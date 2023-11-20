Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли

Задолго до появления нашумевших на весь мир сомалийских пиратов, российские советские суда регулярно подвергались абордажам со стороны морских преступников.
Так одним из наиболее ярких случаев подобного нападения является произошедший в 1966 году «Ганский инцидент», в результате которого было захвачено советское научное судно «Ристна», на котором, по мнению властей Ганы, советские моряки перевозили оружие для повстанцев.
В трюмах «Ристны» действительно находилось кое-что секретное, однако это было лишь навигационное оборудование, необходимо для исследовательской деятельности. Оно было найдено во время обыска трюмов «Ристны», однако совершенно не заинтересовало ганских военных. А больше на борту ничего не было…
Не имея на руках никаких других козырей, ганцам ничего не оставалось, как отпустить корабль. К тому же, капитан «Ристны» внезапно оказался знакомым командира ганских военных, поэтому оставлять его в плену никто не собирался. Узнав про этот случай, советские власти решили не усугублять и без того шаткую ситуацию, и закрыли глаза на произошедшее. Все ведь закончилось благополучно, и это главное!
Однако следующий случай «замять» не вышло, и советским властям все же пришлось вмешаться в решение вопроса и даже немного «поиграть мускулами». Очередной, более крупный захват советских судов у берегов Ганы произошел двумя годами позже – в 1968-ом. На этот раз под удар попали два советских траулера «Холод» и «Ветер» - разумеется, вместе с экипажами.
Ганские пограничники обвинили капитанов советских судов в нарушении 12-мильной зоны (части территориального моря, 22 км от берега, которую суда и корабли (в том числе и военные), ходящие под флагами иностранных государств, имеют полное право «мирно» пересекать). Советские траулеры были препровождены в порт, а моряки отправлены в местную ганскую тюрьму, где в ужасных условиях провели следующие полгода.
Обвинение в нарушении 12-мильной зоны было всего лишь поводом для захвата советских кораблей. На самом же деле все прекрасно понимали, что истинная причина агрессии заключалась в военном перевороте, который во всю продолжался в Гане. Сотрудничавший с СССР и КНР президент, Кваме Нкрума, был свергнут, представители этих стран высланы за границу, а дипломатические отношения расторгнуты. Советские же траулеры, так сказать, просто попали под горячую руку…
Надо отметить, что все попытки правительства СССР уладить конфликт дипломатическим путем и договориться об освобождении попавших в плен моряков потерпели неудачу. Не сработали даже экономические методы давления – СССР на время приостановил поставки нефтепродуктов в Гану. Советам ничего более не оставалось, как применить силу…ну, или продемонстрировать возможность ее применения.
Для этой цели из состава ВМФ были выделены ракетный корабль «Бойкий», танкер «Олекма», подлодка «Ярославский комсомолец» и БРК «Неуловимый», которые, дойдя до порта Такоради, встали на рейд и принялись усиленно и максимально показательно готовиться к ракетной атаке.
Забегая вперед, скажу, что воевать с Ганой советские власти не собирались. Тем более, что сам факт нахождения боевых кораблей ВМФ СССР у африканского побережья являлся, своего рода, тайной. Однако ганские пограничники этого не знали и верили лишь тому, что видели своими глазами. А видели они весьма внушительную подготовку к ракетному удару. Более того, Советы сделали «ход конем», и с подобным визитом заявились в порты соседних государств – Нигерии и Гвинеи. У СССР была вполне конкретная миссия: заставить правительства соседних с Ганой стран повлиять на ганцев и убедить их пойти навстречу требованиям советских властей.
Надо сказать, обманный маневр сработал наилучшим образом – причем не только с правительствами Нигерии и Гвинеи. Ганцы настолько впечатлились подготовкой советов к возможному ракетному удару (а как тут не впечатлится: противокорабельный ракетный комплекс «Щука», который легко поражал и морские, наземные цели, со стороны смотрелся более чем внушительно!), что отпустили советских моряков на свободу. Правда, не всех: за капитанов траулеров советским военным все же пришлось немного побороться - ганский суд приговорил капитанов к формальному штрафу.
Однако освобождение моряков стало не единственным успехом советских военных во время данного похода. СССР заключил договор о размещении советской военно-морской базы в Западной Африке. Этот шаг стал, своего рода, превентивной мерой, чтобы никакие «Ганские инциденты» и подобные им ситуации впредь не повторялись. Так сказать, на всякий случай…
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В 1970-х годах, после нападений пиратов в Малаккском проливе на советские суда, командованием ВМФ СССР было решено провести спецоперацию. Один из больших десантных кораблей закамуфлировали под сухогруз, разместили на нем морских пехотинцев и отправили в пролив. Параллельно по дипломатическим каналам и торговым представительствам была запущена информация, мол, данное судно везет пять тонн индийского опия-сырца. Пиратская разведка среагировала, и в определенном месте на «сухогруз» накинулись десятки абордажных команд. Встретили их морпехи – огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь военные моряки не имели, а вот пиратов полегло немало.
В 1989 году четверо марокканских пиратов под угрозой оружия захватили рыболовное судно «Капитан Орликов». К счастью, радист успел дать радиограмму на находившийся неподалеку советский тральщик «Пулеметчик». Военный корабль подоспел к месту происшествия, и когда храбрившиеся пираты выпустили по нему несколько очередей из автоматов, навели на них автоматическую пушку и дали предупредительный выстрел. Это отрезвило нападавших, и, те предпочли сдаться. Советские моряки были освобождены.
В период январь-август 1990 года МТЩ «Разведчик» провел 52 гражданских судна в Красном море. 14 мая 1990 года «Разведчик» конвоировал танкер «Интернационал» неподалеку от эритрейского острова Шума. Надо сказать, что эритрейцы тогда боролись за свою независимость от Эфиопии, которую поддерживал СССР. Соответственно все советские корабли сепаратисты рассматривали как вражеские и нападали, не раздумывая. В этот раз боевики на четырех катерах, вооруженных безоткатными пушками и крупнокалиберными пулеметами, атаковали боевой корабль, чтобы, расправившись с ним, заняться танкером. Реактивные гранаты и пули прошивали переборки, был ранен один из моряков. Тогда «Разведчик» открыл ответный огонь, и его орудия буквально разметали в щепки один из катеров. Оставшиеся три судна нападавших резко развернулись и поспешили скрыться за островом Шума.
Ну и на закуску, чуть более современное:
5 мая 2010 года был захвачен сомалийскими пиратами в 350 милях от берега к востоку от Аденского залива танкер «Московский университет».
Гражданское нефтеналивное судно «Московский университет» с российским экипажем под либерийским флагом перевозило 86 тыс. тонн сырой нефти. 6 мая судно было освобождено экипажем БПЕ «Маршал Шапошников» российского ВМФ. В результате операции морской пехоты 1 пират был убит и 10 захвачено в плен. Из-за несовершенства международной нормативно-правовой базы по согласованию с властями РФ пленные были отпущены. Российские военные посадили их в лодку, оборудованную радиомаяком, а спустя час сигнал его пропал с экрана радара. Это дало повод утверждать представителю Министерства обороны РФ, что «пираты, захватившие танкер Московский университет“, не смогли добраться до берега, и, видимо, все погибли».