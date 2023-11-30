Пациент помочился в машине скорой помощи и вышвырнул медика

Служба скорой медицинской помощи Лондона опубликовала видео, как пациент выталкивает из машины медика. Перед этим агрессивный мужчина помочился в транспортном средстве и обругал персонал.
Инцидент произошёл возле больницы в Вест-Энде, никто серьёзно не пострадал. Во время инцидента пациент оскорбил прибывшего на вызов парамедика из-за длинных волос.
На кадрах 30-летний фельдшер корчится от боли и сжимает руку после падения, а мужчина выходит из неотложки.
Полиция, уже находившаяся на месте происшествия, арестовала нарушителя. Его впоследствии осудили и обязали выплатить фельдшеру компенсацию.
"Было настолько больно, что я сначала подумал, что сломал руку. Резкая боль, а потом онемение, - говорит пострадавший. - Я рад, что дело дошло до суда, пусть это будет напоминанием, что такое отношение к нам недопустимо".
"Мы приходим на работу, чтобы помогать людям, а не для этого. Теперь я всегда ношу нательную камеру и слежу за тем, чтобы не оставаться наедине с пациентами, которые, по моему мнению, могут представлять опасность".
В этом году Лондонская служба скорой помощи запустила кампанию "Работай без страха". Инициативу поддержали медики по всей Великобритании. Сформирован отдел по борьбе с насилием в отношении врачей, также им оказывается поддержка в судебных процессах.
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В 2022 году в Соединённом Королевстве было зафиксировано 561 нападение на медперсонал, но в суде рассмотрели лишь 38 дел.
Джон Мартин, главный фельдшер Службы скорой медицинской помощи Лондона, прокомментировал ситуацию:
"Наши бригады скорой помощи и диспетчеры помогают лондонцам в трудную минуту. Мы не можем и не будем мириться с насилием или угрозами в их адрес. Мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить их безопасность".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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