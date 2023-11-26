СССР. Прекрасная страна, в которой мы жили

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У каждого из нас есть Родина, где мы появились на свет. Предлагаю пользователям и нашего Ресурса поделиться, кто* в каком регионе громко известил весь свет о своём появлении, ...если, конечно, не секрет.
…У меня это город Слуцк, Белорусская Советская Социалистическая Республика.
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Включая, в том числе и тех, кто родился уже после СССР, на территории этой Великой страны.
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
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Метки: Родина СССР место рождения
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Масква... ХЗ в каком поколении... Достоверно - еще при Иоанне Васильевиче тут жили...
Рождественский бульвар...
Брат прадеда причислен к лику...
В утешение минусаторам - а сам я никто, ага... такое же быдло, как и вы... (с)
Я и по жизни со слабыми тормозами, но научился сдерживаться в большинстве случаев... Многие, знающие меня и не поверят, что я могу слететь с катушек... А в сети это легче, видишь повод, а не выспался, бессонная рабочая ночь, Ал... эээ... Некая контора срочно требует доработки, у другой сложности... Ну и на автопилоте срываюсь...
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Правильнее сказать - была... Мою Родину СССР ворьё и бандиты порвали на части. Её больше нет... Нет той страны, которая меня вырастила, воспитала, выучила. Нет той страны, которой я давал присягу. Нет больше "человек человеку друг, товарищ и брат". Осталось только "Homo homini lupus est"...
Отличный ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ город.
Кстати-в классе я. русский, был нацменьшинством.
60 % класса евреи - национальность в СССР писали в классном журнале.