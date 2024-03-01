В порту Санкт-Петербурга вновь изъяли крупную партию кокаина

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Балтийской таможни обнаружили 11 прямоугольных брикетов с кокаином. Наркотики находились в коробке с бананами, которые прибыли в Петербург в контейнере из бельгийского Антверпена.

Как отметили в ФТС России, 11 килограмм изъятого порошка оценивается на чёрном рынке примерно в 165 млн рублей. Это уже четвёртая партия кокаина, которую удалось изъять таможенникам Петербурга с начала года.