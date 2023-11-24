В Китае ввели штрафы за немытую посуду и незаправленные кровати

Федорино горе по-сычуаньски. Власти Китая решили бороться за высокую культуру быта и моральный облик жителей села и стали наказывать граждан юанем за немытую посуду, незаправленную постель, также за сидение на корточках во время еды и фекалии во дворе. Доколе!
Власти округа Пугэ провинции Сычуань на юго-западе Китая приняли ряд решительных мер, чтобы привить местным жителям привычку к чистоте.
Новая политика называется “Высокие стандарты для сельской местности в отношении среды обитания людей”. Она направлена на улучшение условий жизни и содержит перечисление 14 категорий поведения, за которые налагаются штрафы.
Свинарник в доме, например, обойдётся в 10 юаней, за паутину возьмут ещё 5, а за сидение на корточках во время еды — 20. При повторном нарушении штрафы удвоятся.
Китайцы считают, что власти чрезмерно вмешиваются в частную жизнь людей. Но чиновники объясняют, что главная цель штрафов — решить проблемы с гигиеной в провинции.
Когда вы посещаете дом фермера, условия зачастую далеки от презентабельных. Все вокруг в грязи и беспорядке: в помещениях паутина, люди едят сидя на земле, а в непосредственной близости — множество комаров и собак.
- , пишет издание.
Сообщается, что штрафы будут потрачены на изменение привычек общества — так, например, ошрафованным за беспорядок семьям купят веники или тазы для мытья полов.
Источник:
- "Уникальный феномен": СМИ насчитали в Китае порядка 65 млн пустующих квартир и домов
- В Госдуме предложили создать закон против треш-стримеров
- Госдума приняла закон о штрафах за неправильное отношение с животными
- В китайских ПТУ задумались о демографии и объявили «любовные каникулы»
- ООН дала прогноз увеличения численности населения в разных странах до 2100 года. И лидером стал не Китай