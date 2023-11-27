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Депутаты предложили выдавать «родительскую зарплату» матерям

Депутаты предложили выдавать «родительскую зарплату» матерям

Автор:
27 ноября 2023 17:47
Сообщество : Жить в России
Метки: депутат   мать   пособие   прожиточный минимум   ребенок   родительская зарплата   сергей миронов   
1810
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И платить её, пока ребёнку не исполнится 18 лет.

Сейчас чиновники и парламентарии активно обсуждают демографию. Даже праздник появился - День Матери, он был вчера. И депутаты вновь подняли тему рождения и воспитания детей.

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Инициатором стал лидер «Справедливой России - за правду» Сергей Миронов. Он предложил выплачивать матерям «родительскую зарплату» в размере прожиточного минимума. Сейчас это:

  • 14 375 рублей - на душу населения.
  • 15 669 рублей - для трудоспособных граждан.
  • 13 944 рублей - ребёнку.
  • 12 363 рублей - для пенсионеров.

Прожиточный минимум часто путают с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Прожиточный минимум - это минимальная сумма, которая нужна для удовлетворения базовых потребностей. А МРОТ - минимум, который обязан заплатить сотруднику работодатель. С 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.

Сложно сказать, насколько этот минимум поможет поднять и воспитать ребёнка. Тем не менее, Миронов указал именно его:

Сегодня огромное количество женщин с детьми испытывают большие трудности. Происходит это по одной простой причине. Многие семьи, где один родитель работает, а другой занимается воспитанием детей, сталкиваются с очень большими финансовыми проблемами. Денег порой не хватает даже на то, чтобы одеть и накормить своих детей.

Но выход есть. Для поддержки неработающих мам мы предлагаем ввести в стране «родительские зарплаты» – специальные ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. Такие пособия должны выплачиваться на каждого ребенка до 18 лет, пока мама не трудоустроится. Таким образом, женщина будет уверена, что даже если она не сможет работать после рождения малыша, государство её поддержит.

Скептики считают, что от инициативы толку не будет. Даже если её одобрят. А реалисты говорят, что лучше уж такой минимум, чем ничего.

По поводу демографии - о ней говорят не просто так. Эксперты Социального фонда дали прогноз по рождаемости на несколько лет вперёд и сообщили о демографической яме, самой сильной за последние десятилетия. Цифры такие:

  • 2023 год - 1,245 млн человек (минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн).
  • 2024 год - 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х).
  • 2025 год - 1,153 млн человек.
  • 2026 год - 1,143 млн человек.

В девяностых рождаемость неумолимо падала, сейчас наступили последствия - снизилось количество потенциальных матерей. А часть общества вообще не планирует заводить детей. Вот поэтому чиновники всех уровней и обсуждают демографию. Если анализировать цифры, то становится понятно, почему власти активно борются с пропагандой ЛГБТ - два мужика родить ребёнка не могут. Да даже если поможет суррогатная мать, воспитывать ребёнка в ЛГБТ-семье, весьма сомнительная идея. Семейный союз - это мужчина и женщина, а не Родитель 1 и Родитель 2.

