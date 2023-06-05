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"Если жизнь — это вызов, то я перезвоню": россияне обрушили аккаунт Джейсона Стейтема после его "пацанского" фото

"Если жизнь — это вызов, то я перезвоню": россияне обрушили аккаунт Джейсона Стейтема после его "пацанского" фото

Автор:
05 июня 2023 14:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джейсон Стейтем   Юмор   актер   кино   комментарии   реакция соцсетей   смешно   шоу бизнес   
2568
10

Россиян мёдом не корми - дай устроить флэшмоб в комментариях. Стейтем и не подозревал, что его чёрно-белое фото вызовет такой эффект. Под его постом за короткое время оставлено несколько тысяч умозаключений - хоть книгу пиши!

Явление русскоговорящих пользователей Сети в аккаунты знаменитостей порой напоминает лавину. Раз - и под тонной комментариев на русском (порой абсурдных и не относящихся к теме поста) погребены попытки других вставить свои "пять копеек".

Это как стихия, которую лучше переждать.


Вот и Джейсон Стейтем не думал и не гадал, но попал под град остроумных и не очень "пацанских" комментариев. А зачем он провоцировал? Выставил черно-белое фото, на котором засветился с максимально суровым выражением лица, да и подпись оставил соответствующую. Как пройти мимо такого и не поддержать героя боевиков и мемов?


×
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Комментарии в духе "Работа - не волк. Никто не волк. Только волк - волк" стали множиться со страшной силой.


Похоже, Стейтем и сам не понимает, что происходит в комментариях его аккаунта в запрещенной сосети, хотя, конечно, не исключено, что какие-то из них он пытался переводить.

Подписчики перекочевали и в другие посты Стейтема, оставив и под ними кучу нелепых или, напротив, интересных умозаключений.


Неизвестно, когда закончится этот стихийный флэшмоб, каким будет последний комментарий, но пока люди развлекаются от души. Как в своё время веселились в аккаунте Леди Гаги.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Джейсон Стейтем   Юмор   актер   кино   комментарии   реакция соцсетей   смешно   шоу бизнес   
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12  комментариев
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58
paulgr Час назад
Видя такое, всегда удивляюсь: Как много в мире людей, которым нечего делать.
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Дмитрий Базурин Полчаса назад
Интересно сам Стэтхэм понимает что участвует в флешмобе? Наверное думает - какие то русские ...уйню пишут!
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4k
Natalia Полчаса назад
Нет, ну про носки словно боженька молвил
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28k
Lehoia Час назад
Интересно, найдется хоть кто-нибудь, кто объяснит Стейтему в чем прикол. А то, как-то неудобно даже.
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498
Дмитрий Базурин Lehoia 24 минуты назад
Наверное думает - какие то русские ...уйню пишут!
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10k
Бритва Час назад
если тебе не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит.
Гай Юлий Цезарь.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Бедный Джейсон походу в шоке :)
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19k
Александр Час назад
Нормальные у него фотки, кому не нравятся, пусть не смотрят
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