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17 случаев, когда уборка принесла чрезвычайное удовольствие

17 случаев, когда уборка принесла чрезвычайное удовольствие

Автор:
13 февраля 2024 22:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Случаи   замечательно   порядок   уборка   удовольствие   чистота   
2875
18

В жизни есть много вещей, которые мы ненавидим делать, до такой степени, что отдали бы что угодно, лишь бы всё было сделано само по себе, и уборка - одна из них. Но иногда мы можем испытывать внезапную потребность в порядке, чтобы все выглядело блестяще. В этом посте вы увидите удивительные фотографии предметов “до и после”, которые были очищены и стали выглядеть замечательно.

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Метки: Случаи   замечательно   порядок   уборка   удовольствие   чистота   
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10  комментариев
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58k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Патину с оружия, знаков, монет снимать вредно.
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21k
Luc72 49 минут назад
А смысЭл?
Если это планки для LAN, то один раз прицепил и больше не надо трогать. А если это телефонные, то пара "переездов бухгалтерии" из комнаты в комнату, и шкаф опять станет такой же
У меня в практике было такое, что в новом здании все розетки в кабинетах были универсальные и сводились в один шкаф (под лан втыкается разъем стандартный на все 8, под телефон туда же телефонный в середку, используя 4, 5 контакты). Вселились, быстро поприцепляли, стало как слева, Диман с отдела НОЧЬ потратил как то, чтобы сделать красиво... Ну и начались через месяц, переезды. Если "ланам" пофиг, то телефонам Н-Е-Е-ЕТ, все хотят переезжать со своими номерами
Еще пару месяцев кто нить раз в недельку переезжал туда-сюда, пока "оптимально" не расселись (с позиции приема посетителей)

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847
Шурман 50 минут назад
Угу , 5-7 рабочих дней , да это бы все фигня , они опять тоже самое сделают , я уже проверял такое .
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10k
MPEG-8 2 часа назад
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Она была покрашенная.
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