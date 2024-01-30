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Российский матрос попытался провезти на судне 600 бутылок контрабандного алкоголя и попался

Российский матрос попытался провезти на судне 600 бутылок контрабандного алкоголя и попался

Автор:
30 января 2024 15:14
Сообщество : Криминал
Метки: Пусан   Южная Корея   алкоголь   контрабанда   судно   таможня   уголовное дело   
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Предприимчивому моряку грозит до 5 лет колонии.

Российский моряк закупился огромной партией алкоголя в Южной Корее и попытался провезти в Россию для реализации. Однако планам ушлого матроса не суждено было сбыться. Сахалинские таможенники при досмотре обнаружили в топливном баке прибывшего из Пусана судна 600 бутылок и банок разнообразного алкоголя без акцизных марок.


В общей сложности матрос попытался провезти 335 литров алкоголя известных марок: виски Chivas Regal, Jack Daniels, Kirkland Blended Кanadian Whisky, джин Monkey 47, вино Jinro House Wine, бурбон Jim Beam, ликер Sheridans и пиво Cass fresh.

Мужчина признался, что купил алкоголь для личных целей и намеренно скрыл его от таможенного контроля. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции). Члену экипажа грозит до 5 лет лишения свободы.

Добавим, что владивостокская таможня за 2023 год передала государству конфискат на почти 98 млн рублей. Это автомобили, запчасти, алкоголь, одежда обувь, лекарства и прочие товары народного потребления. Известно, что на сегодняшний день исполнено уже 419 судебных актов о передаче конфискованных товаров в пользу государства.

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Метки: Пусан   Южная Корея   алкоголь   контрабанда   судно   таможня   уголовное дело   
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13k
Владимир 2 часа назад
Йохохо без бутылки рома?
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3k
веселый просто 52 минуты назад
По любому стуканули
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28k
Lehoia Час назад
Большинство матросов, ходящих на дальняки, занимаются контрабандой. Но надо быть сильно глупым или самоуверенным, чтобы выбрать такой неудобный груз, как алкоголь.
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179
ruslan d Час назад
Эх, сколько добра
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