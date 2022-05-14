Видеоблогер чуть не сожгла свою кухню в прямом эфире

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Видеоблогер Келли Карон вела очередную кулинарную трансляцию для своих подписчиков в Twitch, когда из-за перегрева масла у неё внезапно загорелась сковорода. Звезда соцсетей была в ужасе, не знала, как погасить огонь, причитала, металась по кухне... В общем, вела себя хаотично и бестолково. А вы бы сразу сообразили, что нужно делать в такой ситуации?
Келли Карон, стример, известная в сети как Kjanecaron, недавно проводила кулинарную прямую трансляцию для своих поклонников, когда вдруг что-то пошло не так.
Она готовила стейк и вроде бы всё шло хорошо. Только когда Келли сняла стейк со сковороды на тарелку, на горячей сковороде осталось много масла и оно сильно дымило.
Не зная, что делать, Келли в отчаянии пыталась переставить сковороду в раковину, но это только усилило огонь.
Она металась по кухне и умоляла своих подписчиков о помощи: "Я не знаю, что делать, ребята. Я не знаю, что делать".
Запись этого момента, попав в интернет, быстро стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров за считанные дни.
Пользователи соцсетей в основном критикуют Келли. Она должна была бы знать элементарные правила пожарной безопасности.
"Нужно было выключить плиту, накрыть сковородку крышкой или использовать огнетушитель. Всегда держите огнетушитель где-нибудь неподалёку на случай чрезвычайной ситуации на кухне", - написали многие комментаторы.
"Нужно было выключить плиту, накрыть сковородку крышкой или использовать огнетушитель. Всегда держите огнетушитель где-нибудь неподалёку на случай чрезвычайной ситуации на кухне", - написали многие комментаторы.
Вот ещё несколько мнений:
"Хуже всего то, что она держала горящую сковороду, с которой на пол капало горящее масло, и она все ещё чувствовала необходимость сосредоточиться на камере и болтать, а не тушить огонь".
"Зачем делать кулинарные стримы, если вы не знаете элементарных правил пожарной безопасности?"
"Вот почему не стоит стримить и готовить одновременно. Тем более если ты понятия не имеешь, что, чёрт возьми, ты делаешь".
"Вот что происходит, когда люди плохо учатся в школе".
Но кто-то её жалел и говорил, что ещё "неизвестно, как бы вы сами повели себя в такой ситуации". Ведь паника моментально может взять верх над логикой!
"Хуже всего то, что она держала горящую сковороду, с которой на пол капало горящее масло, и она все ещё чувствовала необходимость сосредоточиться на камере и болтать, а не тушить огонь".
"Зачем делать кулинарные стримы, если вы не знаете элементарных правил пожарной безопасности?"
"Вот почему не стоит стримить и готовить одновременно. Тем более если ты понятия не имеешь, что, чёрт возьми, ты делаешь".
"Вот что происходит, когда люди плохо учатся в школе".
Но кто-то её жалел и говорил, что ещё "неизвестно, как бы вы сами повели себя в такой ситуации". Ведь паника моментально может взять верх над логикой!
Видеострим оборвался внезапно и несколько часов подписчики не знали, что с Келли. К счастью, чуть позже она вышла на связь и сообщила своим подписчикам, что с ней всё в порядке. Она лишь немного обожгла руку. К ней приехала пожарная служба, которая, надеемся, сообщила ей основные правила обращения с огнем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: авария с пожаром видео видеоблогер видеоблогерша девушка на кухне и такое бывает неожиданность ну и ну соцсети
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и тут же началась инквизиция
Там мелкая вспышка масла на полторы секунды!
Мудайоб ты конченый...
а переставить сковороду ДО возгорания с горячей конфорки на холодную не?
раз она уже половину кухни задымила нах...
главное - корчить из себя медиапрофи и до последнего делать вид что не задыхаешься от дыма?
и в итоге выставить себя дебильной курицей на весь Мир...