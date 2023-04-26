"Средь шумного бала случайно": обратная сторона аристократического развлечения

Бал - это не только вальс и полонез. Там отплясывали и мазурки с польками - довольно подвижные танцы, особенно мазурка.

Вот примерное расписание танцев первой половины 19 века: полонез, вальс, полька, лансье, галоп, вальс, франсез, полька, галоп, лансье, вальс, франсез, котильон. Тахикардия обеспечена.

Балы в Российской империи проводились чаще всего зимой, поэтому в зале стояла жуткая духота, ведь отапливали помещение каминами, а свет был от тысяч свечей. Окна закрыты плотными шторами, чтобы ниоткуда не сквозило. Так что веер был не столько модным аксессуаром, а способом создать хоть какой-то ветерок. А дезодорантов на тот момент ещё не существовало...



