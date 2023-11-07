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«Кевин будет в восторге»: тиктокерша поразила подписчиков новой татуировкой

«Кевин будет в восторге»: тиктокерша поразила подписчиков новой татуировкой

Автор:
07 ноября 2023 19:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   блогеры   ну и ну   соцсети   тату на лбу   тату на лице   тату с именем   татуировка на лице   тикток   тиктокерша   
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Популярная в TikTok блогер Ана Стансковски шокировала 587 000 своих подписчиков смелой татуировкой на лбу. Она опубликовала видео процесса и объяснила, что всё дело в огромной любви.

«Я вытатуировала имя своего парня на лбу. Люди говорят, что я буду жалеть об этом, но это мой способ показать, что я люблю его», — утверждает девушка.


Уроженка Польши Ана Стансковски, проживающая в настоящее время на Бали, шокировала 587 000 своих подписчиков на TikTok, опубликовав видео, на котором она показала свою новую смелую татуировку.


В видеоролике, озаглавленном «Моя новая татуировка на лице», она запечатлена в салоне по модификации тела, где ей, по всей видимости, навсегда нанесли на лоб имя ее бойфренда Кевина, написанное огромным черным курсивом.



Видно, как мастер накладывает трафарет, как Ана корчится от боли, а затем бросается к зеркалу и восклицает: «Готово? Ладно, давайте посмотрим. Боже мой, мне нравится. Кевин будет в восторге».


В конце ролика она спрашивает своих подписчиков: «Как вы думаете, ему понравится?».


Видео уже посмотрело более 14,7 млн человек, и комментаторы не могут понять, настоящая ли эта татуировка или розыгрыш. Те, кто считает, что настоящая, предупреждают Ану, что она еще пожалеет об этом.


«Ну нет, конечно, это шутка», «А если он тебя бросит, что тогда?», «Я не знаю, кто такой Кевин, но где бы ты ни был... Беги!», «Это точно ненастоящая тату», «Те, кто думает, что это реально, явно никогда не делали татуировку», «Я весь в татуировках, и мне кажется, что тут всё по-честному», «Я ждал, что они скажут, что это просто розыгрыш... но они так и не сказали», «Вау, когда-нибудь ты пожалеешь об этом», — примерно такие комментарии в большом количестве появились под опубликованным видео.


Ана решила ответить хейтерам, сняв еще одно видео в ответ на комментарий: «Вау, ты когда-нибудь пожалеешь об этом».


«Я влюблена в татуировку и в своего парня, — говорит Ана. — Я думаю, что если ты действительно любишь кого-то, ты просто должен показать это, доказать это. Поэтому я думаю, что если твоя девушка не хочет вытатуировать твое имя на своем лице, то тебе просто нужно найти себе новую девушку, потому что я не думаю, что она тебя любит».



«Я знаю, многие из вас говорили, что я буду жалеть об этом, если мы расстанемся и все такое, все эти ужасные вещи, но я просто хочу сказать, что таким образом я выражаю свои чувства, поэтому если я люблю кого-то, я делаю это, показываю свою любовь. Мне это нравится, я точно никогда об этом не пожалею. Как я могу об этом жалеть? Это прекрасно».


Подписчики Аны до сих пор не могут прийти в себя и не верят в то, что это не какой-то прикол.


«Слушайте, если это не шутка, если это действительно реально, мы должны увидеть этого Кевина. Пусть твой парень скажет, что думает обо всем этом».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   блогеры   ну и ну   соцсети   тату на лбу   тату на лице   тату с именем   татуировка на лице   тикток   тиктокерша   
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41  комментарий
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391k
Алексей 51 минуту назад
и объяснила, что всё дело в огромной любви......... да нет все дело в большой тупости. просто е.б.а.н.у.т.а.я
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6k
HUBLOT 40 секунд назад
Хорошая идея, идиотов должно быть видно издалека.
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933
ProFanas 4 минуты назад
Как я понимаю Паганеля!
А тут - добровольно...

- Раньше татуировки себе делали моряки, уголовники и дебилы
- А сейчас?
- А разве что-нибудь изменилось?!
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11k
DumDum 12 минут назад
Если бросит - будет тату: "Кевин - чмо!". А вообще, татухой больше, татухой меньше... У неё, похоже, через какое-то время "Кевин" один фиг потеряется среди новых.
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6k
мемфрид 20 минут назад
Если ты идиот, то это надолго
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929
Дед Мазай 42 минуты назад
Неужели в мире нет других новостей, кроме этой? Какая-то деваха набивает себе на лоб тату и мы это обсуждаем... Блин, где же мы не туду свернули-то? Вопрос автору - ЗАЧЕ-Е-ЕМ? Зачем вы об этом написали? Вас самому-то интересна эта новость?
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24k
MrGod 45 минут назад
Всё в норме, сразу, из далека, видно что идёт ТП.
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33k
Ego sum qui sum 47 минут назад
надпись "дура" смотрелась бы гармоничнее
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155
Deon Bublikoff 49 минут назад
А Кевин любит татухи на лбу? Мне бы не понравилось. Шрифт так себе, нанесено криво… короче, отстой )))
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18k
Shtoppi Час назад
нужно было еще на жопе тавро выжечь, чтобы окончательно закрепить себя в качестве собственности.
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2k
Seryi_spb Час назад
Осталось попросить Кевина набить на лбу её имя и... и искать нового Кевина, чтоб тату не перебивать.
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796
Пашка Час назад
Тату кривая, так же не по центру. Мой перфекционист в шоке!
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42k
Лесли 🥰 Час назад
У моей знакомой племянница сделала тату на лбу. Слово реальность. Ну, конечно не большими буквами, а слевой стороны на лбу. Сделала в 14 лет с разрешения родителей и теперь ей 28 и она замазывает это всё тональным кремом! Логика сдохла.
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13k
Святослав Час назад
та не...)
можно было память и бесплатно себе сделать - чтоб "кевин" по иплищу с ноги крепко заехал и "печать" навсегда осталась бы о нём.
эффект тот же..
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33k
БамбарбияКиргуду Час назад
Она не одна такая.
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175
X Æ A-12 БамбарбияКиргуду 40 минут назад
вафёл хохляцкий зачем свои физиономии выложил, всех и так блевать тянет от тебя
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5k
Maldini Час назад
Пускай теперь ей Кевином мл. по лбу постучит
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
На }I{опе пусть набьёт дверные ручки.
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5k
Ал Ди Час назад
Надо было полностью имя, фамилия, паспортные данные и т.д., а то Кевинов много, нешитова.
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640
дмитрий викторович Час назад
Он что? Машинкой без иглы набивает? Показуха!
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20k
Bill Час назад
Когда Ана Стансковски будет делать мин.нет Кевину - он будет думать что это делает мужик.
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28k
AzuveR 2 часа назад
Нужно было ещё рядом , буй Кевина набить. Для полноты картины,так сказать. Хотелось бы ,что бы эти двое не размножались.
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