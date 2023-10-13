FISHKINET
Сообщество Криминал 2259 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Пассажирка из США не задекларировала дорогие часы и заработала уголовную статью

Пассажирка из США не задекларировала дорогие часы и заработала уголовную статью

Автор:
13 октября 2023 16:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аэропорт   декларация   пулково   таможня   уголовное дело   часы   
2073
2
1

Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

В петербургском аэропорту Пулково таможенники изъяли у пассажирки швейцарские часы стоимостью 6 миллионов рублей. Сообщается, что гражданка РФ прилетала из США транзитом через Турцию и пошла через "зелёный коридор", то есть без вещей, подлежащих декларированию. Однако таможенники обратили внимание на сверкающее белым металлом запястье женщины и попросили снять часы.


В ходе экспертизы сотрудники ФТС России установили, что на руке 49-летней женщины красовалась модель Annual Calendar Comlications известной швейцарской компании Patek Philippe из золота 750 пробы с бриллиантами и сапфировым стеклом. Пассажирка пояснила таможенникам, что и не думала заниматься контрабандой — часы ей подарил муж, а про необходимость декларирования она ничего не знала.

Как сообщили в ФТС России, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду ювелирных изделий, относящихся к перечню стратегически важных товаров. Женщине грозит крупный штраф и до 7 лет колонии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   аэропорт   декларация   пулково   таможня   уголовное дело   часы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Алекс 2 часа назад
100500 раз летал в Германию и обратно и никогда не декларировал ни часы ни цепочку ни браслет ни кольцо. Претензий не возникало. Это же вроде как личные вещи. Не новые, не на продажу. Не очень понял...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
1k
олег 7 минут назад
Какой тупой и ненужный наезд на гражданку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev 36 минут назад
Вот уроды наши... Вертухаи по крови. Тьфу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Александр 42 минуты назад
Сам сталкивался частенько с таможней в аэропортах и ожуевал. Одно дело, когда везешь ТОВАР, а другое - когда в Шубе за несколько лямов и должен ее ДЕКЛАРИРОВАТЬ, просто по той причине, что ее цена превышает 10000 уе. Какие же законы бредовые, ппц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Пётровыч 53 минуты назад
Пусть муж чек покажет, какие проблемы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Просто Царь Час назад
Фуфлом попахивает или ее кто-то запалил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
считаешь гайцев козлами? ты просто не знаком с таможениками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176884



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку
Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку
Креатив зашкаливает: потрясающие примеры меню
Креатив зашкаливает: потрясающие примеры меню
Набирающие популярность в сообществах
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
Самые глупые исследования британских ученых. ТОП 10. Интересные факты
Самые глупые исследования британских ученых. ТОП 10. Интересные факты
Выбираем зимние шины на Авито
Выбираем зимние шины на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Рекорд в постели

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#ДТП#авто аварии#Москва#подборка#полиция#фильм#США
#в мире#машина#интересное#аварии#факты#кино#новости#дети#конфликт#улыбнуло
#автомобили#животные#Юмор#интересно#Прикол#Автовсячина#позитив#Россия#инцидент#Жизнь
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито Китаец спрятал полмиллиона рублей в кроссовках и попытался вывезти в КНР Китаец спрятал полмиллиона рублей в кроссовках и попытался вывезти в КНР Некавказская пленница: конюх-узбек похитил в Калининграде школьницу, чтобы увезти её на родину и жениться Некавказская пленница: конюх-узбек похитил в Калининграде школьницу, чтобы увезти её на родину и... "Всё загадили!": в Чикаго разрастается эпидемия диареи "Всё загадили!": в Чикаго разрастается эпидемия диареи "Аж наш дом дрогнул!": неподалёку от аэропорта в Сочи взорвался и загорелся резервуар с топливом "Аж наш дом дрогнул!": неподалёку от аэропорта в Сочи взорвался и загорелся резервуар с топливом Пьяный москвич попытался угнать «Гелендваген», а когда не получилось, решил его сжечь Пьяный москвич попытался угнать «Гелендваген», а когда не получилось, решил его сжечь

На что жалуетесь?

Вернуться