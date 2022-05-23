FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1391 пост • 266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Закулисье дворцовых переворотов: зачем Англия профинансировала убийство Павла I

Закулисье дворцовых переворотов: зачем Англия профинансировала убийство Павла I

Автор:
23 мая 2022 23:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   Павел 1   дворцовые перевороты   история России   наполеон   российская империя   франция   
2372
9

Император Павел I был неоднозначным лидером. У него были сторонники и почитатели, однако Петербург праздновал внезапную кончину императора. Немало врагов у него было за рубежом.

Так за что был убит Павел? И причём здесь британцы?

О Павле ходили дурные слухи ещё до восшествия на престол. Одни говорили, что им подменили мёртвого ребёнка Екатерины II, взяв из крестьянской семьи. Другие говорили, что он сын фаворита императрицы Сергея Салтыкова.

×
×

Но каким бы не было его происхождение, в императорский двор он не вписывался, поскольку проводил политику, полностью противоположную политики своей матери Екатерины Великой. Так, он заметно ослабил позиции дворян, вернул порку для аристократов, а так же ужесточил армейскую дисциплину.


А вот положение крестьян Павел I улучшил, ограничив барщину и разрешив им подавать жалобу за жестокое обращение на барина. Неудивительно, что элита его ненавидела, воспринимая любые указы как помешательство и сумасшествие.

Изменения коснулись и внешней политики. После того как французы оккупировали Мальту, местные рыцари-монахи обратились за помощью к российскому императору, объявив его великим магистром. За это Павел I предоставил им своё покровительство и петербургскую штаб-квартиру, планируя затем возвести военно-морскую базу на островном государстве.

Из-за этого Англия могла утратить влияние в Средиземном море. Усугубляло положение и то, что Павел I заключил союз с Бонапартом, планируя совместными усилиями лишить Англию статуса великой державы. А тут ещё Россия и Франция собрались в совместный поход в Индию.


Для британцев всё это сулило потерей торговой монополии, ведь Российская империя хотела переключиться на французов, выбив максимально комфортные преференции. Очевидно, что терять такой крупный рынок Англия не планировала.

Кроме того, император планировал объединить русскую православную и католическую церковь, что сделало бы Российскую империю Третьим Римом. Причём задумка могла реализоваться, ведь в 1801 году Папа Пий VI должен был прибыть в Петербург.


Официально подданным сообщили, что Павел I умер от инсульта (апоплексического удара), однако на деле в ночь с 11 на 12 марта гвардейские офицеры избили императора за отказ отречься от престола, а после задушили. Но причём здесь Англия?

Именно Англия обещала выплатить заговорщикам по 2 млн рублей. Деньги англичане планировали передать через аристократку Жеребцову Ольгу Александровну, приходившуюся любовницей британскому послу Уитворту.

Правда, отправившись за обещанной субсидией, обратно она уже не вернулась, оставив деньги себе. Но радость от кончины Павла I она явно испытала, ведь он не только выдворил её любовника из России, но и разорял её родню из семейства Зубовых. Правда, если бы не дополнительная мотивация от Уитворка, покушение, вероятно, не состоялось бы и вовсе.

В итоге англичане добились желаемого, ведь пришедший на престо Александр I почему-то отказался от союза с французами и вернулся к риторике своей бабушки Екатерины II.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Англия   Павел 1   дворцовые перевороты   история России   наполеон   российская империя   франция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алекс 2 часа назад
Англичанка гадит....было и есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45270



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все дорого, денег минимум: Хаматова разочаровалась в Латвии
Все дорого, денег минимум: Хаматова разочаровалась в Латвии
Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова
Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Татуировки-трансформеры, которые умеют оживать
Татуировки-трансформеры, которые умеют оживать
Дикий Запад: действительность и романтизированные выдумки
Дикий Запад: действительность и романтизированные выдумки
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально сказано

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#люди#подборка#добро#эмиграция
#фото#прикол#факты#Россия#картинки#познавательно
#Юмор#в мире#Ватермарк#Украина#комментарии#фильм
Серия Blackview BL8800: защищенные смартфоны с 5G, тепловизором и камерой ночного видения Серия Blackview BL8800: защищенные смартфоны с 5G, тепловизором и камерой ночного видения «Мадагаскар наш»: как Пётр I планировал колонизировать «пиратский остров» «Мадагаскар наш»: как Пётр I планировал колонизировать «пиратский остров» Гаремы Руси и Российской империи: как жилось крепостным девушкам под гнётом помещиков-самодуров Гаремы Руси и Российской империи: как жилось крепостным девушкам под гнётом помещиков-самодуров Проклятье быть королевой: история жизни Марии Стюарт Проклятье быть королевой: история жизни Марии Стюарт Сколько раз брали Москву, и чем всё это заканчивалось? Сколько раз брали Москву, и чем всё это заканчивалось? Корсар в юбке под алыми парусами мести: история трагедий и побед Жанны де Бельвиль Корсар в юбке под алыми парусами мести: история трагедий и побед Жанны де Бельвиль

На что жалуетесь?

Вернуться