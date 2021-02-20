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Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок

Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок (4 фото)

Автор:
20 февраля 2021 11:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Украина   добро   медик   пациент   село   скорая помощь   снег   фельдшер   
1251
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6 февраля в скорую помощь поступил звонок. У 47-летнего мужчины из-за ДЦП начались судороги, а пожилая мать не смогла ему помочь самостоятельно.
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Метки: Украина   добро   медик   пациент   село   скорая помощь   снег   фельдшер   
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Citizenn Час назад
Человек всегда остается человеком
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Pashuta 12 минут назад
Мужик молодец. Такой поступок заслуживает уважения.
Но плохо то, что о таком не скажут по первым каналам Российского ТВ. Там все Украинцы априори нацисты и фашики. И стараются в упор не замечать адекватных людей. Это обидно.
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796
Stranger2018 36 минут назад
Респект Мужику!
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borsuk 47 минут назад
Этому Человеку - хвала и почесть! Он достоин! а, вообще, подвиг - совершается в результате просчётов начальства...
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Lilian 52 минуты назад
Чак Норрис нервно курит в сторонке. Молодец.
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