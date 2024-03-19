Бодибилдершу осуждают за то, что она позирует в бикини в присутствии сына-подростка

Поделившись видео, она также рассказала о том, что в прошлом уже получала упреки за ношение бикини при сыне.

«Помню, как СМИ пытались пристыдить меня за то, что я надела бикини на глазах у сына... забыв, что я #ifbbbbikinipro и занимаюсь этим как спортом, — написала он. — Мой сын не сексуализирует мое тело, так почему же это делают другие? Это, друзья мои, 13 лет упорного труда».