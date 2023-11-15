Как началась история воров в законе

Постепенно, на окраинах Московского царства, начинают формирование поселения, состоящие из разных национальностей, но основой их стали казацкие общины. Они сдерживали турок и крымских татар, а за это Москва им оказывала помощь. Периодически они набегали на соседей и от них частенько страдали и купцы, и даже царские послы.

Казаки считали себя вроде бы и царскими поддаными, но всё же на условиях самоуправления. Помимо самоизбрания войскового атамана, донские казаки не выдавали тех, кто переходил в их "импровизированную" банду.

Именно культура казачества с её свободой и вольностями считается основополагающей в становлении разбойничьей субкультуры с 15 по 17 века. В начале 17 века "казак" был синонимом разбойника. Именно тогда в русском языке появились слова "дуванить" (делёжка добычи), "сарынь на кичку" (боевой клич во время нападения), "притон" (секретное место обиталища речных разбойников).