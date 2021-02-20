Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок

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6 февраля в скорую помощь поступил звонок. У 47-летнего мужчины из-за ДЦП начались судороги, а пожилая мать не смогла ему помочь самостоятельно.
Вызов поступил из села. На место выехала бригада скорой помощи. Нужно отметить, что на Украине выдалась такая же снежная зима, как и в России.
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Из-за больших сугробов машина не смогла доехать до места назначения. Поэтому фельдшер Степан Вознюк принял решение идти до больного пешком, а это более 2 км. Мужчина взял необходимый медицинский инструмент, лекарства и самостоятельно отправился в село.
На месте медик посчитал, что больному обязательно нужна госпитализация. И чтобы не медлить, он взвалил мужчину с ДЦП себе на спину и пронёс по заснеженной дороге обратно до машины скорой помощи.
Благодаря неравнодушию фельдшера пациент был вовремя доставлен в больницу.
Благодаря неравнодушию фельдшера пациент был вовремя доставлен в больницу.
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Но плохо то, что о таком не скажут по первым каналам Российского ТВ. Там все Украинцы априори нацисты и фашики. И стараются в упор не замечать адекватных людей. Это обидно.