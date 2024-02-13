17 случаев, когда уборка принесла чрезвычайное удовольствие

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В жизни есть много вещей, которые мы ненавидим делать, до такой степени, что отдали бы что угодно, лишь бы всё было сделано само по себе, и уборка - одна из них. Но иногда мы можем испытывать внезапную потребность в порядке, чтобы все выглядело блестяще. В этом посте вы увидите удивительные фотографии предметов “до и после”, которые были очищены и стали выглядеть замечательно.
1. Вместо того, чтобы использовать настоящий распылитель, некоторые художники просто удаляют грязь более творчески
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15. Настоящий талант может создавать произведения искусства практически в любой обстановке
17. Хозяин решил почистить старинный меч, но это действие, по мнению экспертов, подорвало ценность предмета
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Если это планки для LAN, то один раз прицепил и больше не надо трогать. А если это телефонные, то пара "переездов бухгалтерии" из комнаты в комнату, и шкаф опять станет такой же У меня в практике было такое, что в новом здании все розетки в кабинетах были универсальные и сводились в один шкаф (под лан втыкается разъем стандартный на все 8, под телефон туда же телефонный в середку, используя 4, 5 контакты). Вселились, быстро поприцепляли, стало как слева, Диман с отдела НОЧЬ потратил как то, чтобы сделать красиво... Ну и начались через месяц, переезды. Если "ланам" пофиг, то телефонам Н-Е-Е-ЕТ, все хотят переезжать со своими номерами Еще пару месяцев кто нить раз в недельку переезжал туда-сюда, пока "оптимально" не расселись (с позиции приема посетителей)