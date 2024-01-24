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Туристы из Китая пригрозили лондонскому пианисту "судебным преследованием"

Туристы из Китая пригрозили лондонскому пианисту "судебным преследованием"

Автор:
24 января 2024 08:02
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Китай   выступление   инцидент   лондон   музыкант   пианист   турист   
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20 января Брендан Кавана снимал свою игру на фортепиано на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне. Его выступление внезапно прервала группа туристов из Китая.

К Брендану, который регулярно приходит на вокзал, чтобы исполнить мелодии буги-вуги, сначала подошла женщина. Она сообщила ему, что её команда работает на китайскую телекомпанию, а затем спросила, попала ли она в кадр.

Китаянка заявила, что запрещает снимать свою группу. Вскоре самопровозглашённые работники телевидения собрались вокруг Брендана, который неоднократно объяснял им, что ему разрешено снимать, поскольку они находятся в общественном месте.

"Мы находимся в Великобритании. Мы не в Китае", - утверждал пианист, когда гости британской столицы требовали, чтобы кадры с их лицами удалили.

В какой-то момент мужчина из группы воскликнул: "Это наше право, которое мы защищаем. Мы подписали договор, что нас нельзя показывать в Интернете".

Музыкант ответил: "Мы - свободная страна. Это не коммунистический Китай". А затем предложил туристам уйти, если они не хотят появляться в его трансляции.

Возмущённый китаец пригрозил: "Я подам в суд. На этом разговор окончен".

Ситуация только обострилась, когда пианиста обвинили в "попытке прикоснуться" к одной из женщин. Хотя Брендан, по-видимому, указал на китайский флаг, который она держала в руках.

Турист закричал: "Почему вы её трогаете? Перестаньте её трогать. Не трогайте её. Вы не одного возраста. Не трогайте её".

Британец попытался оправдаться, сказав, что он только прикоснулся к флагу, а затем несколько раз указал на маленькие китайские флаги, которые, по его словам, были коммунистическими.

Ему посоветовали "просветиться", поскольку флаг коммунистической партии иной.

Женщина, к которой якобы прикоснулся пианист, сказала, что она "здесь, чтобы отпраздновать Новый год", и не хочет, чтобы её снимали на камеру.

Прохожий предложил туристам покинуть вокзал, если им не нравится съёмка. В конце концов, вмешалась полиция.

Офицер подтвердил, что представителям общественности и СМИ не требуется разрешение на съёмку в общественных местах.

"Они [туристы] попросили, чтобы видео с ними было удалено и не использовалось на вашем канале [...]. Они работают на компанию, и их лица не могут быть показаны по телевизору или в Интернете", - рассказал офицер Брендану.

Музыкант обратился к своим зрителям, число которых превысило 4 миллиона человек: "Китайская коммунистическая партия запретила нам снимать".

