Выжигание сорняков с помощью лазера

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Видео уничтожения и сжигания сорняков с помощью оснащённой лазерными установками сельхозтехникой, что позволяет экономить удобрения и меньше использовать пестицидов.
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Вопрос - это что все окупается меньшей тратой на пестициды или гербициды , которые стоят относительно не дорого вообще-то ?