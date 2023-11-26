Московиты не христиане, они жестоки и варвары, они азиаты, а не европейцы

FISHKINET
Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" "Я в лесу, мёртв": парень оставил записку и таинственно пропал после ссоры с девушкой "Я в лесу, мёртв": парень оставил записку и таинственно пропал... Кореянка получила пожизненный срок за убийство, которое совершила из интереса, начитавшись книг Кореянка получила пожизненный срок за убийство, которое совершила... Пьяный мужчина напал на девушек в теплой остановке за то, что они дымили электронкой Пьяный мужчина напал на девушек в теплой остановке за то, что они... Аркадий Северный Аркадий Северный "Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты "Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Бурундук расплатился с кормильцем листьями Бурундук расплатился с кормильцем листьями Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19... Как мужик с сороками воевал Как мужик с сороками воевал В Мурино дети спасали застрявшего в снегу робота-курьера В Мурино дети спасали застрявшего в снегу робота-курьера Водяные котики Водяные котики Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям За&nbsp;кадром советских фильмов За кадром советских фильмов Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные В Калуге в больнице детей с пневмонией причастили "с одной ложки" В Калуге в больнице детей с пневмонией причастили "с одной ложки" К Новому году готовится: в Приморье водитель встретил бобра с ёлочкой К Новому году готовится: в Приморье водитель встретил бобра с ёлочкой Рукастый отец похвастался, что сделал для 3-летнего сынишки потрясающий автосимулятор Рукастый отец похвастался, что сделал для 3-летнего сынишки...
Московиты не христиане, они жестоки и варвары, они азиаты, а не европейцы

Московиты не христиане, они жестоки и варвары, они азиаты, а не европейцы

Автор:
26 ноября 2023 17:10
Метки: Русская Польша   Царство Польское   антироссийская пропаганда   история   история России   поляки   российская империя   русофобия   
420
2

Польский монарх Сигизмунд I Старый в 16 веке из-за опасений, что Русское Царство сможет организовать военно-политический союз в Европе с домом Габсбургов стал целенаправленно экспортировать в Западные страны ложную информацию о населении Русского государства.

В частности, в письме отправленном в Рим о русских сообщалось, что "московиты не христиане, они жестоки и варвары, они азиаты, а не европейцы, они в союзе с турками и татарами, чтобы уничтожить христианский мир".

Король Сигизмунд I запустил машину пропаганды против Русского государства, где над распространением в Европе мифических сочинений трудились польские историки, писатели, поэты, печатники, иезуиты, и даже государственные мужи.
Наветы сочинялись на фоне давнего религиозного противостояния католичества с православием в восточной Европе, а также вечных споров и соперничества Варшавы с Москвой за исторические земли Руси.

Спустя 200 лет, когда Варшавское герцогство в 1815 году по итогу Наполеоновской войны вошло в состав Российской империи, тогда она по инициативе русского императора Александра I преобразована была из урезанного Наполеоном Варшавского герцогства в конституционное Царство Польское.
Следующий этап истории связанный с распространением поляками антирусских риторик за рубежом переносит нас к 1920-м годам.

Глобачева Софья Николаевна в воспоминаниях о Польше находящейся в составе Российской империи (К.Глобачев "Правда о русской революции") пишет следующее:

"Я была рада жить опять в Варшаве, в городе, который лично знала, где я кончила Александро-Мариинский институт и где я вышла замуж.
В Польше вообще я жила почти с самого моего рождения, и те поляки, которых я знала с детства, как взрослые, так и дети, с которыми мы были дружны, очень хорошо и дружелюбно относились к нам, несмотря на то, что мы были русские.

Поэтому не могу не написать об одном эпизоде, который меня поразил. Два года тому назад в Нью-Йорке в одной русской семье я встретила одного интеллигентного средних лет инженера-поляка, который, не зная, что я жила в Польше, начал рассказывать, как Польша страдала под игом русского владычества, что не только не позволяли говорить по-польски, но для тога, чтобы дети могли изучать польский язык, надо было собираться в подвалах, завешивать окна, чтобы свет от свечей не проник на улицу.
Выслушав все это, я его спросила был ли он в Варшаве, и, узнав что он оттуда родом и жил там до приезда в Америку, сказала, ему, что мне очень странно слышать все это, что я жила в Польше, училась в институте и могу сказать, что в нашем русском институте Императрицы Марии Феодоровны, помещавшемся в Варшаве на Венской улице №. 8, училось много полек католичек, дочерей состоятельных родителей, а также разных, польских званий дворянок, и почти все эти девочки были на казенном счету и содержались за счет Государыни. В каждом классе одна треть были польки.

