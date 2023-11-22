"Судьба релоканта" или Новые приключения политических эмигрантов за рубежом

Рассказ "самого неудачливого релоканта", бежавшего от мобилизации в Грузию, - публикует портал Pravda.ru.

Испугавшись новостей из Телеграма и почувствовав, как в спину "дышит военком", в первые два дня после объявления мобилизации, этот персонаж даже купил у границы старый велосипед за 216 000 рублей 😱😂

... А потом пришлось вернуться - поколение "снежинок" не приживается в суровом мире, - констатирует издание.

Текст из письма: