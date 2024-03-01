В порту Санкт-Петербурга вновь изъяли крупную партию кокаина

Наркотики опять прибыли из Антверпена и снова в коробке с бананами.
В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Балтийской таможни обнаружили 11 прямоугольных брикетов с кокаином. Наркотики находились в коробке с бананами, которые прибыли в Петербург в контейнере из бельгийского Антверпена.
Как отметили в ФТС России, 11 килограмм изъятого порошка оценивается на чёрном рынке примерно в 165 млн рублей. Это уже четвёртая партия кокаина, которую удалось изъять таможенникам Петербурга с начала года.
Отметим, что несмотря на постоянное изъятие крупных партий кокаина, который из Латинской Америки прибывает в Европу, а затем пересылается в порты Петербурга, поток наркотиков не ослабевает. Только в конце прошлого года петербургские таможенники изъяли более двух тонн кокаина. По словам первого замначальника Северо-Западной оперативной таможни Павла Терентьева, это рекордный показатель.
Терентьев отметил, что в 2023 году чаще всего таможенники изымали гашиш, в 2022 — мефедрон, а 2024 год, видимо, будет годом кокаина.
Отметим, что найденная сегодня партия кокаина — самая небольшая. Её стоимость оценивается всего в 165 млн рублей, тогда как январе были изъяты огромные партии на 11 млрд и 13 млрд рублей.
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