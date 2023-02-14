В Лондоне неизвестный потоптался по суперкару McLaren стоимостью более 20 миллионов рублей

Точно неизвестно, что конкретно не понравилось мужчине — сам автомобиль или его звездный владелец, или, может, у него вовсе не было мотива, а просто захотелось попрыгать по машине, но в любом случае, Геду его поступок не оценил.

Судя по видео, которое он опубликовал в своем Instagram*, Геду сам стал очевидцем инцидента. В ролике неизвестный в капюшоне скачет по капоту и крыше его автомобиля, в результате чего лобовое стекло прогнулось внутрь. После этого вандал направляется к багажнику, где для верности еще пару раз с силой ударяет ногами, прежде чем спрыгнуть на землю.