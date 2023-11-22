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"Судьба релоканта" или Новые приключения политических эмигрантов за рубежом

"Судьба релоканта" или Новые приключения политических эмигрантов за рубежом

Автор:
22 ноября 2023 22:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Грузия   Дубай   Мьянма   Родина   Россия   возвращение   работа   релоканты   судьба   
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Мы продолжаем публиковать "истории успеха" российских релокантов в сказочном зарубежье, а между тем, HeadHunter на днях сообщил о возвращении в Россию каждого четвертого представителя этого соевого сообщества. Речь идёт о людях, которые сменили в своём резюме страну пребывания на РФ и находятся в поиске работы.

Рассказ "самого неудачливого релоканта", бежавшего от мобилизации в Грузию, - публикует портал Pravda.ru.

Испугавшись новостей из Телеграма и почувствовав, как в спину "дышит военком", в первые два дня после объявления мобилизации, этот персонаж даже купил у границы старый велосипед за 216 000 рублей 😱😂

... А потом пришлось вернуться - поколение "снежинок" не приживается в суровом мире, - констатирует издание.

Текст из письма:

А вот ещё одна история.

20-летний Сергей и 19-летняя Екатерина жили в Дубае, но нашли вакансию в Мьянме, где требовались люди европейской внешности для того, чтобы разводить лохов, убеждая инвестировать в криптовалюту.

Сейчас в Мьянме идет гражданская война, эти клоуны сидят в глуши, без денег на еду и даже на проживание в отеле. Теперь они сняли ролик, чтобы гадкая ненавистная Россия бросилась их спасать.


Тем временем, HeadHunter сообщил о возвращении в Россию 26% релокантов.

Как рассказала «Газете.Ru» главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина:

Вернулся каждый четвертый релокант. Это показал наш анализ резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с РФ на другую страну в течение 2022 года, проведённый в октябре этого года. При этом средний показатель вернувшихся по топ-10 странам, приоритетным для релокации, ещё выше – 28%.

На решение вернуться к родным берёзкам повлияло несколько факторов: ухудшение экономического положения релокантов, падение курса рубля, отсутствие планов по проведению очередной волны мобилизации и некоторые другие.

Источник:

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Метки: Грузия   Дубай   Мьянма   Родина   Россия   возвращение   работа   релоканты   судьба   
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11  комментариев
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17k
Алекс Час назад
Если они ничего не должны Родине, то что должна Родина им?
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1k
Александр 46 секунд назад
Ну первая история - "конченый", на кой ... ты возвращался, а далее просто тупые.
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284
Шэльмавье фон Шольценко 15 минут назад
У парочки один мозг на двоих, ...улиточий блть, этож насколько кретином надо быть, чтоб самим ,своими руками догрести до самой полной ямы с дерьмом, и нырнуть туда????
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4k
Руслан 20 минут назад
Отец помогал два раза, а сынуля с ним порвал. Тварь неблагодарная. Вот и всё, что нужно знать про этих пи@арасов
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7k
V2.Smirnov Полчаса назад
Первый пример показателен. Отец два раза давал ему крупную сумму денег. А соевый понял "куда надо развиваться" - "с отцом порвал". Вот такое вот "развитие".
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52k
Прораб Полчаса назад
Мечутся педики на велосипедике
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33k
Teodor Полчаса назад
А чего он с отцом порвал? Чтобы деньги не возвращать..?
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1k
ФЫВАПРОЛ 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Тамара 42 минуты назад
Этот ... недоделок вернувшийся написал, что с отцом он порвал. Что бы деньги не возвращать?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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