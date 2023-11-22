"Судьба релоканта" или Новые приключения политических эмигрантов за рубежом

Мы продолжаем публиковать "истории успеха" российских релокантов в сказочном зарубежье, а между тем, HeadHunter на днях сообщил о возвращении в Россию каждого четвертого представителя этого соевого сообщества. Речь идёт о людях, которые сменили в своём резюме страну пребывания на РФ и находятся в поиске работы.
Рассказ "самого неудачливого релоканта", бежавшего от мобилизации в Грузию, - публикует портал Pravda.ru.
Испугавшись новостей из Телеграма и почувствовав, как в спину "дышит военком", в первые два дня после объявления мобилизации, этот персонаж даже купил у границы старый велосипед за 216 000 рублей 😱😂
... А потом пришлось вернуться - поколение "снежинок" не приживается в суровом мире, - констатирует издание.
Текст из письма:
А вот ещё одна история.
20-летний Сергей и 19-летняя Екатерина жили в Дубае, но нашли вакансию в Мьянме, где требовались люди европейской внешности для того, чтобы разводить лохов, убеждая инвестировать в криптовалюту.
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Сейчас в Мьянме идет гражданская война, эти клоуны сидят в глуши, без денег на еду и даже на проживание в отеле. Теперь они сняли ролик, чтобы гадкая ненавистная Россия бросилась их спасать.
Тем временем, HeadHunter сообщил о возвращении в Россию 26% релокантов.
Как рассказала «Газете.Ru» главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина:
Вернулся каждый четвертый релокант. Это показал наш анализ резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с РФ на другую страну в течение 2022 года, проведённый в октябре этого года. При этом средний показатель вернувшихся по топ-10 странам, приоритетным для релокации, ещё выше – 28%.
На решение вернуться к родным берёзкам повлияло несколько факторов: ухудшение экономического положения релокантов, падение курса рубля, отсутствие планов по проведению очередной волны мобилизации и некоторые другие.
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