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Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих

Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих

Автор:
25 ноября 2023 21:52
Метки: картинки   кино   смешно   
319
28

Уважаемые, отнеситесь к данным картинкам с Юмором!

Интересного вам просмотра!

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Метки: картинки   кино   смешно   
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5  комментариев
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325
ruslan d Час назад
А прикольно , некоторые прям шедевры
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16k
Александр 23 минуты назад
Узнаваемо, иногда даже без подписей...
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227
Желание враг мудрости 56 минут назад
В бой идут одни "старики"... - тоже можно было бы. Или сержанта Цыбулю, Спортлото. А еще есть Ва-банк, Чапаев, Берегись автомобиля, Доживем до понедельника, Самогонщики, Кавказская пленница, Гусарская баллада... и еще пару десятков "так уже не снимут".
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20k
Андрей Час назад
Если бы не было надписей, над №2 я бы задумался, но остальные с ходу узнаются.
Три чая с конфетами автору!
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
Да супер ! Чего там ! Жаль Кузнецова Калягин узнаются только по костюмам . В0 !!!!
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Юганск

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