Ситуация была исчерпана, когда туристы и полицейские ушли. После этого Брендан продолжил свою трансляцию, заявив: "Свобода слова восторжествовала".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   выступление   инцидент   лондон   музыкант   пианист   турист   
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37  комментариев
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8k
KarabasBarabas 2 часа назад
Китайцы, в итоге, сделали всё возможное, чтоб их лица засветились в интернете. Прошли бы спокойно мимо, никто бы на них и не обратил внимание, они и так для европейцев все на одно лицо
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780
MidMaster 2 минуты назад
Что себе позволяют эти дикие британцы у себя на острове Великобритания
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2k
Павел Христенко 2 минуты назад
Обнаглел англичашка! В Китае, конечно партия руководит, а в Англии? Король!!!???
Какая дичь ! На дворе 21й век. И зная сколько бед Англия принесла Китаю, вообще заткнулся бы. Свобода у него. Ха-ха-ха!
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3k
Наблюдатель 2 минуты назад
Что эти желтопузые себе позволяют?!))
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24k
sanchesS80 6 минут назад
Как предположение: эта группа там вообще не должна была быть. Например, сказали что едут работать, а реально потащились в Лондон гулять. Вот и зассали, что их на работе опознают и вздрючат. Иначе сложно объяснить такое поведение.
Если есть контракт какой-то там. Подошел, сказал, потом просто передал информацию юристам своей компании и пускай разбираются. Тебе то сотруднику какое дело?
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8k
Станислав 9 минут назад
Причем тут свобода слова и разрешение на фото/видео съемку? Тем более свобода слова это американская тема, первая поправка в их конституции и к Британии никакого отношения не имеет.
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720
no. 13 минут назад
если по условиям твоего контракта твоя рожа принадлежит какому-то телеканалу и ее нельзя нигде светить - не суй ее в чужую камеру, чучело!
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5k
Serj81 14 минут назад
Какую то бредятину прочитал
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8k
Pravednik84 14 минут назад
Был я как то в Индии (командировка на 3 дня, а потом отпуск на 7 дней))))
Заехал в придорожный бар, ну и просто сам бар (дизайн и люди) мне очень понравился, решил зафоткать для жены... И тут подходит ко мне "грязный комми" из Британии и требует не фоткать его. Я ему пояснил, что фоткаю для жены, с остальными претензиями пусть обращается к тому склону горы.
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32k
Ashabad 15 минут назад
Ситуация конечно бредовая. Но!
На сайте опять анти-китайский контент.
На фишках регулярно стал появляться анти-китайский контент. Это уже не случайность. Это система.
Анти-КНДР-овские посты появляются 1 раз в неделю. Анти-китайские посты стали появляться 1 раз в 2-3 дня.
Я так понимаю, США серьёзно вкладываются в анти-китайскую пропаганду. Везде, где только могут.
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56
Аврашалом Маркович Ashabad Минуту назад
Подлые янки заставили китайцев вести себя неадекватно с целью дискредитировать великий Китай! Да когда же это закончится?!
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1k
K_II_T 16 минут назад
Классическое британское поведение.
Называют: Англичанка гадит
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249
Михаил K_II_T 12 минут назад
она, конечно, гадит, но в этой то ситуации что с ней не так?
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16k
Kostick 20 минут назад
эти черти пестоглазые маку понажрались? на китае тех камер на улицах, чуть менее, чем по одной на каждого китаёзу. это их не парит?
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570
Zatts Полчаса назад
На улице тысячи камер которые транслируют картинку в том числе и в интернет. Стоило бы им это объяснить если не в курсе.
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0
Олег 39 минут назад
Турист, передвигающийся по городу, попадает в поле зрения тысяч камер. Китайцы это прекрасно знают. А тут похоже на дешёвый рекламный ход. Со стороны пианиста - борцуна за швободу.
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1k
Просто чувак в интернете 43 минуты назад
Китайские туристы вобще одни из самых не приятных. Всегда орут, даже там где это не уместно, ведут себя вызывающе. Видимо считают, что все им должны. Не люблю я ни японцев ни китайцев.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
это ключевое..
какая то же мразь британская подписала с ними этот договор..и не исполнила...хотя когда блевотина британская чо исполняла в своей истории колонизаторской
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35k
Fat Lynx 53 минуты назад
Они там все еб*нутые!
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8k
Сергей 55 минут назад
Они просто тупые.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 55 минут назад
а выбор полуторамиллиардов строя коммунизма это разве не демократический выбор людей..англосакские вы членососы?))
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
просто Китай сделал повод чтобы их бизнес мог уйти без всяких издержек из вонючей фашистской бриташи.
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4k
Glory to Urine! Час назад
Напомнило одного украинского дурака (или патриота. Я уж запутался в сортах говна), который крайне патриотично бросил нэньку в беде и сбежал в Австрию защищать родину в интернетах (украинский патриотизм - новое явление в истории) и попутал. Приехал в чужую страну и вякал там про законы Урины, за что и получил по свиному рылу.
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