Российский матрос попытался провезти на судне 600 бутылок контрабандного алкоголя и попался

Предприимчивому моряку грозит до 5 лет колонии.
Российский моряк закупился огромной партией алкоголя в Южной Корее и попытался провезти в Россию для реализации. Однако планам ушлого матроса не суждено было сбыться. Сахалинские таможенники при досмотре обнаружили в топливном баке прибывшего из Пусана судна 600 бутылок и банок разнообразного алкоголя без акцизных марок.
В общей сложности матрос попытался провезти 335 литров алкоголя известных марок: виски Chivas Regal, Jack Daniels, Kirkland Blended Кanadian Whisky, джин Monkey 47, вино Jinro House Wine, бурбон Jim Beam, ликер Sheridans и пиво Cass fresh.
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Мужчина признался, что купил алкоголь для личных целей и намеренно скрыл его от таможенного контроля. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции). Члену экипажа грозит до 5 лет лишения свободы.
Добавим, что владивостокская таможня за 2023 год передала государству конфискат на почти 98 млн рублей. Это автомобили, запчасти, алкоголь, одежда обувь, лекарства и прочие товары народного потребления. Известно, что на сегодняшний день исполнено уже 419 судебных актов о передаче конфискованных товаров в пользу государства.
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