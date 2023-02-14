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В Лондоне неизвестный потоптался по суперкару McLaren стоимостью более 20 миллионов рублей

В Лондоне неизвестный потоптался по суперкару McLaren стоимостью более 20 миллионов рублей

Автор:
14 февраля 2023 20:36
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren 720S   вандализм   видео   инцидент   лондон   суперкар   
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Владелец автомобиля, знаменитый продавец суперкаров Джордж Геду, опубликовал в своих соцсетях видео инцидента: на нем неизвестный мужчина запрыгивает на McLaren 720S стоимостью 225 000 фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей!) и активно топчется по капоту и лобовому стеклу суперкара.

Точно неизвестно, что конкретно не понравилось мужчине — сам автомобиль или его звездный владелец, или, может, у него вовсе не было мотива, а просто захотелось попрыгать по машине, но в любом случае, Геду его поступок не оценил.

Судя по видео, которое он опубликовал в своем Instagram*, Геду сам стал очевидцем инцидента. В ролике неизвестный в капюшоне скачет по капоту и крыше его автомобиля, в результате чего лобовое стекло прогнулось внутрь. После этого вандал направляется к багажнику, где для верности еще пару раз с силой ударяет ногами, прежде чем спрыгнуть на землю.

В комментарии к видео Геду заявил, что не позволит этим кадрам «задеть его», но объяснил, что публикует ролик в интернете для того, чтобы предупредить других владельцев суперкаров.

«Пожалуйста, будьте осторожны, так как в этом мире есть подонки, недостойные и того, чтобы на них наступили, которые не хотят, чтобы люди владели хорошими вещами», — написал он.

Гехду сказал, что полиция быстро прибыла на место происшествия, и фотография в конце видео, по-видимому, тому доказательство, поскольку на нем полицейские задерживают некого мужчину. Однако в Скотленд-Ярде заявили, что расследуют инцидент и никаких арестов произведено не было.

После инцидента Геду поделился продолжением истории в Instagram*, поблагодарив тех, кто его поддержал.

«У меня все хорошо, я ни в чем не замешан, это была просто какая-то тощая крысенка, тем не менее полиция подъехала вовремя. Машина есть машина, — написал он. — Он определенно не торопился и попытался нанести как можно больше ущерба, тем не менее, я все еще здесь, и я все еще двигаюсь вперед, и это главное. Мне показалось важным сразу же опубликовать, что именно произошло, потому что хочу, чтобы вы все были бдительны».


* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: McLaren 720S   вандализм   видео   инцидент   лондон   суперкар   
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21  комментарий
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17k
Александр 2 часа назад
Прям полегчало, хорошо что задержали, а то владельцы суперкаров уснуть не могли.
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7k
Артём Минуту назад
Увы, но 20 лямов это довоенная цена. Сейчас такие стоят лямов 40. А за 20 всякий ширпотреб вроде топовых БМВ и Меринов идёт.
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13k
Мистер Фикс 2 минуты назад
Геду, похоже, обосрался
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1k
Seryi_spb 4 минуты назад
А ценник такой нищебродский потому что пруль? С левым то рулем английские тачки норм стоят.
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11k
Джон Уик 16 минут назад
Хозяин машины крохобор. Такие машины не оставляют просто так на улице.
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11k
Джон Уик 17 минут назад
А что это за пометка в посте?
* Запрещены в РФ
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235
Maxim Russo Полчаса назад
"Кто не скачет - той москаль!" Ничего личного - точно: укроп!
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29k
Григорий 52 минуты назад
Дай угадаю имя - Рахмдил Асадуллах? Почитатель корана.
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198
Иванов Час назад
Зависть и глупость.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Где значок "РЕКЛАМА"???
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9k
Владимир 2 часа назад
Видимо сытый англиский лорд, увидел нищебродскую машину. Чтоб не портила картину зажиточной жизни в Европе.
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10k
Shtoppi 2 часа назад
В лондоне перешли на расчеты в рублях?

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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хорошо, что мой суперкар в сарае надежно спрятан.
Сам по нему топчусь в выходные
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21k
homerchik 2 часа назад
Хорошая попытка Геду, но за саморекламу минус.
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