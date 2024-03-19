Бодибилдершу осуждают за то, что она позирует в бикини в присутствии сына-подростка

Австралийская фитнес-активистка Софи Гвидолин вызвала бурную реакцию в интернете, опубликовав видео, на котором она позирует перед камерой в бикини в присутствии сына. Женщине посоветовали вести себя приличнее.
Фитнес-активистка Софи Гвидолин недавно опубликовала видео, на котором она позирует в бикини на глазах у своего сына. Вот с такой сопровождающей надписью.
«Когда твоя мама — профессионал в категории фитнес-бикини IFBB (Международной федерации фитнеса и бодибилдинга)»
Поделившись видео, она также рассказала о том, что в прошлом уже получала упреки за ношение бикини при сыне.
«Помню, как СМИ пытались пристыдить меня за то, что я надела бикини на глазах у сына... забыв, что я #ifbbbbikinipro и занимаюсь этим как спортом, — написала он. — Мой сын не сексуализирует мое тело, так почему же это делают другие? Это, друзья мои, 13 лет упорного труда».
Однако Софи забыла, что такое интернет. Ее видео вызвало далеко не однозначную реакцию!
«Жуть какая. Мне жаль вас и вашего сына», «Это не соответствует возрасту», «Последнее, что я хотел бы видеть, — это моя мама в стрингах... не говоря уже о том, чтобы выкладывать это в социальные сети, где это могут увидеть мои друзья», — вот такие комментарии посыпались в ответ.
Но также женщина получила и много поддержки. Ее хвалили за усердную работу, называли потрясающей спортсменкой и писали, что сын наверняка очень гордится ею.
Софи, 34-летняя мать четверых детей, — основатель онлайн-программы по фитнесу и здоровью под названием The Bod.
«Мой путь в фитнесе начался в 2012 году, когда я приняла участие в своем первом в жизни фитнес-соревновании, — пишет она на своем сайте. — После завоевания многочисленных титулов и мировых рейтингов (я знаю, что это не так, однако хочу, чтобы вы поняли, что я целиком посвятила себя этому!) я решила разработать собственные программы тренировок и питания, которые помогли бы женщинам изменить свою жизнь, достичь поставленных целей и вернуть уверенность в себе. Сегодня THE BOD помогает тысячам женщин по всему миру достичь своих целей в области фитнеса и здоровья, и я не могу не гордиться своими девочками-спортсменками».
Видео и фотографии с сыном-подростком, которые публикует Софи, уже не первый раз провоцируют споры в соцсетях. Софи привыкла к этому и у нее всегда наготове ответ хейтерам:
«Мы живем на Золотом побережье Австралии. Где носить бикини на пляж — это настолько в порядке вещей, что я даже не думала о том, что к моим фотографиям в бикини нужно прикрепить какое-то объяснение. У меня нет проблем с тем, что я хожу в таком виде в присутствии своих сыновей. Если такие проблемы есть у вас, вам стоит об этом серьезно задуматься!»
Затем Софи спросила подростка, как он себя чувствовал, когда она надела перед ним бикини и обняла его.
«Нормально», — ответил он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я б ее осудил за то, что она вообще позирует.
"Да, я читаю мировую прессу, пользуюсь интернетом. Я в курсе о том, что вчера произошло в Москве, вижу всю эту нервозность Европы с поездкой туда Зеленского, ежедневно слежу за ситуацией вокруг Украины и России, конфликте США с Китаем, знаю о запусках ракет КНДР, что происходит в Сирии и Судане, все эти митинги в Израиле и Франции, тоже обо всём этом читал и смотрел. И знаете, что я скажу? Это ужасно и несправедливо, когда кому-то всё, а кому-то ничего. У нас, максимум, из больших событий – драка на дороге с кенгуру. Думаете напишут об этом в учебниках мировой истории? Нет! Это не правильно, так не должно быть".