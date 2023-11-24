В Китае ввели штрафы за немытую посуду и незаправленные кровати

Свинарник в доме, например, обойдётся в 10 юаней, за паутину возьмут ещё 5, а за сидение на корточках во время еды — 20. При повторном нарушении штрафы удвоятся.

Китайцы считают, что власти чрезмерно вмешиваются в частную жизнь людей. Но чиновники объясняют, что главная цель штрафов — решить проблемы с гигиеной в провинции.

Когда вы посещаете дом фермера, условия зачастую далеки от презентабельных. Все вокруг в грязи и беспорядке: в помещениях паутина, люди едят сидя на земле, а в непосредственной близости — множество комаров и собак.

- , пишет издание.

Сообщается, что штрафы будут потрачены на изменение привычек общества — так, например, ошрафованным за беспорядок семьям купят веники или тазы для мытья полов.