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СССР. Прекрасная страна, в которой мы жили

СССР. Прекрасная страна, в которой мы жили

Автор:
26 ноября 2023 19:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Родина   СССР   место рождения   
1033
2

У каждого из нас есть Родина, где мы появились на свет. Предлагаю пользователям и нашего Ресурса поделиться, кто* в каком регионе громко известил весь свет о своём появлении, ...если, конечно, не секрет.

…У меня это город Слуцк, Белорусская Советская Социалистическая Республика.



»---(ツ)---«

______________________________

*

Включая, в том числе и тех, кто родился уже после СССР, на территории этой Великой страны.


Источник: Facebook (запрещён в РФ)

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Метки: Родина   СССР   место рождения   
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49  комментариев
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36k
albedo 2 часа назад
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4k
TOROID 9 минут назад
Владивосток
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16k
Альф 57 9 минут назад
Родился в Тбилиси, юность прошла в Ташкенте. После окончания службы (8 лет) обосновался в Санкт-Петербурге
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111
2023 Полчаса назад
Это была и осталась -- Родина. Такой больше не будет уже никогда.

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23k
Слепой Пью 49 минут назад
Пятигорск - лучший город Земли.
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30k
Юрьевич Час назад
Ссылка youtu.be
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21k
kσρβγς Час назад
Ща наминусуют...
Масква... ХЗ в каком поколении... Достоверно - еще при Иоанне Васильевиче тут жили...
Рождественский бульвар...
Брат прадеда причислен к лику...
В утешение минусаторам - а сам я никто, ага... такое же быдло, как и вы... (с)

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16k
Александр Маслов Автор поста Час назад
Спасибо всем, кто отозвался!

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41k
Сергей Час назад
Н-Тагил
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306
Павел Верещагин Час назад
Гродно,Белоруссия
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7k
Бу 2 часа назад
Новосибирск
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126
Falke 2 часа назад
Омск :)
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5k
Котэ 2 часа назад
Валга Эстонская ССР
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126k
parallax 2 часа назад
Родился в г. Копейске, под Челябинском. Потом родители перебрались на Волгу и меня с собой взяли.
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5k
4ijik 2 часа назад
Алма-Ата
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14k
gavrosh 2 часа назад
Калининград)
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7k
alexxxx7878 2 часа назад
Свердловск!
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16k
ss 2 часа назад
"У каждого из нас есть Родина, где мы появились на свет."
---
Правильнее сказать - была... Мою Родину СССР ворьё и бандиты порвали на части. Её больше нет... Нет той страны, которая меня вырастила, воспитала, выучила. Нет той страны, которой я давал присягу. Нет больше "человек человеку друг, товарищ и брат". Осталось только "Homo homini lupus est"...
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36k
albedo 2 часа назад
Москва.
Отличный ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ город.
Кстати-в классе я. русский, был нацменьшинством.
60 % класса евреи - национальность в СССР писали в классном журнале.
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33
Death 2 часа назад
Ленинград
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Полтава УССР.
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Александр Маслов
Почему Фишки? ...Сам не понимаю! Вероятно догнали возрастные психоизменения... »---(ツ)---«
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