Беременную собаку укусила змея, но та не сдавалась

Прохожие заметили, как бездомную собаку укусила гремучая змея, и бедняге потребовалась срочная помощь. Помимо прочего, собачка была беременна, и вот-вот должна была родить..
Жители американского штата Аризона заметили эту бродягу на улице. Они увидели, что собачку укусила гремучая змея, и связались с местным центром спасения AHS. Сделали они это как нельзя вовремя - собаке требовалась срочная помощь. К тому же, она была беременна. Когда сотрудники службы спасения приехали, собачка уже начала рожать.
Сотрудники действовали оперативно - первым делом они ввели собаке противоядие, и буквально сразу приняли у неё роды. Собака, получившая кличку Молли, родила трёх здоровых щенков. Пока её везли в центр спасения, в машине Молли успела родить ещё двух малышей, а сразу после прибытия - родила ещё двоих. В итоге на свет появилось семь малышей, и все на разных этапах спасения. Самой мамочке было около года, и это было её первое потомство.
Вся собачья семья оказалась полностью здоровой и невредимой. Молли очень повезло - у неё не было никаких симптомов после укуса змеи, что означало, что сотрудники помогли ей очень вовремя. Поскольку яд гремучей змеи содержит смесь токсинов, которые могут распространяться по всему организму собаки, укусы гремучей змеи всегда опасны, и могут вызывать серьезные симптомы и сильную боль.
Сейчас Молли с малышами находятся в приюте, и сотрудники чутко ухаживают за ними. Они уверены, что благодаря популярности Молли и её щенков в соцсетях, для них быстро найдут хозяев, когда малыши подрастут. Вместе с ней в приюте живут ещё две мамы-собаки, которых тоже спасли с улицы с щенками. Вот очаровательные подопечные приюта:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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