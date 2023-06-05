"Если жизнь — это вызов, то я перезвоню": россияне обрушили аккаунт Джейсона Стейтема после его "пацанского" фото

Россиян мёдом не корми - дай устроить флэшмоб в комментариях. Стейтем и не подозревал, что его чёрно-белое фото вызовет такой эффект. Под его постом за короткое время оставлено несколько тысяч умозаключений - хоть книгу пиши!
Явление русскоговорящих пользователей Сети в аккаунты знаменитостей порой напоминает лавину. Раз - и под тонной комментариев на русском (порой абсурдных и не относящихся к теме поста) погребены попытки других вставить свои "пять копеек".
Это как стихия, которую лучше переждать.
Вот и Джейсон Стейтем не думал и не гадал, но попал под град остроумных и не очень "пацанских" комментариев. А зачем он провоцировал? Выставил черно-белое фото, на котором засветился с максимально суровым выражением лица, да и подпись оставил соответствующую. Как пройти мимо такого и не поддержать героя боевиков и мемов?
Комментарии в духе "Работа - не волк. Никто не волк. Только волк - волк" стали множиться со страшной силой.
Похоже, Стейтем и сам не понимает, что происходит в комментариях его аккаунта в запрещенной сосети, хотя, конечно, не исключено, что какие-то из них он пытался переводить.
Подписчики перекочевали и в другие посты Стейтема, оставив и под ними кучу нелепых или, напротив, интересных умозаключений.
Неизвестно, когда закончится этот стихийный флэшмоб, каким будет последний комментарий, но пока люди развлекаются от души. Как в своё время веселились в аккаунте Леди Гаги.
Источник:
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Гай Юлий Цезарь.