«Кевин будет в восторге»: тиктокерша поразила подписчиков новой татуировкой

В конце ролика она спрашивает своих подписчиков: «Как вы думаете, ему понравится?».

Видео уже посмотрело более 14,7 млн человек, и комментаторы не могут понять, настоящая ли эта татуировка или розыгрыш. Те, кто считает, что настоящая, предупреждают Ану, что она еще пожалеет об этом.

«Ну нет, конечно, это шутка», «А если он тебя бросит, что тогда?», «Я не знаю, кто такой Кевин, но где бы ты ни был... Беги!», «Это точно ненастоящая тату», «Те, кто думает, что это реально, явно никогда не делали татуировку», «Я весь в татуировках, и мне кажется, что тут всё по-честному», «Я ждал, что они скажут, что это просто розыгрыш... но они так и не сказали», «Вау, когда-нибудь ты пожалеешь об этом», — примерно такие комментарии в большом количестве появились под опубликованным видео.

Ана решила ответить хейтерам, сняв еще одно видео в ответ на комментарий: «Вау, ты когда-нибудь пожалеешь об этом».