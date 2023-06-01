Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают

Если вы берёте животное из приюта или подбираете с улицы — вы всегда получаете верного и очень благодарного компаньона, который будет выражать свою преданность всю оставшуюся жизнь. Многие животные, к сожалению, волей судьбы оказываются на улицах. Но благодаря таким неравнодушным людям, мир становится лучше. Взглянем на добрые фото животных, которых спасли с улиц и из приютов!