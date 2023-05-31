Беременную собаку укусила змея, но та не сдавалась

Сотрудники действовали оперативно - первым делом они ввели собаке противоядие, и буквально сразу приняли у неё роды. Собака, получившая кличку Молли, родила трёх здоровых щенков. Пока её везли в центр спасения, в машине Молли успела родить ещё двух малышей, а сразу после прибытия - родила ещё двоих. В итоге на свет появилось семь малышей, и все на разных этапах спасения. Самой мамочке было около года, и это было её первое потомство.