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Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают

Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают

Автор:
01 июня 2023 16:24
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   домашние питомцы   животные   истории спасения   мило   подборка   спасение животных   трогательно   фото   
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Если вы берёте животное из приюта или подбираете с улицы — вы всегда получаете верного и очень благодарного компаньона, который будет выражать свою преданность всю оставшуюся жизнь. Многие животные, к сожалению, волей судьбы оказываются на улицах. Но благодаря таким неравнодушным людям, мир становится лучше. Взглянем на добрые фото животных, которых спасли с улиц и из приютов!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   домашние питомцы   животные   истории спасения   мило   подборка   спасение животных   трогательно   фото   
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