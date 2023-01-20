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Киногерои спустились в подземку

Киногерои спустились в подземку

Автор:
20 января 2023 12:52
Сообщество : Кино
Метки: Искусственный интеллект   Метро   забавно   картинки   кино   киногерои   подземка   фантазии   
1098
31
Искусственный интеллект попросили представить себе, как выглядели бы герои популярных фильмов в качестве пассажиров метро. И вот что у него получилось. Как живые, правда?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Метро   забавно   картинки   кино   киногерои   подземка   фантазии   
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10  комментариев
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27k
Ego sum qui sum Час назад
Судя по Гарри Поттеру, он достиг успехов в зельеварении
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20k
nobody® 16 минут назад
Комментарий к фото
какие колени, такая и улыбка на лице
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2k
MPEG-8 Полчаса назад
Как то не могу понять, зачем изображать супергероев как отбросов общества, вон взять Суперсемейку, дак они выглядят в обычной жизни приятно.
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4k
Петр Полчаса назад
БОМЖи все?)))
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2k
Агафон 37 минут назад
Довольно интересно и красиво сделано!
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541
Лютый вам Бетховен 42 минуты назад
Согласен - единственный кто удачно получился это Гарик Поттер.
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4k
Феликс Дзержинский 48 минут назад
По внешнему виду, больше похожи на наркоманов и бомжей, одетых кто во что горазд.
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3k
kleyman Час назад
Я про Поттера не понял. Ему вроде как родители огроменное наследство, да еще и с постоянно капающими процентами в Гринготтс банке оставили. Или он когда вырос и его получил, подался во все тяжкие и слил всё думая какой он охеренный трейдер?
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4k
Трям Час назад
Искусственный имбецилизм.
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