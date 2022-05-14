Видеоблогер чуть не сожгла свою кухню в прямом эфире

Вот ещё несколько мнений:



"Хуже всего то, что она держала горящую сковороду, с которой на пол капало горящее масло, и она все ещё чувствовала необходимость сосредоточиться на камере и болтать, а не тушить огонь".



"Зачем делать кулинарные стримы, если вы не знаете элементарных правил пожарной безопасности?"



"Вот почему не стоит стримить и готовить одновременно. Тем более если ты понятия не имеешь, что, чёрт возьми, ты делаешь".



"Вот что происходит, когда люди плохо учатся в школе".



Но кто-то её жалел и говорил, что ещё "неизвестно, как бы вы сами повели себя в такой ситуации". Ведь паника моментально может взять верх над логикой!