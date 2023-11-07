«Кевин будет в восторге»: тиктокерша поразила подписчиков новой татуировкой

Популярная в TikTok блогер Ана Стансковски шокировала 587 000 своих подписчиков смелой татуировкой на лбу. Она опубликовала видео процесса и объяснила, что всё дело в огромной любви.
«Я вытатуировала имя своего парня на лбу. Люди говорят, что я буду жалеть об этом, но это мой способ показать, что я люблю его», — утверждает девушка.
Уроженка Польши Ана Стансковски, проживающая в настоящее время на Бали, шокировала 587 000 своих подписчиков на TikTok, опубликовав видео, на котором она показала свою новую смелую татуировку.
В видеоролике, озаглавленном «Моя новая татуировка на лице», она запечатлена в салоне по модификации тела, где ей, по всей видимости, навсегда нанесли на лоб имя ее бойфренда Кевина, написанное огромным черным курсивом.
Видно, как мастер накладывает трафарет, как Ана корчится от боли, а затем бросается к зеркалу и восклицает: «Готово? Ладно, давайте посмотрим. Боже мой, мне нравится. Кевин будет в восторге».
В конце ролика она спрашивает своих подписчиков: «Как вы думаете, ему понравится?».
Видео уже посмотрело более 14,7 млн человек, и комментаторы не могут понять, настоящая ли эта татуировка или розыгрыш. Те, кто считает, что настоящая, предупреждают Ану, что она еще пожалеет об этом.
«Ну нет, конечно, это шутка», «А если он тебя бросит, что тогда?», «Я не знаю, кто такой Кевин, но где бы ты ни был... Беги!», «Это точно ненастоящая тату», «Те, кто думает, что это реально, явно никогда не делали татуировку», «Я весь в татуировках, и мне кажется, что тут всё по-честному», «Я ждал, что они скажут, что это просто розыгрыш... но они так и не сказали», «Вау, когда-нибудь ты пожалеешь об этом», — примерно такие комментарии в большом количестве появились под опубликованным видео.
Ана решила ответить хейтерам, сняв еще одно видео в ответ на комментарий: «Вау, ты когда-нибудь пожалеешь об этом».
Она рассказала зрителям: «Все говорят мне, что я пожалею об этом, но каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я просто... я влюблена»
Парень, которому посвящена эта татуировка, предположительно, — Кевин Фрешуотер, тоже популярный блогер
«Я влюблена в татуировку и в своего парня, — говорит Ана. — Я думаю, что если ты действительно любишь кого-то, ты просто должен показать это, доказать это. Поэтому я думаю, что если твоя девушка не хочет вытатуировать твое имя на своем лице, то тебе просто нужно найти себе новую девушку, потому что я не думаю, что она тебя любит».
«Я знаю, многие из вас говорили, что я буду жалеть об этом, если мы расстанемся и все такое, все эти ужасные вещи, но я просто хочу сказать, что таким образом я выражаю свои чувства, поэтому если я люблю кого-то, я делаю это, показываю свою любовь. Мне это нравится, я точно никогда об этом не пожалею. Как я могу об этом жалеть? Это прекрасно».
Подписчики Аны до сих пор не могут прийти в себя и не верят в то, что это не какой-то прикол.
«Слушайте, если это не шутка, если это действительно реально, мы должны увидеть этого Кевина. Пусть твой парень скажет, что думает обо всем этом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А тут - добровольно...
- Раньше татуировки себе делали моряки, уголовники и дебилы
- А сейчас?
- А разве что-нибудь изменилось?!
можно было память и бесплатно себе сделать - чтоб "кевин" по иплищу с ноги крепко заехал и "печать" навсегда осталась бы о нём.
эффект тот же..