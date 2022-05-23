Закулисье дворцовых переворотов: зачем Англия профинансировала убийство Павла I

Император Павел I был неоднозначным лидером. У него были сторонники и почитатели, однако Петербург праздновал внезапную кончину императора. Немало врагов у него было за рубежом.
Так за что был убит Павел? И причём здесь британцы?
О Павле ходили дурные слухи ещё до восшествия на престол. Одни говорили, что им подменили мёртвого ребёнка Екатерины II, взяв из крестьянской семьи. Другие говорили, что он сын фаворита императрицы Сергея Салтыкова.
Но каким бы не было его происхождение, в императорский двор он не вписывался, поскольку проводил политику, полностью противоположную политики своей матери Екатерины Великой. Так, он заметно ослабил позиции дворян, вернул порку для аристократов, а так же ужесточил армейскую дисциплину.
А вот положение крестьян Павел I улучшил, ограничив барщину и разрешив им подавать жалобу за жестокое обращение на барина. Неудивительно, что элита его ненавидела, воспринимая любые указы как помешательство и сумасшествие.
Изменения коснулись и внешней политики. После того как французы оккупировали Мальту, местные рыцари-монахи обратились за помощью к российскому императору, объявив его великим магистром. За это Павел I предоставил им своё покровительство и петербургскую штаб-квартиру, планируя затем возвести военно-морскую базу на островном государстве.
Из-за этого Англия могла утратить влияние в Средиземном море. Усугубляло положение и то, что Павел I заключил союз с Бонапартом, планируя совместными усилиями лишить Англию статуса великой державы. А тут ещё Россия и Франция собрались в совместный поход в Индию.
Для британцев всё это сулило потерей торговой монополии, ведь Российская империя хотела переключиться на французов, выбив максимально комфортные преференции. Очевидно, что терять такой крупный рынок Англия не планировала.
Кроме того, император планировал объединить русскую православную и католическую церковь, что сделало бы Российскую империю Третьим Римом. Причём задумка могла реализоваться, ведь в 1801 году Папа Пий VI должен был прибыть в Петербург.
Официально подданным сообщили, что Павел I умер от инсульта (апоплексического удара), однако на деле в ночь с 11 на 12 марта гвардейские офицеры избили императора за отказ отречься от престола, а после задушили. Но причём здесь Англия?
Именно Англия обещала выплатить заговорщикам по 2 млн рублей. Деньги англичане планировали передать через аристократку Жеребцову Ольгу Александровну, приходившуюся любовницей британскому послу Уитворту.
Правда, отправившись за обещанной субсидией, обратно она уже не вернулась, оставив деньги себе. Но радость от кончины Павла I она явно испытала, ведь он не только выдворил её любовника из России, но и разорял её родню из семейства Зубовых. Правда, если бы не дополнительная мотивация от Уитворка, покушение, вероятно, не состоялось бы и вовсе.
В итоге англичане добились желаемого, ведь пришедший на престо Александр I почему-то отказался от союза с французами и вернулся к риторике своей бабушки Екатерины II.
Источник:
АНТИФИШКИ
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