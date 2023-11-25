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Выжигание сорняков с помощью лазера

Выжигание сорняков с помощью лазера

Автор:
25 ноября 2023 10:59
Сообщество : Дачники
Метки: Видео   Китай   в мире   изобретение   лазер   огород   сорняк   
1458
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Видео уничтожения и сжигания сорняков с помощью оснащённой лазерными установками сельхозтехникой, что позволяет экономить удобрения и меньше использовать пестицидов.

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Метки: Видео   Китай   в мире   изобретение   лазер   огород   сорняк   
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12  комментариев
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85k
Доктор Джонс Час назад
А как система распознаёт кто свой, а кто чужой?
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151
Александра С 4 минуты назад
У трактора на месте двигла ядерная энергоустановка, которым управляет робот в шапке ушанке в засаленном ватнике и в кирзовых сапогах.
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1k
raael13 Полчаса назад
Богатые кушают экологически чистую пищу, а бедные кушают ГМО, пестициды, гормоны роста и антибиотики, болеют и умирают. Так будет происходить пока люди не откажутся от этой порочной капиталистической модели развития.
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4k
TOROID Полчаса назад
И мы как бы верим
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4k
TOROID Полчаса назад
Это называется видео шоп
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1k
олег Час назад
а если годзила вылезет и даст этим гариным песды?!
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11k
Vacony Час назад
сжигаются только листья сорняка, плюс есть ошибки. сорняк отлично вырастет и потом, т.к. корень не поврежден. Такая установка требует спец технику, затраты на энергию лазера, водителя, обслуживание, и сама установка явно не миллион стоит, а дороже.
Вопрос - это что все окупается меньшей тратой на пестициды или гербициды , которые стоят относительно не дорого вообще-то ?
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305
iskra Vacony Час назад
Наверное,окупается тем,что вся продукция,выращенная без "химии" и с приставками "эко" продается намного дороже. Иногда в разы.
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