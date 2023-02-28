В гибели "Титаника" нашли "русский след"

Британский учёный Халперн уверен, что без русских там не обошлось.
Британец Сэмюэл Халперн занимается исследованиями гибели легендарного "Титаника". Последнее время он уделил много внимания личности капитана затонувшего парохода. Учёный сообщил, что нашёл новые архивные документы, проливающие свет на происхождение Эдварда Джона Смита. Халперн уверен, что тот имел русские корни.
Учёный вполне серьзено заявляет, что это "открытие" позволит по-новому вглянуть на трагические события, произошедшие более 100 лет назад.
Пассажирский пароход Титаник затонул в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом. Тогда погибло множество людей. Точное число жертв до сих пор неизвестно, и по разным источникам погибшими считают от 1495 до 1635 человек.
Однако русофобия и витающие настроения в обществе, похоже, настолько затмевают разум, что в трагедии даже столетней давности некоторые с готовностью видят "русский след".
Между тем, Эдвард Джон Смит прошёл крайне сложный и долгий путь, прежде чем стал капитаном легендарного "Титаника".
Родившись в не очень богатой семье гончара и банковской работницы в Стаффордшире, он с детства был вынужден много и усердно работать. Когда отец Эдварда умер от туберкулёза, мальчик был вынужден бросить школу и устроиться на фабрику Etruria Forge, где в большом литейном цеху в Сток‑он‑Тренте он управлял паровым молотом.
В 1867 года Смит отправился в Ливерпуль, решив стать моряком. Там он устроился учеником на парусное судно компании A. Gibson&Co, которая занималась грузоперевозками. Мальчик усердно трудился,и, переходя с корабля на корабль, набирался опыта и делал карьеру. В 1871 году Смит получил свидетельство 2‑го помощника, а еще через два года сдал экзамены и стал первым помощником капитана. После он получил диплом, разрешающий судовождение, и в 1876 стал капитаном грузового корабля "Лиззи Феннелл".
Три года он перевозил грузы между Канадой, Великобританией и США на этом корабле, а затем перешёл в другую компанию White Star Line, которая занималась пассажирскими перевозками. Смиту пришлось переучиваться, прежде чем ему доверили управление первым пароходом. До того, как он стал капитаном крупных пассажирских лайнеров, Смит практически с нуля прошёл школу капитанства на небольших судах.
Заслуги Смита были отмечены наградами: медалью Transport Medal за участие в англо-бурской войне,
наградой Резерва Королевских ВМС Великобритании за 15 лет службы. Трансатлантический круиз "Титаника" стал последним для капитана Смита. Он не сделал попытки спастись и погиб вместе с другими членами экипажа.
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ЗЫ. Пусть они ещё раз проверят причину вымирания динозавров.
-Из российских газет:"- Вчера, столкнулся с айсбергом и затонул пароход из США "Титаник"!
Команда айсберга представлена к правительственным наградам!
Кто титанк потопил, Вашингтона пристрелил?
Это русские!
С Марса воду утащил, динозавров всех убил?
Это русские!
Кенеди кто застрелил, скрипалей он отравил?
Это русские! Это русские, этооооо русские!
Эти русские - они таки везде пролезут!
- Он утонул.
Пусть продолжают в том же духе))
"Британец Сэмюэл Халперн занимается исследованиями гибели легендарного "Титаника" и уверен, что его капитан Эдвард Джон Смит имел русские корни."
а то получается какое то вялое выгораживание в стиле "предложение правильное, но слушать мы тебя не будем по тому что лично с тобой кое что не так"