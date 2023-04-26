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"Средь шумного бала случайно": обратная сторона аристократического развлечения

"Средь шумного бала случайно": обратная сторона аристократического развлечения

Автор:
26 апреля 2023 21:08
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   Россия   Танцы   бал   интересное   история   российская империя   традиции   
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Лет 200 назад важнейшим событием в великосветском обществе был бал. Поражающие своим размахом и шиком мероприятия, учредил которые ещё Петр I. Но в нём было столько смущающих аспектов, что неясно: праздник это или пытка...

Начать стоит с того, что балы закатывали на всю ночь - с восьми вечера и до четырёх-пяти утра. Манкировать (пренебрегать) полученным приглашением не стоило - это могло оскорбить устроителя как минимум, а как максимум, на бал мог заглянуть сам государь, что сулило самые разные интересные знакомства.


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Бал - это не только вальс и полонез. Там отплясывали и мазурки с польками - довольно подвижные танцы, особенно мазурка.

Вот примерное расписание танцев первой половины 19 века: полонез, вальс, полька, лансье, галоп, вальс, франсез, полька, галоп, лансье, вальс, франсез, котильон. Тахикардия обеспечена.
Балы в Российской империи проводились чаще всего зимой, поэтому в зале стояла жуткая духота, ведь отапливали помещение каминами, а свет был от тысяч свечей. Окна закрыты плотными шторами, чтобы ниоткуда не сквозило. Так что веер был не столько модным аксессуаром, а способом создать хоть какой-то ветерок. А дезодорантов на тот момент ещё не существовало...


И сами танцоры, и вся зала были политы духами, причём в огромно количестве, густыми, маслянистыми. Окажись такая дама сейчас рядом, помещение очистилось бы мгновенно, только бы не слышать этот "аромат". Но даже они не могло перебить запах пота и юфти, из которой делали сапоги. Такой вот характерный запах 19 века в России. Стоит ли говорить, как могли пахнуть в разгаре танцев ноги в сапогах...


В 18 веке так ещё и парики были. Огромные, присыпанные пудрой и... вшами. Но что такое вши, по сравнению с тем, что надо было идти и страдать, с улыбкой на лице. А ещё треклятые лайковые перчатки. Выглядит, конечно, красиво, но провести в таких перчатках несколько долгих часов... Ах да. Не забывайте ещё и про украшения. Это не стекляшки какие-то - это прям ожерелья, диадемы, кольца и все из камней. Без украшений прийти - это расписаться в том, что вы разорены и подвергнуться общественному остракизму и пересудам.


А дамам приходилось страдать от тугих корсетов. В них и без танцев-то было сложно жить и дышать, а после мазурки странно, что все дамы не падали дружно в обмороки. Хотя, прецеденты и случались, для чего у окружающих всегда были с собой нюхательные соли. Или табакерки, на худой конец. На одном из балов один находчивый юноша швырнул в окно канделябр, когда все потенциальные партнерши для танцев решили дружно завалиться без чувств.


Поскольку на балу все не только плясали, но ещё пили и ели, то со временем нужно было отправлять нужду. Опять же дамам тут приходилось несладко - пышные юбки и кринолины должны были поднимать сразу две служанки в специальной комнате и в специальной посуде.


Кстати, уйти просто так было нельзя. Это не клуб какой-нибудь, где, притомившись, можно вызывать такси. Это важнейшее протокольное мероприятие, где все, начиная с хозяев, внимательно следят, кто куда пошёл, да сколько раз девушка отказала кавалеру, а кому отдала лишний полонез. А уж уйти раньше положенного - это плюнуть в лицо хозяевам. Особенно, если на балу представители царской семьи.


Натанцевавшись, нужно было ехать домой. Разгорячённые и вспотевшие танцоры усаживались в холодные кареты (напоминаю: разгар балов - зимой), что совершенно не способствовало оздоровлению. Простуда, а то и воспаление лёгких было обеспечено, а уровень медицины был, конечно, таков, что летальные исходы были нередкими.

Коротко говоря, ивент на любителя.

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Метки: Прошлое   Россия   Танцы   бал   интересное   история   российская империя   традиции   
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6  комментариев
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12k
GROMOZEKA 16 минут назад
«Поскольку на балу все не только плясали, но ещё пили и ели, то со временем нужно было отправлять нужду»

«Просвещенная» Европа на примере Франции, делала это весьма изящно, за портьерами, ими же и подтираясь.
Отчего один из Людовиков вынужден был построить себе новый дворец, ибо из старого вонь было уже не вывести.
Красота!
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1k
DDM 5 минут назад
Мне кажется все сильно преувеличено. Для начала вспомните какие потолки во всех бальных залах! Да они метров по семь! А то и больше, если с балюстрадой на втором этаже. Так что было куда и жару свечей уйти и воздуху циркулировать. Окна тоже навряд ли были пластиковые, а наоборот были деревянные с кучей стеклышек и должны были немного сквозить. Так что учитывая высоту потолков и площадь остекления бальных залов, не верю в особую духотищу. Ну может и были неудачные балы, но так чтобы это была прямо регулярная пытка?!
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13
stepler 7 минут назад
Ржевский: - Вы танцуете интерробанг
Она: - Нет, мы не танцуем...
Ржевский: - Пошто не танцуете?
Она: - Когда мы пляшем и танцуем, то потем, а потом воням!!!
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1k
Dimon 10 минут назад
А теперь представьте летом условный Дартаньян прискакал из Лондона в кожаных штанах и ботфортах прямиком в объятия Констанции. Да что там Дартаньян, средневековый рыцарь весь закованный в железо припёрся к принцессе в объятья! В общем мне больше по душе в те времена на Руси, после баньки, да под квас с милой целоваться!
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10k
Sapsan Полчаса назад
А хруст французской булки быль?
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