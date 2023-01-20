Киногерои спустились в подземку

Искусственный интеллект попросили представить себе, как выглядели бы герои популярных фильмов в качестве пассажиров метро. И вот что у него получилось. Как живые, правда?

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