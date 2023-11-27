Депутаты предложили выдавать «родительскую зарплату» матерям

И платить её, пока ребёнку не исполнится 18 лет.
Сейчас чиновники и парламентарии активно обсуждают демографию. Даже праздник появился - День Матери, он был вчера. И депутаты вновь подняли тему рождения и воспитания детей.
Инициатором стал лидер «Справедливой России - за правду» Сергей Миронов. Он предложил выплачивать матерям «родительскую зарплату» в размере прожиточного минимума. Сейчас это:
- 14 375 рублей - на душу населения.
- 15 669 рублей - для трудоспособных граждан.
- 13 944 рублей - ребёнку.
- 12 363 рублей - для пенсионеров.
Прожиточный минимум часто путают с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Прожиточный минимум - это минимальная сумма, которая нужна для удовлетворения базовых потребностей. А МРОТ - минимум, который обязан заплатить сотруднику работодатель. С 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.
Сложно сказать, насколько этот минимум поможет поднять и воспитать ребёнка. Тем не менее, Миронов указал именно его:
Сегодня огромное количество женщин с детьми испытывают большие трудности. Происходит это по одной простой причине. Многие семьи, где один родитель работает, а другой занимается воспитанием детей, сталкиваются с очень большими финансовыми проблемами. Денег порой не хватает даже на то, чтобы одеть и накормить своих детей.
Но выход есть. Для поддержки неработающих мам мы предлагаем ввести в стране «родительские зарплаты» – специальные ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. Такие пособия должны выплачиваться на каждого ребенка до 18 лет, пока мама не трудоустроится. Таким образом, женщина будет уверена, что даже если она не сможет работать после рождения малыша, государство её поддержит.
Скептики считают, что от инициативы толку не будет. Даже если её одобрят. А реалисты говорят, что лучше уж такой минимум, чем ничего.
По поводу демографии - о ней говорят не просто так. Эксперты Социального фонда дали прогноз по рождаемости на несколько лет вперёд и сообщили о демографической яме, самой сильной за последние десятилетия. Цифры такие:
- 2023 год - 1,245 млн человек (минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн).
- 2024 год - 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х).
- 2025 год - 1,153 млн человек.
- 2026 год - 1,143 млн человек.
В девяностых рождаемость неумолимо падала, сейчас наступили последствия - снизилось количество потенциальных матерей. А часть общества вообще не планирует заводить детей. Вот поэтому чиновники всех уровней и обсуждают демографию. Если анализировать цифры, то становится понятно, почему власти активно борются с пропагандой ЛГБТ - два мужика родить ребёнка не могут. Да даже если поможет суррогатная мать, воспитывать ребёнка в ЛГБТ-семье, весьма сомнительная идея. Семейный союз - это мужчина и женщина, а не Родитель 1 и Родитель 2.
В целом, ситуация всё-таки должна измениться и рождаемость вырастет. Но для этого потребуется гораздо больше денег, чем прожиточный минимум в 14 тысяч рублей.
Источник:
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"Многие семьи сталкиваются с очень большими финансовыми проблемами. Денег порой не хватает даже на то, чтобы одеть и накормить своих детей."
Так не печатайте деньги! Мы не можем ходить к работодателю постоянно и говорить, что на 12% все подорожало.
"Сбербанк показал рекордную прибыль!" - ваш ростовщик "заработал" рекорд. Вы настолько тупые, что не понимаете, откуда он изъял эти деньги? Заработать их мог мужик на сталепрокатном, парикмахер, врач. Банкир в силу специфики может только перекладывать кучки и чуть-чуть отщипывать себе. В нашем случае всего-то триллион! Т.е. выходит по 7 тысяч рублей с КАЖДОГО жителя России, включая детей и стариков.
А во-вторых, представим на секунду, что его все же каким-то немыслимым образом приняли. Где взяли деньги? Два варианта - либо допечатали, либо действительно порезали другие статьи. Но товаров-то страна производить больше от этого не стала, поэтому не будет так, что просто матери стали жить лучше. Нет, будет перераспределение - либо через инфляцию, либо кому-то из нас (не думаете же, что депутатам) зарплаты понизят. Словом, чтобы все матери России стали жить лучше, всем не-матерям придется изрядно ужаться - траты-то будут гигантские. Причем, как всегда при капитализме, сильнее всего тем, кто и так не шикует. Вы как, готовы к такому? Вот, скажем, треть лично ваших доходов, или даже половину, отдать на "материнскую зарплату"? Я че-то как-то не готов, честно скажу. Это уж не говоря о том, сколько из этих денег украдут в процессе перераспределения.
и если выплаты будут идти "на каждого ребёнка" - то "за троих детей" это будет почти 45 тысяч.