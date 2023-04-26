"Средь шумного бала случайно": обратная сторона аристократического развлечения

Лет 200 назад важнейшим событием в великосветском обществе был бал. Поражающие своим размахом и шиком мероприятия, учредил которые ещё Петр I. Но в нём было столько смущающих аспектов, что неясно: праздник это или пытка...
Начать стоит с того, что балы закатывали на всю ночь - с восьми вечера и до четырёх-пяти утра. Манкировать (пренебрегать) полученным приглашением не стоило - это могло оскорбить устроителя как минимум, а как максимум, на бал мог заглянуть сам государь, что сулило самые разные интересные знакомства.
Бал - это не только вальс и полонез. Там отплясывали и мазурки с польками - довольно подвижные танцы, особенно мазурка.
Вот примерное расписание танцев первой половины 19 века: полонез, вальс, полька, лансье, галоп, вальс, франсез, полька, галоп, лансье, вальс, франсез, котильон. Тахикардия обеспечена.
Балы в Российской империи проводились чаще всего зимой, поэтому в зале стояла жуткая духота, ведь отапливали помещение каминами, а свет был от тысяч свечей. Окна закрыты плотными шторами, чтобы ниоткуда не сквозило. Так что веер был не столько модным аксессуаром, а способом создать хоть какой-то ветерок. А дезодорантов на тот момент ещё не существовало...
И сами танцоры, и вся зала были политы духами, причём в огромно количестве, густыми, маслянистыми. Окажись такая дама сейчас рядом, помещение очистилось бы мгновенно, только бы не слышать этот "аромат". Но даже они не могло перебить запах пота и юфти, из которой делали сапоги. Такой вот характерный запах 19 века в России. Стоит ли говорить, как могли пахнуть в разгаре танцев ноги в сапогах...
В 18 веке так ещё и парики были. Огромные, присыпанные пудрой и... вшами. Но что такое вши, по сравнению с тем, что надо было идти и страдать, с улыбкой на лице. А ещё треклятые лайковые перчатки. Выглядит, конечно, красиво, но провести в таких перчатках несколько долгих часов... Ах да. Не забывайте ещё и про украшения. Это не стекляшки какие-то - это прям ожерелья, диадемы, кольца и все из камней. Без украшений прийти - это расписаться в том, что вы разорены и подвергнуться общественному остракизму и пересудам.
А дамам приходилось страдать от тугих корсетов. В них и без танцев-то было сложно жить и дышать, а после мазурки странно, что все дамы не падали дружно в обмороки. Хотя, прецеденты и случались, для чего у окружающих всегда были с собой нюхательные соли. Или табакерки, на худой конец. На одном из балов один находчивый юноша швырнул в окно канделябр, когда все потенциальные партнерши для танцев решили дружно завалиться без чувств.
Поскольку на балу все не только плясали, но ещё пили и ели, то со временем нужно было отправлять нужду. Опять же дамам тут приходилось несладко - пышные юбки и кринолины должны были поднимать сразу две служанки в специальной комнате и в специальной посуде.
Кстати, уйти просто так было нельзя. Это не клуб какой-нибудь, где, притомившись, можно вызывать такси. Это важнейшее протокольное мероприятие, где все, начиная с хозяев, внимательно следят, кто куда пошёл, да сколько раз девушка отказала кавалеру, а кому отдала лишний полонез. А уж уйти раньше положенного - это плюнуть в лицо хозяевам. Особенно, если на балу представители царской семьи.
Натанцевавшись, нужно было ехать домой. Разгорячённые и вспотевшие танцоры усаживались в холодные кареты (напоминаю: разгар балов - зимой), что совершенно не способствовало оздоровлению. Простуда, а то и воспаление лёгких было обеспечено, а уровень медицины был, конечно, таков, что летальные исходы были нередкими.
Коротко говоря, ивент на любителя.
Источник:
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«Просвещенная» Европа на примере Франции, делала это весьма изящно, за портьерами, ими же и подтираясь.
Отчего один из Людовиков вынужден был построить себе новый дворец, ибо из старого вонь было уже не вывести.
Красота!
Она: - Нет, мы не танцуем...
Ржевский: - Пошто не танцуете?
Она: - Когда мы пляшем и танцуем, то потем, а потом воням!!!