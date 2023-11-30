FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11007 постов • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Пациент помочился в машине скорой помощи и вышвырнул медика

Пациент помочился в машине скорой помощи и вышвырнул медика

Автор:
30 ноября 2023 09:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: инцидент   лондон   нарушитель   неотложка   пациент   скорая помощь   
615
4
1

Служба скорой медицинской помощи Лондона опубликовала видео, как пациент выталкивает из машины медика. Перед этим агрессивный мужчина помочился в транспортном средстве и обругал персонал.

Инцидент произошёл возле больницы в Вест-Энде, никто серьёзно не пострадал. Во время инцидента пациент оскорбил прибывшего на вызов парамедика из-за длинных волос.

На кадрах 30-летний фельдшер корчится от боли и сжимает руку после падения, а мужчина выходит из неотложки.

Полиция, уже находившаяся на месте происшествия, арестовала нарушителя. Его впоследствии осудили и обязали выплатить фельдшеру компенсацию.

"Было настолько больно, что я сначала подумал, что сломал руку. Резкая боль, а потом онемение, - говорит пострадавший. - Я рад, что дело дошло до суда, пусть это будет напоминанием, что такое отношение к нам недопустимо".

"Мы приходим на работу, чтобы помогать людям, а не для этого. Теперь я всегда ношу нательную камеру и слежу за тем, чтобы не оставаться наедине с пациентами, которые, по моему мнению, могут представлять опасность".

В этом году Лондонская служба скорой помощи запустила кампанию "Работай без страха". Инициативу поддержали медики по всей Великобритании. Сформирован отдел по борьбе с насилием в отношении врачей, также им оказывается поддержка в судебных процессах.

В 2022 году в Соединённом Королевстве было зафиксировано 561 нападение на медперсонал, но в суде рассмотрели лишь 38 дел.

Джон Мартин, главный фельдшер Службы скорой медицинской помощи Лондона, прокомментировал ситуацию:

"Наши бригады скорой помощи и диспетчеры помогают лондонцам в трудную минуту. Мы не можем и не будем мириться с насилием или угрозами в их адрес. Мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить их безопасность".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: инцидент   лондон   нарушитель   неотложка   пациент   скорая помощь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498194



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Почему Александр Невский заключил союз с Ордой
Почему Александр Невский заключил союз с Ордой
Миссия - пережить зиму
Миссия - пережить зиму
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#животные#история#ДТП#факты#авто аварии#подборка#новости
#в мире#машина#Прикол#кино#интересное#Китай#аварии#Россия#закон#улыбнуло
#интересно#автомобили#люди#Автовсячина#фильм#позитив#забавно#удивительно#истории#Ynews
Миссия - пережить зиму Миссия - пережить зиму Врачи обнаружили живую муху в толстой кишке пациента Врачи обнаружили живую муху в толстой кишке пациента В Лондоне 11-летнюю девочку чуть не похитили прямо на улице В Лондоне 11-летнюю девочку чуть не похитили прямо на улице Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться В Лондоне неизвестный потоптался по суперкару McLaren стоимостью более 20 миллионов рублей В Лондоне неизвестный потоптался по суперкару McLaren стоимостью более 20 миллионов рублей Мужчина получил серьезный ожог, меняя аккумулятор в вейпе Мужчина получил серьезный ожог, меняя аккумулятор в вейпе

На что жалуетесь?

Вернуться