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Взрыв в ресторане в Китае попал на видео

Взрыв в ресторане в Китае попал на видео

Автор:
11 октября 2023 07:37
Метки: Видео   ГАЗ   Китай   в мире   взрыв   пекин   
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Мощный взрыв прогремел несколько дней назад в Китае. В ресторане Пекина взорвался газ. Силу взрыва почувствовал весь район.

Взрыв произошёл во время испытаний газопровода перед открытием ресторана в Пекине. Драматические кадры с камер видеонаблюдения были сняты в столице Китая 9 октября. На место происшествия прибыли бригады экстренных служб для проведения поисково-спасательных операций.

Сообщений от местных СМИ о погибших не поступало, хотя несколько человек получили ранения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в близлежащую больницу, где получили медицинскую помощь

Источник:

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Метки: Видео   ГАЗ   Китай   в мире   взрыв   пекин   
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874k
А.Берестенко 54 минуты назад
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 23 минуты назад
пожарили червячков.
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