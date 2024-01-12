В Екатеринбурге женщина заставила сына гулять на морозе в одних носках и попала под проверку полиции

Сегодня утром российские соцсети облетели несколько фотографий из Екатеринбурга, на которых запечатлены женщина и мальчик без обуви, выгуливающий на поводке мопса. Инцидент произошёл в Солнечном микрорайоне вечером в четверг, 11 января. По словам очевидцев, мальчик плакал и жаловался маме, что у него от холода "теперь ноги отпадут". На улице стоял мороз в 23 градуса.





Вслед за общественностью жестокими методами воспитания возмутились правоохранительные органы и региональный детский омбудсмен Игорь Мороков. Женщину быстро нашли. Сейчас она находится в отделе полиции и даёт показания.



