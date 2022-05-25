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"Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени

"Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени

Автор:
25 мая 2022 15:50
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   алиэкспрес   картинки   отзывы   скриншоты   смешно   упоротые отзывы   
6039
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Читаете ли вы отзывы, прежде чем купить товар или заказать услугу? Это ведь не только полезно, но и увлекательно!

В наше время нельзя быть абсолютно уверенным в качестве товара или услуги, поэтому читаем отзывы и получаем удовольствие!

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Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   алиэкспрес   картинки   отзывы   скриншоты   смешно   упоротые отзывы   
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17  комментариев
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25k
Андрей Иванов 4 часа назад
Зачем третий раз? Он же герметичный, после лунатиков можно было достать и помыть
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1k
xannar 4 часа назад
Иногда сервисы, типа Яндекса и т.д. очень назойливо просят оставить отзыв про какие-нибудь странные места, рядом с которыми вас засекла геолокация (мост, бензоколонка и т.д.). Иногда проще написать какую-нибудь хрень, чем пытаться избавиться от этого постоянно выскакивающего уведомления.
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2k
Radugananebe 4 часа назад
А зачем нужна подсветка на унитазе?
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дмитрий Злодей 4 часа назад
что бы бабайка ночью не цапнул
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