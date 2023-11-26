Польский монарх Сигизмунд I Старый в 16 веке из-за опасений, что Русское Царство сможет организовать военно-политический союз в Европе с домом Габсбургов стал целенаправленно экспортировать в Западные страны ложную информацию о населении Русского государства.
В частности, в письме отправленном в Рим о русских сообщалось, что "московиты не христиане, они жестоки и варвары, они азиаты, а не европейцы, они в союзе с турками и татарами, чтобы уничтожить христианский мир".
Король Сигизмунд I запустил машину пропаганды против Русского государства, где над распространением в Европе мифических сочинений трудились польские историки, писатели, поэты, печатники, иезуиты, и даже государственные мужи.
Наветы сочинялись на фоне давнего религиозного противостояния католичества с православием в восточной Европе, а также вечных споров и соперничества Варшавы с Москвой за исторические земли Руси.
Спустя 200 лет, когда Варшавское герцогство в 1815 году по итогу Наполеоновской войны вошло в состав Российской империи, тогда она по инициативе русского императора Александра I преобразована была из урезанного Наполеоном Варшавского герцогства в конституционное Царство Польское.
Следующий этап истории связанный с распространением поляками антирусских риторик за рубежом переносит нас к 1920-м годам.
Глобачева Софья Николаевна в воспоминаниях о Польше находящейся в составе Российской империи (К.Глобачев "Правда о русской революции") пишет следующее:
"Я была рада жить опять в Варшаве, в городе, который лично знала, где я кончила Александро-Мариинский институт и где я вышла замуж.
В Польше вообще я жила почти с самого моего рождения, и те поляки, которых я знала с детства, как взрослые, так и дети, с которыми мы были дружны, очень хорошо и дружелюбно относились к нам, несмотря на то, что мы были русские.
Поэтому не могу не написать об одном эпизоде, который меня поразил. Два года тому назад в Нью-Йорке в одной русской семье я встретила одного интеллигентного средних лет инженера-поляка, который, не зная, что я жила в Польше, начал рассказывать, как Польша страдала под игом русского владычества, что не только не позволяли говорить по-польски, но для тога, чтобы дети могли изучать польский язык, надо было собираться в подвалах, завешивать окна, чтобы свет от свечей не проник на улицу.
Выслушав все это, я его спросила был ли он в Варшаве, и, узнав что он оттуда родом и жил там до приезда в Америку, сказала, ему, что мне очень странно слышать все это, что я жила в Польше, училась в институте и могу сказать, что в нашем русском институте Императрицы Марии Феодоровны, помещавшемся в Варшаве на Венской улице №. 8, училось много полек католичек, дочерей состоятельных родителей, а также разных, польских званий дворянок, и почти все эти девочки были на казенном счету и содержались за счет Государыни. В каждом классе одна треть были польки.
Мы, русские девочки, часто возмущались, что почти все они воспитываются на казенный счет, тогда как русским родителям, чиновникам, и военным, приходится платить за своих дочерей.
В институте было три церкви: православная, католическая и лютеранская. Приходил как русский священник, так и католический ксендз и лютеранский пастор для преподавания закона Божьего два раза в неделю, и каждый преподавал, конечно, на своем языке, приходил и мулла к магометанкам, которых, была немного.
И ксендз, и пастор служили обедни в своих, церквах.
Все польские праздники праздновались наравне с русскими, и кривд не было. Два раза в неделю приходил учитель польского языка, как теперь помню - пан Гржибовский. Русские девочки оставляли тогда класс, и оставались только польки. Я часто ухитрялась оставаться в классе и поэтому выучилась читать и писать по-польски. Перед началом уроков всегда выходили на середину класса две воспитанницы: православная, читавшая по-русски, а католичка - по-польски молитву перед учением, то же было и перед обедом. Помню, как-то ради шутки я и одна подруга полька решили поменяться ролями, я прочла молитву по-польски, а она по-русски, классная дама не заметила этого, пока мы не кончили молитву, и сделала нам выговор за неуместную шутку.
На Пасху выпускной класс не отпускался по заведенному обычаю домой, и на католический Светлый праздник мы все, русские, отправлялись в костел на богослужение, а на русскую Пасху католички приходили в нашу церковь и потом разговлялись вместе с нами. В торжественные дни все власти присутствовали на богослужении в кафедральном католическом костеле. Когда приезжал в Варшаву Виленский католический архиепископ и процессия двигалась со всеми образами и хоругвями по городу, генерал-губернатор и все власти шли с нею.
Прислуга в русских домах как мужская, так и женская была большей частью польская, говорила на своем языке, и хозяева обращались к ней тоже по-польски. Где же здесь было угнетение?
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) и Организация Варшавского договора (ОВД) прекратили своё существование в 1991 году.
С этого момента не без помощи американских кураторов начинается эпоха расцветающей демонизации России и антироссийской риторики не только в сохраненной Россией Республике Польша, но и в созданных Россией бывших советских республиках Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии.
Спасибо за чтение. Всем мира и добра.
Источник:
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За что и получил "кличку" железный Феликс.
Да за одну ликвидацию беспризорности он заслужил благодарность русского народа!!