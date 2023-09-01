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В Лондоне 11-летнюю девочку чуть не похитили прямо на улице

В Лондоне 11-летнюю девочку чуть не похитили прямо на улице

Автор:
01 сентября 2023 13:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   инцидент   криминал   лондон   подозреваемые   преступление   расследование   шокирующее видео   
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«Пожалуйста, убедитесь, что ваши дети в безопасности», предупреждает британских родителей потрясённая мать 11-летней девочки, которую чуть не увели с улицы два незнакомца. Повезло, что рядом оказалась неравнодушная женщина — она почуяла неладное и спасла ребёнка.

Инцидент произошёл в конце июня, и тогда же полиция Лондона начала его расследовать, но к общественности решили обратиться только сейчас — с просьбой опознать подозреваемых и помочь следствию, если это возможно.


Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент предполагаемой попытки похищения и то, как оно было предотвращено.



Девочка выходила из небольшого магазинчика на оживлённой улице юго-восточного Лондона средь бела дня. Подозреваемые — двое молодых мужчин, — по свидетельству продавца магазина, заприметили её ещё внутри. Один вышел и поджидал её на улице, возле соседнего магазина Mind.


Когда она вышла, он подошёл к ней и попытался убедить её пойти с ним. И это ему, возможно, удалось бы, если бы в ситуацию не вмешалась сообразительная дама, проходившая мимо. Она услышала разговор, решительно подошла, сказала мужчине, что сейчас вызовет полицию, и увела девочку с собой. Ему ничего не оставалось, как уйти.


Детективы, расследующие предполагаемую попытку похищения, опубликовали изображения двух мужчин, с которыми они очень хотели бы побеседовать.

К сожалению, они до сих пор не опознаны и не найдены.


По словам вмешавшейся женщины, мужчина спрашивал девочку, одна ли она. Он пытался её увести — и она уже почти пошла. Видно было, что ребёнок растерян и напуган. В этот момент женщина выбежала из магазина, чтобы не дать девочке уйти с незнакомцем.


Владелец магазина рассказал, что мужчина и его спутник внимательно следили за девушкой, «и проверяли, есть ли с ней кто-нибудь». Между собой они разговаривали на хинди. Полиция в настоящее время их разыскивает, на днях были распространены их фотографии.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Видео   инцидент   криминал   лондон   подозреваемые   преступление   расследование   шокирующее видео   
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6  комментариев
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47k
Aleksandr 21 минуту назад
Нужно принять больше "беженцев"!
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10k
BarOb 3 минуты назад
Молодец женщина. К сожалению у нас такой во время не оказалось, когда девушка просила помощи, при похищении очередным мигрантом.
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4k
Serj81 5 минут назад
Просто как и нашим чуркобесам, им охото ипацо. Найдите 2 отличия наших гастров от европейских? пожалуй никаких, ах да, европейские наглее и гуськом в полицию не ходят
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3k
Руслан 13 минут назад
Раз уж правосудие у них, да и у нас, очень гуманно и не допускает самосуда, то надо ужесточать законы. Вон, в Саудовской Аравии или в Эмиратах, понаехавшие (а их там до хрена) себя так не ведут. Потому что знают, в случае чего, забьют на хрен камнями или башку отсекут.
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1k
Uganda 19 минут назад
Понятно что хотели эти молочные шоколадки.
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1k
Arti 21 минуту назад
И за углом находит другую девочку которая пошла вместе с ними, и конец истории
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