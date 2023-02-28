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В гибели "Титаника" нашли "русский след"

В гибели "Титаника" нашли "русский след"

Автор:
28 февраля 2023 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Эдвар Смит   видео   гибель титаника   гипотеза   история   капитан   политика   русофобия   титаник   
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Британский учёный Халперн уверен, что без русских там не обошлось.

Британец Сэмюэл Халперн занимается исследованиями гибели легендарного "Титаника". Последнее время он уделил много внимания личности капитана затонувшего парохода. Учёный сообщил, что нашёл новые архивные документы, проливающие свет на происхождение Эдварда Джона Смита. Халперн уверен, что тот имел русские корни.


Учёный вполне серьзено заявляет, что это "открытие" позволит по-новому вглянуть на трагические события, произошедшие более 100 лет назад.



Пассажирский пароход Титаник затонул в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом. Тогда погибло множество людей. Точное число жертв до сих пор неизвестно, и по разным источникам погибшими считают от 1495 до 1635 человек.

Однако русофобия и витающие настроения в обществе, похоже, настолько затмевают разум, что в трагедии даже столетней давности некоторые с готовностью видят "русский след".


Между тем, Эдвард Джон Смит прошёл крайне сложный и долгий путь, прежде чем стал капитаном легендарного "Титаника".

Родившись в не очень богатой семье гончара и банковской работницы в Стаффордшире, он с детства был вынужден много и усердно работать. Когда отец Эдварда умер от туберкулёза, мальчик был вынужден бросить школу и устроиться на фабрику Etruria Forge, где в большом литейном цеху в Сток‑он‑Тренте он управлял паровым молотом.


В 1867 года Смит отправился в Ливерпуль, решив стать моряком. Там он устроился учеником на парусное судно компании A. Gibson&Co, которая занималась грузоперевозками. Мальчик усердно трудился,и, переходя с корабля на корабль, набирался опыта и делал карьеру. В 1871 году Смит получил свидетельство 2‑го помощника, а еще через два года сдал экзамены и стал первым помощником капитана. После он получил диплом, разрешающий судовождение, и в 1876 стал капитаном грузового корабля "Лиззи Феннелл".


Три года он перевозил грузы между Канадой, Великобританией и США на этом корабле, а затем перешёл в другую компанию White Star Line, которая занималась пассажирскими перевозками. Смиту пришлось переучиваться, прежде чем ему доверили управление первым пароходом. До того, как он стал капитаном крупных пассажирских лайнеров, Смит практически с нуля прошёл школу капитанства на небольших судах.


Заслуги Смита были отмечены наградами: медалью Transport Medal за участие в англо-бурской войне,
наградой Резерва Королевских ВМС Великобритании за 15 лет службы. Трансатлантический круиз "Титаника" стал последним для капитана Смита. Он не сделал попытки спастись и погиб вместе с другими членами экипажа.

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Метки: Эдвар Смит   видео   гибель титаника   гипотеза   история   капитан   политика   русофобия   титаник   
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26  комментариев
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267
mechatron 56 минут назад
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44k
Цыц тут у меня 4 минуты назад
Всё больше и больше горжусь тем, что русский!
ЗЫ. Пусть они ещё раз проверят причину вымирания динозавров.
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893
Олег Квирулянт 4 минуты назад
Айсберги! говорил Митрич насмешливо. Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. Верно Пряхин говорит. Отобрать и все.
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3k
Артур 5 минут назад
Да уж говорите прямо - Путин виноват!
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982
Хачик 7 минут назад
Навеяло...)))
-Из российских газет:"- Вчера, столкнулся с айсбергом и затонул пароход из США "Титаник"!
Команда айсберга представлена к правительственным наградам!
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9k
Владимир 19 минут назад
Ктоооооооо.....
Кто титанк потопил, Вашингтона пристрелил?
Это русские!
С Марса воду утащил, динозавров всех убил?
Это русские!
Кенеди кто застрелил, скрипалей он отравил?
Это русские! Это русские, этооооо русские!
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31k
Dobry vojak Svejk 21 минуту назад
А айсберг русские всей деревней сами сделали. Три дня водой поливали льдину, пока не убедились, что пора направлять его по встречному курсу...
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25k
ПаганецЪ 22 минуты назад
Ой-вэй! Вам жеж говорили, шо Айсберг тут таки ни при чём!
Эти русские - они таки везде пролезут!
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30k
Ashabad Полчаса назад
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10k
GRuslan 39 минут назад
Про убийство Кеннеди ещё не было? За давностью событий можно тоже приплести), хрен опровергнешь, тем более тогда Путин уже родился))
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2k
Rodaslav 40 минут назад
Скажите, а динозавров тоже мы...?
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3k
kleyman 40 минут назад
- Владимир Владимирович, что случилось с Титаником?
- Он утонул.

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7k
Алексей 42 минуты назад
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47k
Элек Мек 42 минуты назад
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1k
Лимонадный Джо 44 минуты назад
Большому кораблю - большая торпеда!
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2k
RaiJu 50 минут назад
А я думал сионистский след, ведь из-за которого утонул Титаник это еврей по фамилии Айсберг
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
С этих дебильных русофобов-чинуш..даже собственные граждане уже ржут..на митинги выходят по всей Европе..
Пусть продолжают в том же духе))
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8k
Copycat Час назад
Эту статью нужно как тряпку выжимать что бы в ней было меньше воды по тому что ценная информация тут выглядит вот так:

"Британец Сэмюэл Халперн занимается исследованиями гибели легендарного "Титаника" и уверен, что его капитан Эдвард Джон Смит имел русские корни."
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148
noname789 Час назад
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1k
Виктор Глущенко Час назад
После слов - БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ - дальше можно не читать .
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1k
GoInDown Час назад
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