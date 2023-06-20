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Китаец попытался уехать из России, обмотавшись деликатесными "ежами"

Китаец попытался уехать из России, обмотавшись деликатесными "ежами"

Автор:
20 июня 2023 07:08
Метки: Еда   Россия   деликатес   ежи   китаец   фото   
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Почти 3,5 кг сушеного трепанга обнаружили дальневосточные таможенники под одеждой гражданина Китая.

Деликатес был разложен по пакетам и примотан скотчем вокруг пояса выезжавшего иностранца. Дальневосточный трепанг находится под угрозой исчезновения и ограничен к вывозу. Между прочим, 1 кг этого сушеного морского животного из типа иглокожих равен 30 кг живых особей.

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Метки: Еда   Россия   деликатес   ежи   китаец   фото   
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