В Лондоне неизвестный потоптался по суперкару McLaren стоимостью более 20 миллионов рублей

Владелец автомобиля, знаменитый продавец суперкаров Джордж Геду, опубликовал в своих соцсетях видео инцидента: на нем неизвестный мужчина запрыгивает на McLaren 720S стоимостью 225 000 фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей!) и активно топчется по капоту и лобовому стеклу суперкара.
Точно неизвестно, что конкретно не понравилось мужчине — сам автомобиль или его звездный владелец, или, может, у него вовсе не было мотива, а просто захотелось попрыгать по машине, но в любом случае, Геду его поступок не оценил.
Судя по видео, которое он опубликовал в своем Instagram*, Геду сам стал очевидцем инцидента. В ролике неизвестный в капюшоне скачет по капоту и крыше его автомобиля, в результате чего лобовое стекло прогнулось внутрь. После этого вандал направляется к багажнику, где для верности еще пару раз с силой ударяет ногами, прежде чем спрыгнуть на землю.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @george_gve
В комментарии к видео Геду заявил, что не позволит этим кадрам «задеть его», но объяснил, что публикует ролик в интернете для того, чтобы предупредить других владельцев суперкаров.
«Пожалуйста, будьте осторожны, так как в этом мире есть подонки, недостойные и того, чтобы на них наступили, которые не хотят, чтобы люди владели хорошими вещами», — написал он.
Гехду сказал, что полиция быстро прибыла на место происшествия, и фотография в конце видео, по-видимому, тому доказательство, поскольку на нем полицейские задерживают некого мужчину. Однако в Скотленд-Ярде заявили, что расследуют инцидент и никаких арестов произведено не было.
После инцидента Геду поделился продолжением истории в Instagram*, поблагодарив тех, кто его поддержал.
«У меня все хорошо, я ни в чем не замешан, это была просто какая-то тощая крысенка, тем не менее полиция подъехала вовремя. Машина есть машина, — написал он. — Он определенно не торопился и попытался нанести как можно больше ущерба, тем не менее, я все еще здесь, и я все еще двигаюсь вперед, и это главное. Мне показалось важным сразу же опубликовать, что именно произошло, потому что хочу, чтобы вы все были бдительны».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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* Запрещены в РФ
Сам по нему топчусь в выходные
Особенно под ЦАЦЛЫК