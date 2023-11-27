Депутаты предложили выдавать «родительскую зарплату» матерям

Инициатором стал лидер «Справедливой России - за правду» Сергей Миронов. Он предложил выплачивать матерям «родительскую зарплату» в размере прожиточного минимума. Сейчас это:

14 375 рублей - на душу населения.

15 669 рублей - для трудоспособных граждан.

13 944 рублей - ребёнку.

12 363 рублей - для пенсионеров.

Прожиточный минимум часто путают с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Прожиточный минимум - это минимальная сумма, которая нужна для удовлетворения базовых потребностей. А МРОТ - минимум, который обязан заплатить сотруднику работодатель. С 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.

Сложно сказать, насколько этот минимум поможет поднять и воспитать ребёнка. Тем не менее, Миронов указал именно его: