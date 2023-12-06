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"Русалка" сбросила хвост, чтобы избежать трагедии

"Русалка" сбросила хвост, чтобы избежать трагедии

Автор:
06 декабря 2023 09:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЮАР   аквариум   инцидент   представление   русалка   хвост   
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Посетители торгового центра в ЮАР наслаждались представлением "русалки", как вдруг её хвост зацепился за риф на дне аквариума.

Инцидент произошел в Рандбурге. Девушка, исполняющая роль русалки в аквариуме торгового центра хотела подняться на поверхность и перевести дух, но зацепилась костюмом. Артистке пришлось снять хвост.

"На глазах у встревоженных покупателей произошёл ужасающий момент, когда хвост профессиональной русалки зацепился за риф на дне аквариума в торговом центре. Испытывая нехватку воздуха, девушка быстро сняла костюм и смогла всплыть на поверхность", - говорится в описании видео.

"Рад, что она спаслась. Но теперь дети будут знать, что у неё есть ноги", - прокомментировал один из пользователей.

Второй написал: "Русалок не существует. Мы должны рассказать детям правду. Как вообще можно нанимать "русалок" без полнолицевых масок? Нужно придумать новые версии русалок с полнолицевыми масками для дайвинга, чтобы в сознании детей закрепилась мысль, что они тоже их носят. Дети начнут думать, что плавать на глубине с хвостом русалки - это нормально, что они выживут и будут жить долго и счастливо. Мы должны покончить с этим фантастическим мышлением детей и быть более реалистичными ради их собственной безопасности".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ЮАР   аквариум   инцидент   представление   русалка   хвост   
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goshan_hmc Час назад
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17k
Сергей 18 минут назад
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3k
Pioner76 53 минуты назад
Мне одному показалось, что русалка не совсем белая? В смысле цвет кожи?
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6k
livaneth 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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36k
Андрей Иванов Час назад
Детям объяснить, что у русалки сезон линьки. Старый хвост слезает, потом новый нарастёт
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Babangdida Час назад
Молодец, что не растерялась и смогла выплыть.
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