FISHKINET
Сообщество Криминал 2435 постов • 364 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Китаец попытался вывезти из России золотой песок в чехле телефона

Китаец попытался вывезти из России золотой песок в чехле телефона

Автор:
27 ноября 2023 19:54
Сообщество : Криминал
Метки: благовещенск   золотой песок   китаец   контрабанда   таможня   уголовное дело   
1229
3

Вторую часть контрабанды он смешал с шампунем и кремом. Но и эта уловка не сработала.

Очередной житель Поднебесной попытался протащить ценные вещи через российский таможенный контроль. В Благовещенске сотрудники ФТС обнаружили у отбывающего на родину китайца 185 граммов золота в виде песка, основную часть которого тот прятал в чехле смартфона. Со второй частью он поступил хитрее — перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты.


Как оказалось, все манипуляции с размешиванием песка в ремах и шампунях он проводил напрасно, поскольку контрабанду выявили при помощи рентгеновской установки.

Пойманный с контрабандой китаец признался впоследствии, что знал о запрете вывоза драгоценных металлов, поэтому и решил спрятать золотой песок. Откуда у него драгоценный металл, в ФТС России не уточнили.


Экспертиза показала, что частицы металла — это сплав золота и серебра. Его стоимость превышает миллион рублей. Китайцу грозит уголовная дело за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Добавим, что граждане КНР всё чаще попадают в новостные сводки о контрабанде. В основном их задерживают в Приморском крае. Причём китайцы пытаются вывезти самые разные вещи — от трепангов (морских огурцов) до тульских самоваров XIX века и крупных сумм денег.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: благовещенск   золотой песок   китаец   контрабанда   таможня   уголовное дело   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Николай 15 минут назад
А в чем прикол? У меня есть кусок золота грамм на 4-5... Я как то был в жопе нашей прекрасной страны и его нашел. Золотая монета которую идентифицировать не возможно тоже есть.
Если я это в качестве брелока на ключи прикручу, меня тоже хлопнут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
288
Шэльмавье фон Шольценко 20 минут назад
А зубы золотые не проще сделать? Так то в тюбик с зубным порошком ,маятно поди накладывать золотишко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

185497



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Россиянин дошёл до Верховного суда из-за пачки чая стоимостью 89 рублей
Россиянин дошёл до Верховного суда из-за пачки чая стоимостью 89 рублей
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину,...
Набирающие популярность в сообществах
Новая вертикаль Лахта Центра: столп Петра I в окружении небоскребов
Новая вертикаль Лахта Центра: столп Петра I в окружении небоскребов
Как дальневосточный леопард проводит ночь?
Как дальневосточный леопард проводит ночь?
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поза банана

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#машина#люди#Россия#позитив#ДТП#кот#подборка
#животные#интересное#кино#автомобили#автомир#дети#фильм#милота#съемка#екатеринбург
#Юмор#Прикол#факты#забавно#СССР#в мире#аварии#авто аварии#Автовсячина#картинки
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Роковая ошибка няни ценой в 3,5 млн рублей, или Богатые тоже плачут Роковая ошибка няни ценой в 3,5 млн рублей, или Богатые тоже плачут Китаец попытался вывезти из России самовар XIX века Китаец попытался вывезти из России самовар XIX века Во Внуково таможенники задержали девушку с 90 пакетами кокаина в желудке Во Внуково таможенники задержали девушку с 90 пакетами кокаина в желудке Милую узнали по походке: прикрепившую к ступням два кило золота россиянку задержали в аэропорту Милую узнали по походке: прикрепившую к ступням два кило золота россиянку задержали в аэропорту Житель Чечни попытался вывезти в Дубай 180 кг камчатского краба и лапы гималайского медведя Житель Чечни попытался вывезти в Дубай 180 кг камчатского краба и лапы гималайского медведя

На что жалуетесь?

Вернуться