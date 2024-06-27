Белорус купил двигатель для вертолёта Ми-24 и заработал уголовное дело

Что примечательно, посылка с военным грузом пришла из России.
Гражданин Белоруссии заказал по почте двигатель от ударного вертолёта Ми-24 и стал фигурантом уголовного дела. Сообщается, что посылку с продукцией военного назначения в ходе проверки международных отправлений обнаружили сотрудники Минской региональной таможни.
Отмечается, что в незаконной деятельности с перемещением продукции военного назначения замешан местный житель 1967 года. Доставка осуществлялась российской курьерской службой. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 УК РБ — подозреваемый намеревался отправить двигатель дальше — за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
К сожалению, нет информации о том, куда именно должен был попасть авиационный турбовальный двигатель вертолёта, как и нет сведений об участнике сделки с российской стороны.
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А серьезно - отправит куда-нибудь в гейропу, там поместят на убитый вертолет из румынии, к примеру, а потом в хохляндию. Очень сомневаюсь, что в подсобном хозяйстве этот двиг можно использовать. Может и можно, но смысла не имеет.