Мы, русские девочки, часто возмущались, что почти все они воспитываются на казенный счет, тогда как русским родителям, чиновникам, и военным, приходится платить за своих дочерей.
В институте было три церкви: православная, католическая и лютеранская. Приходил как русский священник, так и католический ксендз и лютеранский пастор для преподавания закона Божьего два раза в неделю, и каждый преподавал, конечно, на своем языке, приходил и мулла к магометанкам, которых, была немного.
И ксендз, и пастор служили обедни в своих, церквах.

Все польские праздники праздновались наравне с русскими, и кривд не было. Два раза в неделю приходил учитель польского языка, как теперь помню - пан Гржибовский. Русские девочки оставляли тогда класс, и оставались только польки. Я часто ухитрялась оставаться в классе и поэтому выучилась читать и писать по-польски. Перед началом уроков всегда выходили на середину класса две воспитанницы: православная, читавшая по-русски, а католичка - по-польски молитву перед учением, то же было и перед обедом. Помню, как-то ради шутки я и одна подруга полька решили поменяться ролями, я прочла молитву по-польски, а она по-русски, классная дама не заметила этого, пока мы не кончили молитву, и сделала нам выговор за неуместную шутку.

На Пасху выпускной класс не отпускался по заведенному обычаю домой, и на католический Светлый праздник мы все, русские, отправлялись в костел на богослужение, а на русскую Пасху католички приходили в нашу церковь и потом разговлялись вместе с нами. В торжественные дни все власти присутствовали на богослужении в кафедральном католическом костеле. Когда приезжал в Варшаву Виленский католический архиепископ и процессия двигалась со всеми образами и хоругвями по городу, генерал-губернатор и все власти шли с нею.
Прислуга в русских домах как мужская, так и женская была большей частью польская, говорила на своем языке, и хозяева обращались к ней тоже по-польски. Где же здесь было угнетение?


Союз Советских Социалистических Республик (СССР) и Организация Варшавского договора (ОВД) прекратили своё существование в 1991 году.

С этого момента не без помощи американских кураторов начинается эпоха расцветающей демонизации России и антироссийской риторики не только в сохраненной Россией Республике Польша, но и в созданных Россией бывших советских республиках Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии.


Спасибо за чтение. Всем мира и добра.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Русская Польша   Царство Польское   антироссийская пропаганда   история   история России   поляки   российская империя   русофобия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Слепой Пью 2 часа назад
У пшеков до сих пор свербит в дупе, что они были "от можа до можа", что истово раздувают их хозяева... вот когда плюнут нахрен на преданья старины глубокой и станут жить в настоящем, может и пройдет все, станут нормальными людьми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Babangdida 41 минуту назад
Ну, что сказать - Славяне-католики, воображающие себя евреями, которые попытались канонизировать в Ватикане доказанного гея.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Alex Ivanov 47 минут назад
Назвать меня московитом))) А я реально не обижусь... при том что мои предки с великих княжеств Тверского, Рязанского и с Новгорода/Пскова. Мы Стокгольм палили пару раз на ура)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юр21 Час назад
Ой да ладно, в Европе задолго до поляков каждая жаба сидящая на кочке считала себя пупом земли, а остальных недочеловеками, до сих пор французы ненавидят немцев и англичан, поляки ненавидят немцев и русских, англичане считают себя нацией богов призваных править всей планетой, болгары ненавидят румын и венгров... И приди кто то к власти который объявит о неподсудности той или иной нации - и Гитлер ещё раз сдохнет, но теперь от зависти, позолота цивилизованности исчезнет с европейцев в мгновение ока и мы снова увидим зверя готового убивать, насиловать и грабить. Этих тварей в рамках приличия может сдерживать только страх.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей Час назад
Вот этот поляк наш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
albedo Час назад
Вспомнилось:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Авва Градский
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5c6cd1f5ec6b2300b24ae126 ЖЖ: https://imperium-ross.livejournal.com/ Пикабу: https://pikabu.ru/@Avva.Gradsky
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5334



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 ноября
10 вещей, которые раньше были в норме вещей, но сейчас вне закона
10 вещей, которые раньше были в норме вещей, но сейчас вне закона
Набирающие популярность
25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас
25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Россия#кино#СССР#интересно#Прикол#съемка
#животные#факты#милота#люди#в мире#ребенок#фильм
#Юмор#история#забавно#Китай#дети#Суд#кот
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат В гибели "Титаника" нашли "русский след" В гибели "Титаника" нашли "русский след" "Средь шумного бала случайно": обратная сторона аристократического развлечения "Средь шумного бала случайно": обратная сторона аристократического развлечения Закулисье дворцовых переворотов: зачем Англия профинансировала убийство Павла I Закулисье дворцовых переворотов: зачем Англия профинансировала убийство Павла I Как Мальта могла, но не стала частью Российской империи Как Мальта могла, но не стала частью Российской империи Битва при Карансебеше – сражение, претендующее на статус самого абсурдного в истории Битва при Карансебеше – сражение, претендующее на статус самого абсурдного в истории

На что жалуетесь?

Вернуться