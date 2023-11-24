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В Китае ввели штрафы за немытую посуду и незаправленные кровати

В Китае ввели штрафы за немытую посуду и незаправленные кровати

Автор:
24 ноября 2023 22:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   наказание   население   немытая посуда   порядок   чистота   штрафы   
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Федорино горе по-сычуаньски. Власти Китая решили бороться за высокую культуру быта и моральный облик жителей села и стали наказывать граждан юанем за немытую посуду, незаправленную постель, также за сидение на корточках во время еды и фекалии во дворе. Доколе!

Власти округа Пугэ провинции Сычуань на юго-западе Китая приняли ряд решительных мер, чтобы привить местным жителям привычку к чистоте.

Новая политика называется “Высокие стандарты для сельской местности в отношении среды обитания людей”. Она направлена на улучшение условий жизни и содержит перечисление 14 категорий поведения, за которые налагаются штрафы.

Свинарник в доме, например, обойдётся в 10 юаней, за паутину возьмут ещё 5, а за сидение на корточках во время еды — 20. При повторном нарушении штрафы удвоятся.

Китайцы считают, что власти чрезмерно вмешиваются в частную жизнь людей. Но чиновники объясняют, что главная цель штрафов — решить проблемы с гигиеной в провинции.

Когда вы посещаете дом фермера, условия зачастую далеки от презентабельных. Все вокруг в грязи и беспорядке: в помещениях паутина, люди едят сидя на земле, а в непосредственной близости — множество комаров и собак.

- , пишет издание.

Сообщается, что штрафы будут потрачены на изменение привычек общества — так, например, ошрафованным за беспорядок семьям купят веники или тазы для мытья полов.

Источник:

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Метки: Китай   наказание   население   немытая посуда   порядок   чистота   штрафы   
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5  комментариев
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2k
просто программист 58 минут назад
Почему бы и нет, наверное
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1k
Aleksei 16 минут назад
скоро еб@тся начнут учить )) по мне,так перебор.
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2k
grigorenko vladislav 44 минуты назад
Или я чего-то не понимаю, или просто не знаю, но у меня возникает вопрос: почему китайское издание "Южно-китайская утренняя почта" на английском языке, и не п...здёж ли всё это? По типу американских "новостей из Северной Кореи"?
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4k
просто Дмитрий 51 минуту назад
их так много, что они себе и комаров могут позволить ловить.....
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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