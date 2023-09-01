В Лондоне 11-летнюю девочку чуть не похитили прямо на улице

«Пожалуйста, убедитесь, что ваши дети в безопасности», предупреждает британских родителей потрясённая мать 11-летней девочки, которую чуть не увели с улицы два незнакомца. Повезло, что рядом оказалась неравнодушная женщина — она почуяла неладное и спасла ребёнка.
Инцидент произошёл в конце июня, и тогда же полиция Лондона начала его расследовать, но к общественности решили обратиться только сейчас — с просьбой опознать подозреваемых и помочь следствию, если это возможно.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент предполагаемой попытки похищения и то, как оно было предотвращено.
Девочка выходила из небольшого магазинчика на оживлённой улице юго-восточного Лондона средь бела дня. Подозреваемые — двое молодых мужчин, — по свидетельству продавца магазина, заприметили её ещё внутри. Один вышел и поджидал её на улице, возле соседнего магазина Mind.
Когда она вышла, он подошёл к ней и попытался убедить её пойти с ним. И это ему, возможно, удалось бы, если бы в ситуацию не вмешалась сообразительная дама, проходившая мимо. Она услышала разговор, решительно подошла, сказала мужчине, что сейчас вызовет полицию, и увела девочку с собой. Ему ничего не оставалось, как уйти.
Детективы, расследующие предполагаемую попытку похищения, опубликовали изображения двух мужчин, с которыми они очень хотели бы побеседовать.
К сожалению, они до сих пор не опознаны и не найдены.
По словам вмешавшейся женщины, мужчина спрашивал девочку, одна ли она. Он пытался её увести — и она уже почти пошла. Видно было, что ребёнок растерян и напуган. В этот момент женщина выбежала из магазина, чтобы не дать девочке уйти с незнакомцем.
Владелец магазина рассказал, что мужчина и его спутник внимательно следили за девушкой, «и проверяли, есть ли с ней кто-нибудь». Между собой они разговаривали на хинди. Полиция в настоящее время их разыскивает, на днях были распространены их фотографии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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