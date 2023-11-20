Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли

Забегая вперед, скажу, что воевать с Ганой советские власти не собирались. Тем более, что сам факт нахождения боевых кораблей ВМФ СССР у африканского побережья являлся, своего рода, тайной. Однако ганские пограничники этого не знали и верили лишь тому, что видели своими глазами. А видели они весьма внушительную подготовку к ракетному удару. Более того, Советы сделали «ход конем», и с подобным визитом заявились в порты соседних государств – Нигерии и Гвинеи. У СССР была вполне конкретная миссия: заставить правительства соседних с Ганой стран повлиять на ганцев и убедить их пойти навстречу требованиям советских властей.