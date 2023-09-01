В Лондоне 11-летнюю девочку чуть не похитили прямо на улице

Девочка выходила из небольшого магазинчика на оживлённой улице юго-восточного Лондона средь бела дня. Подозреваемые — двое молодых мужчин, — по свидетельству продавца магазина, заприметили её ещё внутри. Один вышел и поджидал её на улице, возле соседнего магазина Mind.

Когда она вышла, он подошёл к ней и попытался убедить её пойти с ним. И это ему, возможно, удалось бы, если бы в ситуацию не вмешалась сообразительная дама, проходившая мимо. Она услышала разговор, решительно подошла, сказала мужчине, что сейчас вызовет полицию, и увела девочку с собой. Ему ничего не оставалось, как уйти.

Детективы, расследующие предполагаемую попытку похищения, опубликовали изображения двух мужчин, с которыми они очень хотели бы побеседовать.