В целом, ситуация всё-таки должна измениться и рождаемость вырастет. Но для этого потребуется гораздо больше денег, чем прожиточный минимум в 14 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: депутат   мать   пособие   прожиточный минимум   ребенок   родительская зарплата   сергей миронов   
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25  комментариев
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3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
популизм,у них выборы скоро
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22k
BiZ 19 минут назад
за чей счет банкет?
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10k
Garpia121 Полчаса назад
Да хоть бы не зарплату, хоть бы стаж засчитывали. А то вот теперь выясняется, что баллы докупать предлагают, для нормальной пенсии.
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31k
Григорий Полчаса назад
Выборы-выборы, депутаты №";;$ !!!
"Многие семьи сталкиваются с очень большими финансовыми проблемами. Денег порой не хватает даже на то, чтобы одеть и накормить своих детей."
Так не печатайте деньги! Мы не можем ходить к работодателю постоянно и говорить, что на 12% все подорожало.
"Сбербанк показал рекордную прибыль!" - ваш ростовщик "заработал" рекорд. Вы настолько тупые, что не понимаете, откуда он изъял эти деньги? Заработать их мог мужик на сталепрокатном, парикмахер, врач. Банкир в силу специфики может только перекладывать кучки и чуть-чуть отщипывать себе. В нашем случае всего-то триллион! Т.е. выходит по 7 тысяч рублей с КАЖДОГО жителя России, включая детей и стариков.
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127
sir.dawidow2018 43 минуты назад
Ну возьмите из своей зарплаты и премий и выплачивайте. а не лайки зарабатывайте. Умники бл...ь!
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2k
Alexander Gorn 55 минут назад
Во-первых, это предложение не примут. По очевидной причине: его даже не удосужились оформить как законопроект. А не сделали этого по еще более очевидной причине - в законопроекте надо указывать источники финансирования, причем не просто "бюджет" написать, а какие конкретно статьи расходов порезать, чтобы хватило на это дело. В общем, Миронов и сам это прекрасно понимает, поэтому вместо внесения законопроекта высказывается в воздух.
А во-вторых, представим на секунду, что его все же каким-то немыслимым образом приняли. Где взяли деньги? Два варианта - либо допечатали, либо действительно порезали другие статьи. Но товаров-то страна производить больше от этого не стала, поэтому не будет так, что просто матери стали жить лучше. Нет, будет перераспределение - либо через инфляцию, либо кому-то из нас (не думаете же, что депутатам) зарплаты понизят. Словом, чтобы все матери России стали жить лучше, всем не-матерям придется изрядно ужаться - траты-то будут гигантские. Причем, как всегда при капитализме, сильнее всего тем, кто и так не шикует. Вы как, готовы к такому? Вот, скажем, треть лично ваших доходов, или даже половину, отдать на "материнскую зарплату"? Я че-то как-то не готов, честно скажу. Это уж не говоря о том, сколько из этих денег украдут в процессе перераспределения.
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8k
Фон Шниппельблох 58 минут назад
Ладно матерям. А патерям? Т.е. отцам. ))) Или татупед - каблук ссаный?
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6k
пирожок 59 минут назад
Самый бесполезный депутат
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2k
Nico 59 минут назад
эту проблему уже не решить никакими деньгами. а дальше хуже. завезут кого нибудь- азиатов, евреев и пр.
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4k
Сергей С Час назад
Идея хорошая, но вряд ли кто ее примет. Это популизм.
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291
iskra Сергей С Час назад
Принять то могут, перед выборами прокатит. Только непонятно откуда деньги возьмутся. Придется отбирать у медицины,образования,госслужащих,пенсионеров. Расходы на оборону явно не сократят..
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0
Анатолий iskra 2 минуты назад
Можно рубль ещё обвалить
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Таджикороссияне, киргизороссияне и узбекороссияне бешено приветствуют инициативу. От них не отстают цыгане.
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Этот крендель всю свою карьеру построил на таких обещаниях, дать всем денег бесплатно. Вот только где их брать, понятия не имеет.
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3k
Yus 2 часа назад
Только пускай еще предложит, что за любой косяк любимого чада, мамаша все выплаты вернет. А то развелось "Яжмать" и "ЭтоДети". Деньги то они будут получать, только ни одна самка собаки воспитанием не занимается.
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23k
Анатолий Соколов 2 часа назад
для крупных городов это предложение может и "ниочём", а вот для небольших посёлков и деревень - такие деньги будут весьма ощутимыми.
и если выплаты будут идти "на каждого ребёнка" - то "за троих детей" это будет почти 45 тысяч.
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16k
куджо 2 часа назад
Возьмите меня за такую зп все предлагать, я буду очень продуктивно и качественно предлагать
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August

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