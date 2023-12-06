"Русалка" сбросила хвост, чтобы избежать трагедии

"Рад, что она спаслась. Но теперь дети будут знать, что у неё есть ноги", - прокомментировал один из пользователей.

Второй написал: "Русалок не существует. Мы должны рассказать детям правду. Как вообще можно нанимать "русалок" без полнолицевых масок? Нужно придумать новые версии русалок с полнолицевыми масками для дайвинга, чтобы в сознании детей закрепилась мысль, что они тоже их носят. Дети начнут думать, что плавать на глубине с хвостом русалки - это нормально, что они выживут и будут жить долго и счастливо. Мы должны покончить с этим фантастическим мышлением детей и быть более реалистичными ради их собственной безопасности".