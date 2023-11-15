Как началась история воров в законе

Мы достаточно знаем по советских и постсоветских воров в законе: воротилы криминального мира, завоевавшие уважение своими поступками и поведением. Коронации удостаивались только самые избранные и им никто не смел перечить. Но появились они ещё до СССР.
Стоит начать с 1497 года, когда было введено понятие "ведомый лихой человек" в масштабах государства. Так обозначили профессионального преступника-рецидивиста. Это понятие с небольшими изменениями существовало до конца 17 века.
В Судебнике 1497 года перечислены социально-опасные преступления, в числе которых значится убийство, разбой и воровство. Эти деяния отличали организованную преступность того периода. Разбойничьи банды и сообщества воров существовали только на социальных связях: кто-то знает кого-то, кому сбыть товар, кто-то отвечал за контакты с "крышами" и так далее.
Чтобы искоренить преступность применяли жестокие процедуры, среди которых пытки были очень растространены. А ещё с ворами, убийцами и разбойниками было запрещено идти на мировую.
Постепенно, на окраинах Московского царства, начинают формирование поселения, состоящие из разных национальностей, но основой их стали казацкие общины. Они сдерживали турок и крымских татар, а за это Москва им оказывала помощь. Периодически они набегали на соседей и от них частенько страдали и купцы, и даже царские послы.
Казаки считали себя вроде бы и царскими поддаными, но всё же на условиях самоуправления. Помимо самоизбрания войскового атамана, донские казаки не выдавали тех, кто переходил в их "импровизированную" банду.
Именно культура казачества с её свободой и вольностями считается основополагающей в становлении разбойничьей субкультуры с 15 по 17 века. В начале 17 века "казак" был синонимом разбойника. Именно тогда в русском языке появились слова "дуванить" (делёжка добычи), "сарынь на кичку" (боевой клич во время нападения), "притон" (секретное место обиталища речных разбойников).
Преступность была повсеместно, а как только случались неурожаи и голодные годы, то она существенно увеличивалась.
Казнь преступников в 1679 году на Красной площади была примечательна тем, что это были первые преступники из высшего общества - сотник Прохор Кропотов и его "коллеги" были представителями царского двора. Они были бандой, что многие годы жгла и грабила деревни Подмосковья и не чуралась убийством любого, кто мог встать на их пойти. После того как все их деяния стали известны правительств, то их тут же поймали с помощью отряда.
До властей дошли разговоры Кропотова о том, что ему мало грабежей и он хочет сначала укрыться в Польше, а потом, в компании короля Царства Польского двинуть на Москву войной. Разговоры на уровне государственной измены. Немудрено,что Кропотов с приближёнными были очень быстро пойманы и казнены.
Петровские реформы существенно повлияли на все сферы русского общества, в том числе и на преступную среду. Из-за масштабной модернизации, разбой и грабёж в закоулках перерос в скрытное хищение имущества. Вот тогда-то в воровском мире и возник легендарный Ванька Каин. Его считают чем-то вроде отца организованной преступности.
Иван Осипов был родом из деревни Болгачиново Ростовского уезда. Он появился в семье крепостных в 1722 году и уже ребёнком угодил в дворовые купцов Филатьевых (в Москве). Вот тут-то Осипов и начинает своё знакомство с воровским миром. Почему его нарекли Каином история, к сожалению, умалчивает.
И с 1735 по 1741 годы он стал успешным, если так можно сказать, карманником. Но в 1741 году Иван почему-то пришёл в полицию и предложил сдать своих "коллег" по воровству. Скорее всего, прозвище к нему приклеилось именно в тот момент, но это лишь предположение. Он начал сотрудничество с властями и помог им за семь лет поимать 774 преступника, при этом не прекращая творить беззаконие.
Несмотря на такую масштабную помощь и то, что многие чиновники относились довольно снисходительно к Каину, главный полицмейстер всё же написал обращение к Елизавете Петровне с просьбой прекратить деятельность Ваньки.
Следствие над доносителем продолжалось очень долго - с 1749 года по 1755. Его сначала приговорили к смертной казни, но потом изменили на вечную каторгу. Туда Каин отправился с вырезанными ноздрями и клеймом "вор".
Ванька использовал свои знания агентуру преступного мира, чтобы справиться с ним. Он был кем-то вроде сыщика или детектива, использовал те же методы и таким вот оригинальным образом повлиял на развитие сыска в царской России. Благодаря ему и его свидетельствам можно увидеть изнутри воровской мир московских преступников того периода.
Возраст их обычно был от 18 до 30. Те "огольцы", что примыкали к бандам раньше, лет с 10, были по статусу даже ниже шестёрок и держали их обычно за "принеси-подай", зато они всё видели, слышали и набирались опыта, чтобы потом также начать "карьеру".
Преступный мир состоял в основном из трёх групп. Первыми были крестьяне, беглые солдаты или горожане, утратившие связь с общиной. Ко второй группе относились экс-работники московских фабрик. Третьей группа состояла из солдатских сирот - они были воспитанниками Московской гарнизонной школы. Практически все эти люди не были москвичами, а были "понаехавшими" в поисках лучшей жизни. Главные в бандах были первыми отголосками воров в законе - были банды, их главари и те, кто были "коронованы" на то, чтобы решать проблемы внутри этой преступной экосистемы.
Организованная преступность со второй половины 19 и начала 20 века перешла из Петербурга и Москвы в другие города: Нижний Новгород, Киев, Ростов-на-Дону и не только. Художественная литература поспособствовала некой романтизации преступного мира. Вспомнить только рассказы Бабеля про Одессу и Беню Крика. Скорее всего его прототипом стал всенародно известный Мишка Япончик.
Чем лучше начинала работать агентурная сеть полиции, под началом легендарного Аркадия Кошко, тем способнее, в ответ, становились преступники.
Историки часто расходятся во мнениях, когда же именно появились воры в законе. Кто-то говорит, что без НКВД не обошлось, мол, чекистам так было легче контролировать то, как ведут себя зэки и о чём говорят в камерах. Но версия уж больно противоречивая, посколько по самому кодексу чести вора было "западло" сотрудничать вообще с любой властью.
Вторая версия гласит, что система вора в законе была выстроена уже бывшими белыми офицерами, которые пришли к криминалу после того, как Красная Армия разгромила их движение. Вот эта версия, разумеется, более рабочая, ведь для того, чтобы организовать довольно-таки непростую и чёткую конструкцию, с идеологией и иерархией, быть обыкновенным уркой недостаточно. Нужны знания, грамотность и умение вести диалог. Ну и правила существования были в чём-то похожи на кодекс чести офицеров. А до 1917 года, к слову сказать, такой чёткой и жёсткой иерархии в преступном мире просто-напросто не существовало. Их называли жиганами.
В конце 20-х годов борьба за лидерство шло, в основном, в местах заключения. В 1929 году, в советских тюрьмах содержалось около 37 тысяч преступных урок-авторитетов, бесчинствующих исключительно ради наживы. На их сторону встало тюремное начальство, ведь им было важно, чтобы не было "идейных" главарей, подрывающих своими речами государственные устои. Жиганов отправляли в самые суровые тюрьмы, их условия старались сделать хуже, чем у безыдейных уркаганов. Именно благодаря этим действиям властей, жиганы в итоге постепенно растворились в небытие.
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