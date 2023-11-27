Китаец попытался вывезти из России золотой песок в чехле телефона

Очередной житель Поднебесной попытался протащить ценные вещи через российский таможенный контроль. В Благовещенске сотрудники ФТС обнаружили у отбывающего на родину китайца 185 граммов золота в виде песка, основную часть которого тот прятал в чехле смартфона. Со второй частью он поступил хитрее — перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты.

Как оказалось, все манипуляции с размешиванием песка в ремах и шампунях он проводил напрасно, поскольку контрабанду выявили при помощи рентгеновской установки.