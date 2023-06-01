Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают

Если вы берёте животное из приюта или подбираете с улицы — вы всегда получаете верного и очень благодарного компаньона, который будет выражать свою преданность всю оставшуюся жизнь. Многие животные, к сожалению, волей судьбы оказываются на улицах. Но благодаря таким неравнодушным людям, мир становится лучше. Взглянем на добрые фото животных, которых спасли с улиц и из приютов!
1. "Наш почтальон услышал чей-то писк в ливневой канализации.. Достали оттуда эту малышку. Наши кошки уже к ней привыкли, а один кот взял её под свою опеку"
2. От этого пожилого корги отказались его хозяева. Но теперь у него есть новый любящий дом
3. "По пути домой мы увидели этого маленького котёнка, который метался на дороге между машин. Мы съехали на обочину и забрали его. Теперь он живёт с моей мамой"
6. "Подобрала эту красавицу на улице, рядом с мусорным баком. Она оказалась самой красивой и умной кошечкой, которую я встречала"
8. 15-летний кот оказался в приюте после смерти хозяев. Его хотели усыпить, но для него нашлась любящая семья
12. "Мои новые котята. Им 2-3 месяца, и они совсем недавно оказались в приюте после улицы. Решили подарить им новую жизнь"
16. "Бездомный пёс жил на улице рядом со строительной площадкой. Мы приютили его, и решили оставить с нами"
21. "А мы взяли это чудо. Она была самой маленькой из всех щенков, и никто не хотел её забирать. Добро пожаловать домой!"
28."Моя 2-летняя кошка сразу приняла нового котёнка, которого мы принесли из приюта. Прошёл всего один день, а она уже его защищает"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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