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Видеоблогер чуть не сожгла свою кухню в прямом эфире

Видеоблогер чуть не сожгла свою кухню в прямом эфире

Автор:
14 мая 2022 09:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: авария с пожаром   видео   видеоблогер   видеоблогерша   девушка на кухне   и такое бывает   неожиданность   ну и ну   соцсети   
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Видеоблогер Келли Карон вела очередную кулинарную трансляцию для своих подписчиков в Twitch, когда из-за перегрева масла у неё внезапно загорелась сковорода. Звезда соцсетей была в ужасе, не знала, как погасить огонь, причитала, металась по кухне... В общем, вела себя хаотично и бестолково. А вы бы сразу сообразили, что нужно делать в такой ситуации?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авария с пожаром   видео   видеоблогер   видеоблогерша   девушка на кухне   и такое бывает   неожиданность   ну и ну   соцсети   
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11  комментариев
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2k
Copycat 2 часа назад
Видеоблогеры это одни из самых тупых существ на земле - и это наверно уже 4й такой на моей памяти который чуть не сжег свою кухню
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4k
Эль Кукуй 5 минут назад
Так ничё, но голос противный))
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8k
Игорь 13 минут назад
Судя по звукам - пожарные уже подъезжали
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10k
Александр 19 минут назад
Жарила. Стейк. На масле.
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118
Andrews32 24 минуты назад
Видимо вспомнила, кем была в прошлой жизни,
и тут же началась инквизиция
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29k
Кот Баюн Час назад
Дааа, тяжело жить без мозгов...
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2k
kirka72 2 часа назад
Классика жанра!
Ссылка youtu.be
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1k
Трям 2 часа назад
Аффтак-мудак не зайобся ловить самые "страшные" для этого говнопоста?
Там мелкая вспышка масла на полторы секунды!
Мудайоб ты конченый...
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6k
Tim_G 3 часа назад
"правила обращения с огнем, огнетушитель, накрытсья белой простыней"...
а переставить сковороду ДО возгорания с горячей конфорки на холодную не?
раз она уже половину кухни задымила нах...
главное - корчить из себя медиапрофи и до последнего делать вид что не задыхаешься от дыма?
и в итоге выставить себя дебильной курицей на весь Мир...
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867
Darki 3 часа назад
Глупая ппц,ну хоть не додумалась водой залить.
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