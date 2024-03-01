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В порту Санкт-Петербурга вновь изъяли крупную партию кокаина

В порту Санкт-Петербурга вновь изъяли крупную партию кокаина

Автор:
01 марта 2024 12:58
Сообщество : Криминал
Метки: Бельгия   Санкт-Петербург   бананы   кокаин   контрабанда   таможня   
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Наркотики опять прибыли из Антверпена и снова в коробке с бананами.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Балтийской таможни обнаружили 11 прямоугольных брикетов с кокаином. Наркотики находились в коробке с бананами, которые прибыли в Петербург в контейнере из бельгийского Антверпена.


Как отметили в ФТС России, 11 килограмм изъятого порошка оценивается на чёрном рынке примерно в 165 млн рублей. Это уже четвёртая партия кокаина, которую удалось изъять таможенникам Петербурга с начала года.

Отметим, что несмотря на постоянное изъятие крупных партий кокаина, который из Латинской Америки прибывает в Европу, а затем пересылается в порты Петербурга, поток наркотиков не ослабевает. Только в конце прошлого года петербургские таможенники изъяли более двух тонн кокаина. По словам первого замначальника Северо-Западной оперативной таможни Павла Терентьева, это рекордный показатель.


Терентьев отметил, что в 2023 году чаще всего таможенники изымали гашиш, в 2022 — мефедрон, а 2024 год, видимо, будет годом кокаина.

Отметим, что найденная сегодня партия кокаина — самая небольшая. Её стоимость оценивается всего в 165 млн рублей, тогда как январе были изъяты огромные партии на 11 млрд и 13 млрд рублей.

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Метки: Бельгия   Санкт-Петербург   бананы   кокаин   контрабанда   таможня   
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7  комментариев
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12k
Б.Касторский 42 минуты назад
Судя по новостям, наркотики чуть ли не основная составляющая для питерских портов. Что ни день, то наркота. Тоннами перехватывают. Интересно, а сколько проскочило мимо.
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1k
Андрей Кузнецов 3 минуты назад
такое ощущение, что там , в европах, его уже просто девать некуда
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17k
Krava 10 минут назад
Где то плачет один "зеленый поц"))))
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17k
Kostick 19 минут назад
чот задумался, кокс в разы дороже золота.
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6k
Lexx 36 минут назад
Кокаин - это для элит. Рядовым наркоманам он не по карману.
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Alex 38 минут назад
Шо, опять?!
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