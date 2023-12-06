"Русалка" сбросила хвост, чтобы избежать трагедии

Посетители торгового центра в ЮАР наслаждались представлением "русалки", как вдруг её хвост зацепился за риф на дне аквариума.
Инцидент произошел в Рандбурге. Девушка, исполняющая роль русалки в аквариуме торгового центра хотела подняться на поверхность и перевести дух, но зацепилась костюмом. Артистке пришлось снять хвост.
"На глазах у встревоженных покупателей произошёл ужасающий момент, когда хвост профессиональной русалки зацепился за риф на дне аквариума в торговом центре. Испытывая нехватку воздуха, девушка быстро сняла костюм и смогла всплыть на поверхность", - говорится в описании видео.
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"Рад, что она спаслась. Но теперь дети будут знать, что у неё есть ноги", - прокомментировал один из пользователей.
Второй написал: "Русалок не существует. Мы должны рассказать детям правду. Как вообще можно нанимать "русалок" без полнолицевых масок? Нужно придумать новые версии русалок с полнолицевыми масками для дайвинга, чтобы в сознании детей закрепилась мысль, что они тоже их носят. Дети начнут думать, что плавать на глубине с хвостом русалки - это нормально, что они выживут и будут жить долго и счастливо. Мы должны покончить с этим фантастическим мышлением детей и быть более реалистичными ради их собственной безопасности".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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