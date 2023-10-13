Пассажирка из США не задекларировала дорогие часы и заработала уголовную статью

Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.
В петербургском аэропорту Пулково таможенники изъяли у пассажирки швейцарские часы стоимостью 6 миллионов рублей. Сообщается, что гражданка РФ прилетала из США транзитом через Турцию и пошла через "зелёный коридор", то есть без вещей, подлежащих декларированию. Однако таможенники обратили внимание на сверкающее белым металлом запястье женщины и попросили снять часы.
В ходе экспертизы сотрудники ФТС России установили, что на руке 49-летней женщины красовалась модель Annual Calendar Comlications известной швейцарской компании Patek Philippe из золота 750 пробы с бриллиантами и сапфировым стеклом. Пассажирка пояснила таможенникам, что и не думала заниматься контрабандой — часы ей подарил муж, а про необходимость декларирования она ничего не знала.
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Как сообщили в ФТС России, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду ювелирных изделий, относящихся к перечню стратегически важных товаров. Женщине грозит крупный штраф и до 7 лет колонии.
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