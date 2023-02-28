В гибели "Титаника" нашли "русский след"

Однако русофобия и витающие настроения в обществе, похоже, настолько затмевают разум, что в трагедии даже столетней давности некоторые с готовностью видят "русский след".

Между тем, Эдвард Джон Смит прошёл крайне сложный и долгий путь, прежде чем стал капитаном легендарного "Титаника".

Родившись в не очень богатой семье гончара и банковской работницы в Стаффордшире, он с детства был вынужден много и усердно работать. Когда отец Эдварда умер от туберкулёза, мальчик был вынужден бросить школу и устроиться на фабрику Etruria Forge, где в большом литейном цеху в Сток‑он‑Тренте он управлял паровым молотом.