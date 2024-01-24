Туристы из Китая пригрозили лондонскому пианисту "судебным преследованием"

20 января Брендан Кавана снимал свою игру на фортепиано на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне. Его выступление внезапно прервала группа туристов из Китая.
К Брендану, который регулярно приходит на вокзал, чтобы исполнить мелодии буги-вуги, сначала подошла женщина. Она сообщила ему, что её команда работает на китайскую телекомпанию, а затем спросила, попала ли она в кадр.
Китаянка заявила, что запрещает снимать свою группу. Вскоре самопровозглашённые работники телевидения собрались вокруг Брендана, который неоднократно объяснял им, что ему разрешено снимать, поскольку они находятся в общественном месте.
"Мы находимся в Великобритании. Мы не в Китае", - утверждал пианист, когда гости британской столицы требовали, чтобы кадры с их лицами удалили.
В какой-то момент мужчина из группы воскликнул: "Это наше право, которое мы защищаем. Мы подписали договор, что нас нельзя показывать в Интернете".
Музыкант ответил: "Мы - свободная страна. Это не коммунистический Китай". А затем предложил туристам уйти, если они не хотят появляться в его трансляции.
Возмущённый китаец пригрозил: "Я подам в суд. На этом разговор окончен".
Ситуация только обострилась, когда пианиста обвинили в "попытке прикоснуться" к одной из женщин. Хотя Брендан, по-видимому, указал на китайский флаг, который она держала в руках.
Турист закричал: "Почему вы её трогаете? Перестаньте её трогать. Не трогайте её. Вы не одного возраста. Не трогайте её".
Британец попытался оправдаться, сказав, что он только прикоснулся к флагу, а затем несколько раз указал на маленькие китайские флаги, которые, по его словам, были коммунистическими.
Ему посоветовали "просветиться", поскольку флаг коммунистической партии иной.
Женщина, к которой якобы прикоснулся пианист, сказала, что она "здесь, чтобы отпраздновать Новый год", и не хочет, чтобы её снимали на камеру.
Прохожий предложил туристам покинуть вокзал, если им не нравится съёмка. В конце концов, вмешалась полиция.
Офицер подтвердил, что представителям общественности и СМИ не требуется разрешение на съёмку в общественных местах.
"Они [туристы] попросили, чтобы видео с ними было удалено и не использовалось на вашем канале [...]. Они работают на компанию, и их лица не могут быть показаны по телевизору или в Интернете", - рассказал офицер Брендану.
Музыкант обратился к своим зрителям, число которых превысило 4 миллиона человек: "Китайская коммунистическая партия запретила нам снимать".
Ситуация была исчерпана, когда туристы и полицейские ушли. После этого Брендан продолжил свою трансляцию, заявив: "Свобода слова восторжествовала".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какая дичь ! На дворе 21й век. И зная сколько бед Англия принесла Китаю, вообще заткнулся бы. Свобода у него. Ха-ха-ха!
Если есть контракт какой-то там. Подошел, сказал, потом просто передал информацию юристам своей компании и пускай разбираются. Тебе то сотруднику какое дело?
Заехал в придорожный бар, ну и просто сам бар (дизайн и люди) мне очень понравился, решил зафоткать для жены... И тут подходит ко мне "грязный комми" из Британии и требует не фоткать его. Я ему пояснил, что фоткаю для жены, с остальными претензиями пусть обращается к тому склону горы.
На сайте опять анти-китайский контент.
На фишках регулярно стал появляться анти-китайский контент. Это уже не случайность. Это система.
Анти-КНДР-овские посты появляются 1 раз в неделю. Анти-китайские посты стали появляться 1 раз в 2-3 дня.
Я так понимаю, США серьёзно вкладываются в анти-китайскую пропаганду. Везде, где только могут.
Называют: Англичанка гадит
А что не так.
Да проще перечислить а что в данной ситуации так.
Ничего.
какая то же мразь британская подписала с ними этот договор..и не исполнила...хотя когда блевотина британская чо исполняла в своей истории колонизаторской