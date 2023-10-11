Взрыв в ресторане в Китае попал на видео

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Мощный взрыв прогремел несколько дней назад в Китае. В ресторане Пекина взорвался газ. Силу взрыва почувствовал весь район.
Взрыв произошёл во время испытаний газопровода перед открытием ресторана в Пекине. Драматические кадры с камер видеонаблюдения были сняты в столице Китая 9 октября. На место происшествия прибыли бригады экстренных служб для проведения поисково-спасательных операций.
Сообщений от местных СМИ о погибших не поступало, хотя несколько человек получили ранения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в близлежащую больницу, где получили медицинскую помощь
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