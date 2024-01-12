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В Екатеринбурге женщина заставила сына гулять на морозе в одних носках и попала под проверку полиции

В Екатеринбурге женщина заставила сына гулять на морозе в одних носках и попала под проверку полиции

Автор:
12 января 2024 14:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: МВД   воспитание   красноярск   мать   мороз   ребёнок   
1795
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Женщине грозит уголовная статья за истязание несовершеннолетнего.

Сегодня утром российские соцсети облетели несколько фотографий из Екатеринбурга, на которых запечатлены женщина и мальчик без обуви, выгуливающий на поводке мопса. Инцидент произошёл в Солнечном микрорайоне вечером в четверг, 11 января. По словам очевидцев, мальчик плакал и жаловался маме, что у него от холода "теперь ноги отпадут". На улице стоял мороз в 23 градуса.


Вслед за общественностью жестокими методами воспитания возмутились правоохранительные органы и региональный детский омбудсмен Игорь Мороков. Женщину быстро нашли. Сейчас она находится в отделе полиции и даёт показания.


"Сейчас правоохранители определяют степень вины матери. Здоровью мальчика эта история не навредила. В школе с ним пообщался психолог, а медик его осмотрел. С точки зрения здоровья каких-то нехороших последствий — ничего такого нет", — сказал омбудсмен Мороков.

Сообщается, что женщина уже извинилась и дала пояснение своему поступку. Она хотела проучить сына, который очень любит гулять со своей собакой. Она была против, чтобы сын выводил собаку на мороз, но ребёнок не сдавался. Тогда она решила, чтобы школьник почувствовал себя в шкуре пса и заставила его выйти на мороз без обуви. Она также добавила, что не беспокоится за здоровье сына, поскольку он серьёзно занимается хоккеем и давно получил закалку на ледовой арене, где всегда прохладно.


"Но именно то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания. Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно", — дала комментарий женщина.

Известно, что семья на учёте не состояла. Тем не менее сейчас полицейские устанавливают степень вины, в зависимости от которой женщине может грозить либо лишение родительских прав, либо уголовная статья.


"Согласно ст. 69 СК РФ жестокое обращение с детьми влечет за собой лишение родительских прав, если данный случай в этой семье не единственный. В зависимости от нанесенного вреда здоровью мальчика речь может идти о ст. 117 УК (истязание), ст. 115 УК (легкий вред), ст. 112 УК (средней тяжести вред здоровью). В зависимости от состава наказание может составить до семи лет тюрьмы", — перечислил возможные последствия юрист Александр Хаминский.


Добавим, что омбудсмен Мороков не выступает за наказание матери. Чиновник хочет выяснить все обстоятельства инцидента, а затем провести профилактическую беседу с матерью ребёнка.


"Изучим причины и условия, почему это произошло. Обсудим воспитательный процесс дома. Результатом станут наши рекомендации маме о том, как выстраивать взаимоотношения. Не совсем правильные такие формы воспитания", — сообщил журналистам Игорь Мороков.


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Метки: МВД   воспитание   красноярск   мать   мороз   ребёнок   
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15  комментариев
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3k
xbrat 3 часа назад
Еб@нут@я.... ну купи мопсу тапки для мопсов, если переживаешь за собаку! Судя по фото пес не очень то и против гулять.
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899
Дмитрий 6 минут назад
Дура баба. Куда муж то смотрит? Воспитать дома без свидетелей.
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16k
GROMOZEKA 8 минут назад
« Она была против, чтобы сын выводил собаку на мороз, но ребёнок не сдавался.»

Зоошиза
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1k
Darki 10 минут назад
Ну тут если мама хотела показать какого псу на морозе,то справедливо будет показать ей как было её сыну на морозе.
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56k
Опиум для народа 52 минуты назад
Собака вообще должна жить на улице.
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416
Человек Наблюдающий Час назад
Вы это серьезно????
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0
Константин Час назад
Это Екатеринбург, мкр Солнечный.
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34k
Teodor 2 часа назад
Дура чёртова...
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142
Аврашалом Маркович 2 часа назад
"Известно, что семья на учёте в ПНД не состояла" ПНД - психо-неврологический диспансер. Мамаша не состояла, а зря. Теперь лепит тупые отмазы, хотя есть мысль, что после праздников не хотела на работу, лучше посидеть на больничном по уходу за ребенком.
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6k
satra 2 часа назад
Тут жпа в чем, если человек один раз сильно поморозит руки/ноги, то в последующем при гораздо менее экстремальных температурах у него будут возникать проблемы.

Тоже самое и с перегревом. Один раз тепловой удар - беречься потом всю жизнь.
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78k
Viktor 3 часа назад
Добрая мамочка, туды её в качель! Ничего, сынок потом припомнит, когда кружку воды подавать будет.
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11k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ивановцы напряглись и притихли.
Воспитатели детского сада, в котором закаленные обливанием дети не болеют, погрустнели и сформулировали запрос "как сушить сухари".
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