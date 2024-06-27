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Белорус купил двигатель для вертолёта Ми-24 и заработал уголовное дело

Белорус купил двигатель для вертолёта Ми-24 и заработал уголовное дело

Автор:
27 июня 2024 19:46
Сообщество : Криминал
Метки: Белоруссия   Ми-24   двигатель   курьерская служба   таможня   уголовное дело   
1734
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Что примечательно, посылка с военным грузом пришла из России.

Гражданин Белоруссии заказал по почте двигатель от ударного вертолёта Ми-24 и стал фигурантом уголовного дела. Сообщается, что посылку с продукцией военного назначения в ходе проверки международных отправлений обнаружили сотрудники Минской региональной таможни.

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Отмечается, что в незаконной деятельности с перемещением продукции военного назначения замешан местный житель 1967 года. Доставка осуществлялась российской курьерской службой. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 УК РБ — подозреваемый намеревался отправить двигатель дальше — за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

К сожалению, нет информации о том, куда именно должен был попасть авиационный турбовальный двигатель вертолёта, как и нет сведений об участнике сделки с российской стороны.

Источник:

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Метки: Белоруссия   Ми-24   двигатель   курьерская служба   таможня   уголовное дело   
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13  комментариев
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26k
SolomonA Час назад
А то есть тот кто продал этот двигатель - тот ни при чем?
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6k
Кот Минуту назад
Шумеры пытаются купить в России запчасти для вертолетов, танков и БТРов в России в т.ч. через Белоруссию. Люди в Белоруссии разные, много и сочувствующих хохлам. Так что это всплывёт где-нибудь в Польше, там они починят вертолет и передадут хохлам. Но ничуть не меньше вопросов к отправившим в военное время вертолетный двигатель за границу. Налицо шпионская ячейка которую надо вскрывать и уничтожать.
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714
2023 19 минут назад
То есть, можно вот так просто, по почте заказать доставку двигателя к вертолёту? И ни кого на почте это не смутило? Тут родителям посылку с подарками отправляешь, так проверяют чего там лежит, не дай боже чего запретное. А дядька двигатель к военному вертолёту, по почте получил, абалдеть можно )) а пулемёт в этому вертолёту с следующей посылке будет?
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68
Alex Vlg 49 минут назад
Нет сведений) Что за бред, это же не закладка. дайте этому у...ку 50лет тюрьмы и появиться
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2k
Pioner76 51 минуту назад
Я понимаю, что покупка хорошая. Но где он собирался этот двигатель применять?
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24k
Killgrave 52 минуты назад
На фото ТВ3-117ВМА - («ВМА» высотный, модернизированный, модификация «А») двигатель, разработанный для боевого вертолёта Ка-50. В настоящее время устанавливается на вертолёты Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ми-24, Ми-28А/Н, Ка-32.
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19k
Kucher 2 часа назад
А у хохлов "крокодилы" ещё остались на вооружении? Или наши их уже все выщелкали?
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Burzum
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