"Если жизнь — это вызов, то я перезвоню": россияне обрушили аккаунт Джейсона Стейтема после его "пацанского" фото

Явление русскоговорящих пользователей Сети в аккаунты знаменитостей порой напоминает лавину. Раз - и под тонной комментариев на русском (порой абсурдных и не относящихся к теме поста) погребены попытки других вставить свои "пять копеек".

Это как стихия, которую лучше переждать.





Вот и Джейсон Стейтем не думал и не гадал, но попал под град остроумных и не очень "пацанских" комментариев. А зачем он провоцировал? Выставил черно-белое фото, на котором засветился с максимально суровым выражением лица, да и подпись оставил соответствующую. Как пройти мимо такого и не поддержать героя боевиков и мемов?



