сначала подумал, что сломал руку. Резкая боль, а потом онемение, - говорит пострадавший. - Я рад, что дело дошло до суда, пусть это будет напоминанием, что такое отношение к нам недопустимо".