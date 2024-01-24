Туристы из Китая пригрозили лондонскому пианисту "судебным преследованием"

Китаянка заявила, что запрещает снимать свою группу. Вскоре самопровозглашённые работники телевидения собрались вокруг Брендана, который неоднократно объяснял им, что ему разрешено снимать, поскольку они находятся в общественном месте.

"Мы находимся в Великобритании. Мы не в Китае", - утверждал пианист, когда гости британской столицы требовали, чтобы кадры с их лицами удалили.