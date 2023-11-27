Китаец попытался вывезти из России золотой песок в чехле телефона

Вторую часть контрабанды он смешал с шампунем и кремом. Но и эта уловка не сработала.
Очередной житель Поднебесной попытался протащить ценные вещи через российский таможенный контроль. В Благовещенске сотрудники ФТС обнаружили у отбывающего на родину китайца 185 граммов золота в виде песка, основную часть которого тот прятал в чехле смартфона. Со второй частью он поступил хитрее — перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты.
Как оказалось, все манипуляции с размешиванием песка в ремах и шампунях он проводил напрасно, поскольку контрабанду выявили при помощи рентгеновской установки.
Пойманный с контрабандой китаец признался впоследствии, что знал о запрете вывоза драгоценных металлов, поэтому и решил спрятать золотой песок. Откуда у него драгоценный металл, в ФТС России не уточнили.
Экспертиза показала, что частицы металла — это сплав золота и серебра. Его стоимость превышает миллион рублей. Китайцу грозит уголовная дело за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
Добавим, что граждане КНР всё чаще попадают в новостные сводки о контрабанде. В основном их задерживают в Приморском крае. Причём китайцы пытаются вывезти самые разные вещи — от трепангов (морских огурцов) до тульских самоваров XIX века и крупных сумм денег.
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Если я это в качестве брелока на ключи прикручу, меня тоже хлопнут?